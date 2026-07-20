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Hannah Waddingham admite que o medo de que “Ted Lasso” “vá perdendo força” diminuiu depois de ter sido deixada na expectativa por Jason Sudeikis ao retornar ao AFC Richmond para a 4ª temporada
O medo de perder Rebecca Welton
Para os fãs de AFC Richmond, a longa espera por novos episódios após o término da 3ª temporada, em 2023, pareceu uma eternidade. Para Waddingham, a incerteza foi ainda mais pessoal, pois ela temia que o papel icônico de Rebecca Welton pudesse ter escapado de suas mãos para sempre.
Refletindo sobre o período entre as temporadas, Waddingham disse ao The Guardian: “Sempre houve rumores. Claro, terminamos com Keeley entregando a equipe feminina para Rebecca, então eu realmente achei que isso fosse acontecer mais rápido do que aconteceu. Quando isso não aconteceu, você começa a pensar: ‘É isso? Está tudo acabando?’”
O elenco, diz ela, continua “muito unido” e mantém contato constante, mas ela já havia começado a ficar triste com a possibilidade de nunca mais interpretar Rebecca. “Pode parecer bobo e teatral, mas quando você realmente sente um vínculo com eles, perder uma personagem é como perder um amigo.”
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Sudeikis e o plano para a 4ª temporada
O futuro de *Ted Lasso* sempre repousou, em grande parte, sobre os ombros de Sudeikis, criador e protagonista da série. Embora a terceira temporada tenha sido originalmente concebida como a conclusão de uma trilogia específica, a porta foi deixada aberta para mais histórias dentro do universo de Richmond.
A paixão genuína de Waddingham pelo esporte só cresceu desde que ela assumiu o papel de proprietária de um clube. Ela mantém contato próximo com várias figuras de destaque no futebol profissional, destacando o impacto que a série teve em seus interesses na vida real.
“Gosto mais de futebol feminino do que do masculino”, revelou ela, observando que as jogadoras da seleção inglesa Leah Williamson e Jill Scott se tornaram figuras importantes em sua vida.
Defendendo o jogo e enfrentando a hostilidade
Além do mundo ficcional de Richmond, Waddingham tornou-se uma defensora ferrenha das atletas que enfrentam abusos online e hostilidade da mídia. Recentemente, ela passou algum tempo com a goleira da Inglaterra, Mary Earps, discutindo as críticas que a goleira recebeu após o lançamento de sua autobiografia. Waddingham expressou total choque com o nível de agressividade dirigido à estrela das Lionesses. “Saí com a Earps recentemente.”
Esse instinto protetor se estende à sua própria carreira e à forma como ela é vista na indústria. Waddingham é conhecida por ser direta quando se trata de profissionalismo e respeito no set e no tapete vermelho. Ela relembrou um momento que viralizou no Olivier Awards, quando repreendeu um fotógrafo por fazer comentários sexistas. “Eu sei onde você quer chegar com isso”, disse ela quando o assunto foi abordado.
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Um “sucesso da noite para o dia” após duas décadas
Embora “Ted Lasso” tenha a catapultado para o estrelato em Hollywood, levando-a a papéis em “Missão Impossível” e “The Fall Guy”, Waddingham não hesita em lembrar às pessoas que passou décadas se dedicando ao teatro musical. Ela vê seu sucesso atual como resultado de 25 anos de trabalho árduo, e não como um golpe de sorte repentino.
Voltar ao mundo de Ted Lasso representa mais do que apenas mais um trabalho para Waddingham; é um retorno às origens, a uma personagem que mudou sua vida. Enquanto se prepara para a estreia da 4ª temporada, em 5 de agosto de 2026, ela está focada em entregar uma atuação que faça jus aos fãs e aos profissionais do teatro que a formaram.
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