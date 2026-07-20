Hannah Waddingham admite que o medo de que “Ted Lasso” “vá perdendo força” diminuiu depois de ter sido deixada na expectativa por Jason Sudeikis ao retornar ao AFC Richmond para a 4ª temporada

Para os fãs de AFC Richmond, a longa espera por novos episódios após o término da 3ª temporada, em 2023, pareceu uma eternidade. Para Waddingham, a incerteza foi ainda mais pessoal, pois ela temia que o papel icônico de Rebecca Welton pudesse ter escapado de suas mãos para sempre.

Refletindo sobre o período entre as temporadas, Waddingham disse ao The Guardian: “Sempre houve rumores. Claro, terminamos com Keeley entregando a equipe feminina para Rebecca, então eu realmente achei que isso fosse acontecer mais rápido do que aconteceu. Quando isso não aconteceu, você começa a pensar: ‘É isso? Está tudo acabando?’”

O elenco, diz ela, continua “muito unido” e mantém contato constante, mas ela já havia começado a ficar triste com a possibilidade de nunca mais interpretar Rebecca. “Pode parecer bobo e teatral, mas quando você realmente sente um vínculo com eles, perder uma personagem é como perder um amigo.”