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“Meu herói, meu técnico” - Chovem homenagens a Kevin Keegan, com Alan Shearer e Jamie Carragher elogiando a lenda do futebol inglês
Uma lenda que o esporte perdeu
Keegan, o lendário ex-atacante e técnico da Inglaterra, faleceu aos 75 anos após uma batalha contra o câncer. Sua família confirmou a notícia nesta segunda-feira, gerando uma onda de homenagens de todo o mundo esportivo a um homem que marcou uma era do futebol inglês.
O diagnóstico foi divulgado pela primeira vez em junho, quando a família revelou que Keegan lutava contra um câncer em estágio quatro. Isso ocorreu após um período de internação em janeiro, quando ele passou por exames para avaliar sintomas abdominais persistentes.
- Getty Images Sport
Newcastle presta homenagem
O Newcastle United, clube onde Keegan alcançou o status de lenda tanto como jogador quanto como técnico, liderou as homenagens a um homem que descreveram como o “coração pulsante” do clube. Em um comovente comunicado oficial, os Magpies destacaram: “Kevin foi mais do que um jogador e técnico lendário. Ele foi o coração pulsante do Newcastle United para gerações de torcedores. O impacto de Kevin não será medido por partidas disputadas ou resultados.
Alan Shearer, que Keegan contratou de forma memorável por uma quantia recorde mundial no St James’ Park, compartilhou uma mensagem comovente nas redes sociais. Ele disse: “Meu herói. Meu técnico. Meu amigo. Descanse em paz, chefe.”
Homenagens de Liverpool
O Liverpool, clube onde ele conquistou três títulos do campeonato e a Copa da Europa, também expressou seu profundo pesar. Os Reds afirmaram que o espírito indomável e a contribuição notável de Keegan ficarão para sempre gravados em nossa história, ao relembrarem sua passagem de seis anos por Anfield.
O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, ecoou esses sentimentos, descrevendo Keegan como “um dos maiores jogadores que este país já produziu”, destacando sua coleção de títulos, gols e duas conquistas da Bola de Ouro como prova de que ele era “um verdadeiro gigante do futebol inglês”. Carragher acrescentou que Keegan foi “uma das figuras mais importantes para tornar o LFC o que ele é hoje”.
- Getty GOAL
Um legado esportivo inigualável
Como jogador, a coleção de troféus de Keegan era uma prova de sua grandeza. Durante sua passagem pelo Liverpool, entre 1971 e 1977, ele conquistou a FA Cup e duas Copas da UEFA, além de seus triunfos nacionais e europeus. Em seguida, transferiu-se para o Hamburgo, onde se tornou um astro mundial e conquistou o título da Bundesliga.
No cenário internacional, Keegan disputou 63 partidas pela Inglaterra e marcou 21 gols. Ele foi capitão da seleção com distinção e, por fim, assumiu o comando como técnico em 1999. Embora sua passagem como técnico dos Três Leões tenha chegado ao fim após uma derrota para a Alemanha em 2000, seu comprometimento com a seleção nacional nunca foi questionado.
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