Hoddle, agora com 68 anos, conquistou seu status como um dos maiores jogadores do clube antes de treiná-lo entre 2001 e 2003. Falando no podcast “Could It Be Magic”, ele expressou um desejo genuíno de ajudar o clube da sua infância. Quando questionado, antes da derrota para o Palace, se um retorno à gestão lhe atraía, Hoddle foi inequívoco: “Acho que sim. Principalmente no Tottenham, pois esse é o meu clube. Sou torcedor deles desde os oito anos de idade. Portanto, eles são uma parte importante da minha vida.”