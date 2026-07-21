Getty Images Sport
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Alex Baena se torna o primeiro jogador da história a alcançar esse feito incrível após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo
Um triplo título internacional inédito
Após a dramática vitória da Espanha por 1 a 0 na prorrogação sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, Baena “encerrou” oficialmente sua carreira no futebol internacional com apenas 25 anos.
Ao erguer o famoso troféu em Nova Jersey, o criativo meio-campista se tornou o primeiro jogador da história a conquistar um campeonato continental, uma medalha de ouro olímpica e a Copa do Mundo da FIFA em anos consecutivos.
A trajetória de Baena até esse momento histórico começou durante a Euro 2024, onde ele integrou a seleção que derrotou a Inglaterra na final. Poucas semanas depois, ele viajou para Paris para as Olimpíadas de 2024, onde foi destaque da seleção nacional e marcou um gol decisivo na vitória por 5 a 3 na final contra a anfitriã França.
- Getty Images Sport
Ofuscando a grandeza de Messi
A importância da conquista de Baena fica ainda mais evidente quando se consideram os nomes que ele superou. Apenas dois outros jogadores na era moderna conquistaram o torneio continental, as Olimpíadas e a Copa do Mundo: Lionel Messi e Ángel Di María.
Seu papel na América do Norte esteve longe de ser secundário. Apesar de ter ficado no banco durante o frustrante empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia, Baena conquistou seu lugar no time titular e não olhou mais para trás. Ele provou seu valor ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, ajudando a Espanha a garantir a liderança do grupo.
A ascensão de um vencedor persistente
A incrível trajetória de Baena é uma prova de sua resistência e da confiança depositada nele pela comissão técnica. Durante a campanha da Euro 2024, ele foi utilizado como uma opção confiável vindo do banco, entrando em campo em partidas da fase de grupos de alta pressão contra a Itália e a Albânia. No entanto, foram os Jogos Olímpicos que realmente demonstraram sua capacidade de levar uma equipe à conquista de um título.
Neste ciclo da Copa do Mundo, suas estatísticas comprovaram sua importância para a equipe. Além do gol contra o Uruguai, ele deu uma assistência decisiva na goleada de 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final.
Sua capacidade de conectar o meio-campo com jogadores como Lamine Yamal e Nico Williams foi uma marca registrada do domínio da Espanha, baseado na posse de bola.
- Getty
Dominância futura para a La Roja
A conquista histórica do jogador de 25 anos reflete uma tendência mais ampla de supremacia espanhola que não dá sinais de desacelerar. Luis de la Fuente integrou com maestria jovens talentos com o “DNA de vencedor” que Baena exemplifica. O técnico elogiou recentemente a natureza altruísta de seu elenco, afirmando: “Esses jogadores merecem tudo. Dia após dia, eles demonstraram seu comprometimento, união, generosidade e talento.
Enquanto as comemorações continuam em Madri, o foco inevitavelmente se voltará para quantos troféus a mais esse grupo ainda poderá conquistar. A seleção espanhola na América do Norte foi a sexta mais jovem da competição, mas jogou com uma maturidade que levou adversários como Ralf Rangnick a chamá-la de ‘um mecanismo de relógio perfeito’.”
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