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Lionel Scaloni fala sobre seu futuro na seleção argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo
Crise emocional em Nova Jersey
Logo após a derrota por uma diferença mínima no MetLife Stadium, Scaloni teve dificuldade para conter suas emoções, acabando por chorar e encerrando a coletiva de imprensa mais cedo.
Apesar da decepção por não ter conseguido manter o título conquistado em 2022, o técnico reservou um momento para refletir sobre uma gestão histórica, na qual a Albiceleste conquistou quatro troféus importantes desde 2018.
Ao falar com a imprensa enquanto lutava para conter as lágrimas, o técnico deu a entender que já havia ponderado uma decisão sobre sua permanência a longo prazo. Ele observou que, embora pretenda honrar seu contrato atual, o caminho a seguir ainda não está claro. “Tenho uma ideia do que quero fazer, vou cumprir o contrato e depois vou ver. A verdade é que sinto a necessidade de pensar, porque não sei se algo tão grande assim pode ser repetido.”
- AFP
O desafio da renovação do elenco
Um dos principais fatores que pesam sobre Scaloni é o inevitável envelhecimento do núcleo que tem sido a espinha dorsal de seu sucesso. Figuras-chave como Lionel Messi, Nicolás Otamendi e Rodrigo De Paul têm sido fundamentais para a identidade da seleção, mas uma espera de quatro anos até a próxima Copa do Mundo exigiria uma grande reformulação.
“Para que isso continue, são necessárias muitas coisas, especialmente para recomeçar do zero, para formar novamente um grupo como este, o que será difícil de se repetir, e isso me parte o coração”, confessou o técnico.
Esse sentimento sugere que o desgaste mental e emocional de reconstruir tudo do zero pode ser o fator decisivo.
Histórico de dúvidas e cansaço
Esta não é a primeira vez que Scaloni questiona publicamente sua permanência no cargo. Em novembro de 2023, após uma vitória histórica sobre o Brasil no Maracanã, ele causou comoção na delegação argentina ao afirmar que precisava de tempo para pensar porque “a expectativa é muito alta” e “é complicado continuar vencendo”.
Embora tenha acabado assinando uma prorrogação de contrato até dezembro de 2026, essas dúvidas anteriores decorriam do esgotamento profissional e de negociações exaustivas com a Associação Argentina de Futebol.
A situação agora parece mais definitiva, já que o técnico falou abertamente sobre o fim de uma era “maravilhosa”. Antes de deixar o estádio, ele conseguiu apresentar uma perspectiva um pouco mais serena sobre os próximos meses, mesmo com o fim parecendo estar à vista.
- AFP
Uma conversa final com Tapia
O técnico tem agora agendada uma reunião com o presidente da AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para discutir o plano de transição da seleção nacional. Scaloni foi enfático ao afirmar que não deixaria o cargo imediatamente, já que pretende cumprir o restante de suas obrigações contratuais até o final do ano.
Ao refletir sobre a partida em si, na qual a Argentina não conseguiu acertar nenhum chute a gol até a prorrogação, Scaloni continuou orgulhoso do empenho de sua equipe diante de uma seleção espanhola dominante. “Já chorei muito no vestiário. Sou grato a esse grupo; eles foram guerreiros”, afirmou.
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