Memphis Depay e o Corinthians estão em impasse quanto ao pagamento de bônus, e o craque holandês foi orientado a não se apresentar para os treinos de pré-temporada

Nos bastidores de São Paulo, instalou-se um clima de profundo pessimismo em relação ao futuro do ex-atacante do Barcelona e do Atlético de Madrid no Corinthians.

De acordo com reportagens da UOL, o atacante marcou presença por sua ausência em um treino aberto realizado recentemente na Neo Química Arena. Essa ausência não foi uma coincidência, mas sim uma medida calculada pelo clube para evitar mais passivos financeiros. A comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, havia solicitado que o treino fosse realizado no estádio após a recente manutenção do gramado, mas o grande astro não apareceu por lá.