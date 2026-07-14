AFP
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Mason Greenwood concretiza transferência de €39 milhões para o Fenerbahçe - com o Manchester United prestes a se beneficiar financeiramente da venda do jogador pelo Marselha ao gigante turco
O Fenerbahçe anuncia a contratação sensacional de Greenwood
O Fenerbahçe, gigante do futebol turco, confirmou a contratação do atacante inglês Mason Greenwood, que vinha do Olympique de Marselha. O atacante de 24 anos comprometeu seu futuro com o clube ao assinar um contrato de quatro anos, sinalizando sua intenção de se tornar uma figura-chave na busca dos “Canários Amarelos” por títulos nacionais e europeus.
A transferência ocorre após um período prolífico na França, onde Greenwood reconstruiu sua reputação como um dos atacantes mais perigosos da Europa. O time turco anunciou oficialmente a chegada do astro em suas redes sociais, declarando à torcida que chegou a hora de sua estreia em Istambul.
- AFP
Estrutura detalhada de pagamentos revelada
O Fenerbahçe divulgou detalhes específicos sobre os aspectos financeiros da transferência. O clube confirmou ter chegado a um acordo total tanto com o Marselha quanto com o jogador, com o valor total da transferência fixado em 39 milhões de euros (33 milhões de libras/44 milhões de dólares). Esse montante não será pago à vista, mas sim parcelado ao longo de três anos em três parcelas iguais.
Em comunicado oficial, o clube esclareceu: “O valor total da transferência, de 39.000.000 de euros, será pago ao clube Olympique de Marselha em três parcelas iguais ao longo de três anos. Além disso, a taxa de solidariedade que incorrerá de acordo com os regulamentos da FIFA será paga pelo nosso clube.”
O Manchester United deve receber uma receita extraordinária
Embora a transação ocorra entre o Marselha e o Fenerbahçe, o Manchester United é o beneficiário silencioso do negócio. Quando o United vendeu Greenwood ao clube francês, teria incluído uma cláusula de revenda substancial, frequentemente citada como sendo entre 40% e 50% de qualquer venda futura. Isso significa que o time da Premier League pode receber cerca de € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões) com essa última transferência.
O impulso financeiro chega em um momento crucial para os Red Devils, que estão lidando com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR). Ao maximizar o retorno sobre um jogador formado nas categorias de base, o United fortalece sua própria posição no mercado de transferências, enquanto Greenwood inicia um novo capítulo na Super Lig.
- AFP
Um novo capítulo em Istambul
O Fenerbahçe demonstrou grandes expectativas em relação à sua nova contratação, na tentativa de destronar o rival Galatasaray. A campanha de contratações do clube tem sido agressiva, e Greenwood é visto como a peça final do quebra-cabeça para um ataque que já conta com experiência internacional.
Espera-se que o atacante inglês lidere o ataque, enquanto o clube busca retornar ao topo do futebol turco.
Um porta-voz do clube deixou uma mensagem calorosa para o ex-jogador do Manchester United, afirmando: “Damos as boas-vindas à nossa família a Mason Greenwood; desejamos a ele muitas vitórias e títulos vestindo o amarelo e o azul-marinho do nosso Fenerbahçe.”
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