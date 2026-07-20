“Meu herói, meu técnico” - Chovem homenagens a Kevin Keegan, com Alan Shearer e Jamie Carragher elogiando a lenda do futebol inglês

Keegan, o lendário ex-atacante e técnico da Inglaterra, faleceu aos 75 anos após uma batalha contra o câncer. Sua família confirmou a notícia nesta segunda-feira, gerando uma onda de homenagens de todo o mundo esportivo a um homem que marcou uma era do futebol inglês.

O diagnóstico foi divulgado pela primeira vez em junho, quando a família revelou que Keegan lutava contra um câncer em estágio quatro. Isso ocorreu após um período de internação em janeiro, quando ele passou por exames para avaliar sintomas abdominais persistentes.