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Mohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Notícias de Mohamed Saeed
  1. Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    A. HakimiReal Madrid

    O agente de Hakimi se pronuncia sobre os rumores de um retorno ao Real Madrid

    Achraf Hakimi continua totalmente comprometido com o Paris Saint-Germain, com o objetivo de conquistar o segundo título da Liga dos Campeões de sua carreira, segundo seu agente. Apesar das especulações persistentes que ligam o jogador da seleção marroquina a um retorno sensacional ao Real Madrid, seu representante se pronunciou para esclarecer o futuro imediato do zagueiro no Parc des Princes.

  3. Julian AlvarezGetty Images
    J. AlvarezBarcelona

    O Barça estabeleceu um preço máximo para Julián Álvarez

    O Barcelona identificou Julián Álvarez como seu principal alvo para liderar o ataque a longo prazo, mas o gigante catalão não está disposto a pagar um valor exorbitante pelo craque do Atlético de Madrid. Enquanto Hansi Flick busca reformular seu elenco para a próxima temporada, o clube estabeleceu um limite financeiro claro para a contratação do jogador da seleção argentina.

  4. Julian Nagelsmann
    AlemanhaJ. Nagelsmann

    A Alemanha contrata ex-membro da comissão técnica de Kompany

    Julian Nagelsmann decidiu reformular sua equipe técnica, à medida que a Alemanha intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026. A Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou nesta terça-feira que fechou um acordo para contratar um especialista de renome, com o objetivo de garantir que a seleção esteja em plena forma física para o torneio.

  6. Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
    R. CalafioriG. Gattuso

    "Mais do que a minha própria mãe!" – Estrela do Arsenal revela ligações constantes do técnico da Itália

    O zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, falou abertamente sobre o estilo intenso de gestão de jogadores do técnico da Itália, Gennaro Gattuso, brincando que o técnico da Azzurra o ligou com mais frequência do que a própria mãe nos últimos meses. O versátil jogador de 23 anos está se preparando para uma partida decisiva da repescagem da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, enquanto a Itália busca evitar ficar de fora do torneio pela terceira vez consecutiva.

  10. FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP
    L. RoseniorChelsea

    O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Rosenior

    O Chelsea teria tomado uma decisão definitiva sobre o futuro do técnico Liam Rosenior, em meio a uma preocupante fase de baixa de rendimento. Apesar de ter sofrido quatro derrotas consecutivas e levado 12 gols nesse período, o técnico de 41 anos continua contando com o apoio total da diretoria do Stamford Bridge.

  1. Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
    BrentfordPremier League

    Homem é preso por agressão após intervenção de dois moradores de Brentford

    A Polícia Metropolitana prendeu um homem de 63 anos após um incidente perturbador em Richmond, onde dois jogadores do time principal do Brentford intervieram para proteger uma vítima de uma suposta agressão por motivos raciais. O incidente, ocorrido na madrugada de domingo, teria deixado as duas estrelas da Premier League, cujos nomes não foram divulgados, ensanguentadas após terem intervindo fisicamente para impedir o ataque.

  3. FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
    N. MolinaReal Madrid

    🎥 | Molina volta a brilhar! Estrela do Atlético marca um golaço contra o Real

    Nahuel Molina provou mais uma vez por que é um dos laterais ofensivos mais perigosos do futebol mundial, após protagonizar um lance mágico no clássico de Madri. O craque do Atlético de Madri silenciou o Santiago Bernabéu com um espetacular chute de longa distância que deixou os anfitriões atordoados. O gol de Molina surge apenas uma semana depois de ele ter marcado outro golaço contra o Getafe.

  5. Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    T. Alexander-ArnoldA. Arbeloa

    Revelado: Por que Trent ficou no banco na partida entre Real Madrid e Atlético

    Trent Alexander-Arnold perdeu seu lugar no time titular para o clássico decisivo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid na noite de domingo, pela La Liga. Apesar de ser um titular habitual da equipe, o jogador da seleção inglesa foi uma surpresa no banco de reservas quando as escalações foram anunciadas no Santiago Bernabéu, após ter sido deixado de fora pelo técnico Álvaro Arbeloa.

  6. FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP
    P. GuardiolaN. O'Reilly

    "A contratação da temporada" – Pep elogia estrela do Man City após vitória sobre o Arsenal

    Pep Guardiola elogiou efusivamente os jogadores do Manchester City depois que eles conquistaram o primeiro título da temporada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal no Estádio de Wembley. O técnico do City foi particularmente elogioso com os adversários, descrevendo a equipe de Mikel Arteta como uma das melhores do futebol mundial após uma final da Carabao Cup muito disputada, e também elogiou Nico O'Reilly, autor dos dois gols na vitória do City sobre o Arsenal.

  8. FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
    Olympique de MarseilleLille

    🎥 | Briga irrompe após Greenwood ser derrubado e ferido

    O confronto decisivo da Ligue 1 entre Marselha e Lille degenerou em caos no início da manhã de domingo, quando uma entrada violenta em Mason Greenwood desencadeou uma grande briga em campo. O atacante inglês ficou furioso após ser derrubado no meio de um contra-ataque, o que levou a um confronto que envolveu jogadores de ambas as equipes no Stade Vélodrome. Greenwood também não conseguiu continuar e teve que ser substituído após a entrada.

  9. Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    TottenhamChelsea

    "Ele seria fantástico" – Lenda do Chelsea pede que o clube contrate estrela do Tottenham

    A lenda do Chelsea, Joe Cole, pediu que o clube concretize uma sensacional contratação do outro lado de Londres: o zagueiro Micky van de Ven, do Tottenham Hotspur. O ex-jogador da seleção inglesa acredita que o zagueiro holandês é a solução perfeita para as fragilidades defensivas que atualmente afetam a equipe de Liam Rosenior e que seria uma aquisição ideal para seu antigo clube na janela de transferências do meio do ano.

  10. Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
    B. GuimaraesNewcastle

    Guimarães é obrigado a ficar em isolamento após ser diagnosticado com uma doença

    O meio-campista do Newcastle United, Bruno Guimarães, revelou que foi obrigado a ficar em isolamento devido a uma doença. O brasileiro está atualmente afastado dos gramados por lesão, mas viajou com a equipe para Barcelona no meio da semana para torcer pelo time na partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a equipe de Hansi Flick, no Camp Nou. Guimarães esperava poder assistir ao clássico Tyne-Wear, mas foi obrigado a ficar de fora.

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