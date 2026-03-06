Getty Images Sport
A lenda do Tottenham, Glenn Hoddle, sugere sensacionalmente que assumiria o comando do Spurs na tentativa de salvá-lo do rebaixamento da Premier League
Uma luta desesperada pela sobrevivência
Tudor assumiu o comando no lugar de Thomas Frank em 14 de fevereiro e supervisionou um total de três partidas na Premier League até agora, com o Spurs perdendo todas as três. O último golpe veio com uma derrota desmoralizante por 3 a 1 para o Crystal Palace na quinta-feira, um resultado que deixou muitos torcedores pedindo mais uma mudança na liderança antes que a atual campanha chegue ao fim e a ameaça do rebaixamento se torne realidade.
Uma lenda pronta para atender ao chamado
Hoddle, agora com 68 anos, conquistou seu status como um dos maiores jogadores do clube antes de treiná-lo entre 2001 e 2003. Falando no podcast “Could It Be Magic”, ele expressou um desejo genuíno de ajudar o clube da sua infância. Quando questionado, antes da derrota para o Palace, se um retorno à gestão lhe atraía, Hoddle foi inequívoco: “Acho que sim. Principalmente no Tottenham, pois esse é o meu clube. Sou torcedor deles desde os oito anos de idade. Portanto, eles são uma parte importante da minha vida.”
Refletindo sobre uma primeira etapa difícil
O ex-técnico da Inglaterra acredita que sua primeira passagem pelo comando do Spurs foi prejudicada por restrições financeiras. Refletindo sobre esse período, Hoddle explicou: “Devo admitir que provavelmente assumi o comando no momento inadequado. Vamos colocar dessa forma. Politicamente e financeiramente, não havia recursos disponíveis. Certamente, não era o que me haviam informado quando aceitei o cargo.”
Uma possível parceria com Robbie Keane
Foi sugerido a Hoddle que o ex-atacante do Spurs Robbie Keane poderia estar na disputa pelo cargo, tendo obtido sucesso com o time húngaro Ferencvaros. Ele acrescentou: “Robbie está indo muito bem como jovem técnico, mas ter alguém experiente como eu... seria uma boa fórmula em muitos aspectos. Acho que é uma jogada inteligente... você aprende no trabalho, mas pode aprender no trabalho e ter alguma experiência ao seu redor.”
