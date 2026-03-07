Getty Images Sport
“Um golpe de sorte histórico!” – Joan Laporta critica o gol da vitória do Real Madrid nos acréscimos contra o Celta e argumenta que o Barcelona teria tido um gol anulado
Laporta contesta a vitória do Real Madrid sobre o Celta
A controvérsia decorre de um gol marcado por Federico Valverde no final da partida, que garantiu a vitória do Real Madrid por 2 a 1 contra o Celta Vigo na sexta-feira. Laporta insistiu que o gol deveria ter sido anulado por uma falta na jogada, citando-o como um exemplo do tipo de tratamento preferencial que o Madrid historicamente recebe dos árbitros.
Laporta critica a “sorte” do Real Madrid
Laporta não se conteve ao discutir o clímax da recente partida do Real Madrid, alegando que um gol semelhante para o Barcelona teria sido anulado. Ele afirmou: “Eles tiveram sua sorte histórica, mas aquele gol deveria ter sido anulado por uma falta anterior. Uma falta teria sido marcada contra nós; isso já aconteceu conosco em Anoeta.” Essa foi uma referência à derrota do Barcelona por 2 a 1 contra o Real Sociedad em janeiro passado.
Sugerindo vantagens sistêmicas, ele acrescentou: “É sempre a mesma coisa no Real Madrid. Quando eles estão em apuros, ou recebem ajuda dos árbitros ou algo acontece... Eles têm um pouco de sorte.”
Palavras inflamadas para o rival eleitoral
Laporta está em campanha para as eleições presidenciais do Barcelona, que acontecerão na próxima semana. Voltando sua atenção para seu principal adversário, Victor Font, Laporta definiu a eleição como uma escolha entre uma liderança genuína e uma abordagem distante e baseada em dados. Ele alertou os membros contra a metodologia de Font, afirmando: “O único risco que o projeto esportivo do Barça tem é Victor Font. Ele tem o Barça em um computador. Não podemos deixar o Barça nas mãos dele.”
Abordando o caso Negreira
Laporta também criticou a postura de Font na batalha judicial de Negreira, classificando a recusa do adversário em mudar sua posição como um sinal de teimosia. Font disse que sua visão para o Barcelona “contrasta fortemente com o Barça que temos há décadas. O Barça da opacidade, da falta de transparência, o Barça de Negreira, do caso Neymar, do Bartogate”.
Laporta respondeu: “Não se retratar é obtuso, teimoso”, terminando com uma advertência final: “Ele deveria parar de espalhar bobagens e criar um clima de confusão. Não podemos ter outro teórico nos levando à ruína”.
