Lionel Scaloni fala sobre seu futuro na seleção argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

Logo após a derrota por uma diferença mínima no MetLife Stadium, Scaloni teve dificuldade para conter suas emoções, acabando por chorar e encerrando a coletiva de imprensa mais cedo.

Apesar da decepção por não ter conseguido manter o título conquistado em 2022, o técnico reservou um momento para refletir sobre uma gestão histórica, na qual a Albiceleste conquistou quatro troféus importantes desde 2018.

Ao falar com a imprensa enquanto lutava para conter as lágrimas, o técnico deu a entender que já havia ponderado uma decisão sobre sua permanência a longo prazo. Ele observou que, embora pretenda honrar seu contrato atual, o caminho a seguir ainda não está claro. “Tenho uma ideia do que quero fazer, vou cumprir o contrato e depois vou ver. A verdade é que sinto a necessidade de pensar, porque não sei se algo tão grande assim pode ser repetido.”