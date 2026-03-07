“Um golpe de sorte histórico!” – Joan Laporta critica o gol da vitória do Real Madrid nos acréscimos contra o Celta e argumenta que o Barcelona teria tido um gol anulado

Laporta não se conteve ao discutir o clímax da recente partida do Real Madrid, alegando que um gol semelhante para o Barcelona teria sido anulado. Ele afirmou: “Eles tiveram sua sorte histórica, mas aquele gol deveria ter sido anulado por uma falta anterior. Uma falta teria sido marcada contra nós; isso já aconteceu conosco em Anoeta.” Essa foi uma referência à derrota do Barcelona por 2 a 1 contra o Real Sociedad em janeiro passado.

Sugerindo vantagens sistêmicas, ele acrescentou: “É sempre a mesma coisa no Real Madrid. Quando eles estão em apuros, ou recebem ajuda dos árbitros ou algo acontece... Eles têm um pouco de sorte.”