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Memphis Depay e o Corinthians estão em impasse quanto ao pagamento de bônus, e o craque holandês foi orientado a não se apresentar para os treinos de pré-temporada
Tensão financeira impede o retorno de Depay
Nos bastidores de São Paulo, instalou-se um clima de profundo pessimismo em relação ao futuro do ex-atacante do Barcelona e do Atlético de Madrid no Corinthians.
De acordo com reportagens da UOL, o atacante marcou presença por sua ausência em um treino aberto realizado recentemente na Neo Química Arena. Essa ausência não foi uma coincidência, mas sim uma medida calculada pelo clube para evitar mais passivos financeiros. A comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, havia solicitado que o treino fosse realizado no estádio após a recente manutenção do gramado, mas o grande astro não apareceu por lá.
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O dilema do bônus de um milhão de dólares
O cerne da disputa reside em um bônus específico relacionado ao desempenho que está afetando as negociações contratuais com o jogador. Depay ainda não renovou seu contrato e as negociações continuam em andamento. Tendo isso em vista, após sua participação na Copa do Mundo pela Holanda, o Corinthians concedeu ao jogador 25 dias de férias, período que expira neste sábado.
No entanto, a diretoria do clube determinou que o retorno às atividades não faz sentido nas condições atuais. Seu retorno, sem um novo contrato, só lhes custaria dinheiro.
O jornalista Fábio Lazaro detalhou a lógica interna, explicando a postura rígida do clube: “Não faz sentido, e esse é o entendimento interno do Corinthians, que Memphis retorne sem um novo contrato.”
Erros administrativos alimentam a indignação dos funcionários
Para agravar ainda mais uma situação já instável, há uma série de erros administrativos cometidos pelo departamento jurídico do clube. A relação entre os representantes de Depay e o gigante brasileiro se deteriorou significativamente devido a erros técnicos no registro de seu contrato, tanto na Federação Paulista quanto na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Lazaro destacou a frustração no círculo íntimo do astro holandês, observando que o mesmo funcionário foi responsável por vários erros e ressaltando que havia um prazo de 30 dias para que a questão fosse corrigida.
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O pessimismo paira sobre as negociações de renovação
À medida que o prazo para uma decisão se aproxima, as chances de ver Depay vestindo a camisa do Corinthians novamente estão diminuindo rapidamente. O clube se encontra dividido entre o desejo de manter um talento de nível mundial e a dura realidade de seu balanço financeiro.
A tensão gerada por uma dívida não paga no valor de 6,5 milhões de libras a Depay, combinada com a incompetência administrativa em relação à sua regularização, criou uma quebra de confiança que talvez seja impossível de reparar.
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