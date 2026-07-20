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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Lionel Scaloni fala sobre seu futuro na seleção argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

L. Scaloni
Argentina
Espanha
Copa do Mundo

Lionel Scaloni levantou sérias dúvidas sobre seu futuro como técnico da Argentina após uma derrota dolorosa por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O técnico de 48 anos ficou visivelmente emocionado durante a coletiva de imprensa pós-jogo, ao refletir se seria capaz de liderar a necessária renovação do elenco.

  • Crise emocional em Nova Jersey

    Logo após a derrota por uma diferença mínima no MetLife Stadium, Scaloni teve dificuldade para conter suas emoções, acabando por chorar e encerrando a coletiva de imprensa mais cedo.

    Apesar da decepção por não ter conseguido manter o título conquistado em 2022, o técnico reservou um momento para refletir sobre uma gestão histórica, na qual a Albiceleste conquistou quatro troféus importantes desde 2018.

    Ao falar com a imprensa enquanto lutava para conter as lágrimas, o técnico deu a entender que já havia ponderado uma decisão sobre sua permanência a longo prazo. Ele observou que, embora pretenda honrar seu contrato atual, o caminho a seguir ainda não está claro. “Tenho uma ideia do que quero fazer, vou cumprir o contrato e depois vou ver. A verdade é que sinto a necessidade de pensar, porque não sei se algo tão grande assim pode ser repetido.”

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    O desafio da renovação do elenco

    Um dos principais fatores que pesam sobre Scaloni é o inevitável envelhecimento do núcleo que tem sido a espinha dorsal de seu sucesso. Figuras-chave como Lionel Messi, Nicolás Otamendi e Rodrigo De Paul têm sido fundamentais para a identidade da seleção, mas uma espera de quatro anos até a próxima Copa do Mundo exigiria uma grande reformulação.

    “Para que isso continue, são necessárias muitas coisas, especialmente para recomeçar do zero, para formar novamente um grupo como este, o que será difícil de se repetir, e isso me parte o coração”, confessou o técnico.

    Esse sentimento sugere que o desgaste mental e emocional de reconstruir tudo do zero pode ser o fator decisivo.

  • Histórico de dúvidas e cansaço

    Esta não é a primeira vez que Scaloni questiona publicamente sua permanência no cargo. Em novembro de 2023, após uma vitória histórica sobre o Brasil no Maracanã, ele causou comoção na delegação argentina ao afirmar que precisava de tempo para pensar porque “a expectativa é muito alta” e “é complicado continuar vencendo”.

    Embora tenha acabado assinando uma prorrogação de contrato até dezembro de 2026, essas dúvidas anteriores decorriam do esgotamento profissional e de negociações exaustivas com a Associação Argentina de Futebol.

    A situação agora parece mais definitiva, já que o técnico falou abertamente sobre o fim de uma era “maravilhosa”. Antes de deixar o estádio, ele conseguiu apresentar uma perspectiva um pouco mais serena sobre os próximos meses, mesmo com o fim parecendo estar à vista.

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    Uma conversa final com Tapia

    O técnico tem agora agendada uma reunião com o presidente da AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para discutir o plano de transição da seleção nacional. Scaloni foi enfático ao afirmar que não deixaria o cargo imediatamente, já que pretende cumprir o restante de suas obrigações contratuais até o final do ano.

    Ao refletir sobre a partida em si, na qual a Argentina não conseguiu acertar nenhum chute a gol até a prorrogação, Scaloni continuou orgulhoso do empenho de sua equipe diante de uma seleção espanhola dominante. “Já chorei muito no vestiário. Sou grato a esse grupo; eles foram guerreiros”, afirmou.