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Revelado: a punição que Leandro Paredes enfrenta após o final agitado da derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha
O caos se instala após o apito final
A vitória da Espanha por 1 a 0, que garantiu a Copa do Mundo de 2026, foi rapidamente ofuscada por uma série de confrontos desagradáveis entre os dois grupos de jogadores. A tensão teria atingido o auge quando Nahuel Molina agrediu Rodri Hernández enquanto o astro do Manchester City comemorava o título em campo.
Esse ato desencadeou uma grande confusão envolvendo vários membros da seleção albiceleste e seus colegas espanhóis, com Lionel Scaloni sendo forçado a intervir na tentativa de acalmar seus jogadores.
Paredes tornou-se o centro das atenções durante a confusão, dando um soco na garganta de Eric Garcia antes de direcionar sua agressividade para Gavi. O meio-campista de 32 anos foi visto derrubando o jovem jogador do Barcelona no chão e empurrando-o, o que acabou levando à sua expulsão pelo árbitro Slavko Vincic assim que a partida terminou.
Conforme noticiado pelas principais redes esportivas globais, como a ESPN e a TyC Sports, a Comissão Disciplinar da FIFA está analisando minuciosamente o relatório do árbitro e as imagens de vídeo em alta definição. Se a conduta de Paredes for considerada agressão violenta premeditada, a punição poderá ser significativamente ampliada, abrangendo várias partidas internacionais.
- AFP
Paredes corre o risco de sofrer uma longa suspensão
De acordo com o Código Disciplinar da FIFA, a punição para tal incidente está explicitamente definida e pode afastar o jogador do Boca Juniors por vários meses de competições internacionais. O regulamento estabelece que um jogador pode ser suspenso por “pelo menos três partidas por conduta violenta”.
Imagens recentes do incidente circularam amplamente, colocando o comportamento de Paredes sob intenso escrutínio por parte da entidade que rege o futebol mundial. Qualquer suspensão imposta pela Comissão Disciplinar deverá ser cumprida durante as próximas partidas oficiais da Argentina.
Investigação da FIFA se estende à comissão técnica
Paredes não é o único alvo das críticas, já que a FIFA confirmou que está abrindo uma investigação mais ampla sobre a conduta de toda a delegação argentina durante e após a cerimônia de entrega do troféu.
Há relatos de que o assistente técnico Fabián Ayala poderia ser punido, depois que imagens de vídeo também pareceram mostrar o ex-zagueiro acertando o espanhol Dani Olmo e empurrando Eric García no auge das confusões.
Nahuel Molina também está sob escrutínio por seu golpe inicial em Rodri, que muitos acreditam ter sido a faísca que transformou uma final competitiva em uma “briga vergonhosa”. A Comissão Disciplinar independente da FIFA está avaliando se essas ações foram premeditadas ou resultado do clima de alta tensão.
- AFP
Um legado manchado para a Albiceleste
As repercussões da final também têm peso político, na sequência de controvérsias anteriores durante a trajetória da Argentina até as semifinais. A FIFA já vinha investigando as comemorações da seleção após a vitória sobre a Inglaterra, quando os jogadores exibiram uma faixa relacionada às Ilhas Malvinas. Esse padrão histórico de problemas disciplinares parece ser um dos fatores que podem levar a FIFA a optar por ser particularmente firme nas sanções após a final em Nova Jersey.
Para Paredes, esse incidente marca um ponto baixo em uma carreira que o levou ao auge do futebol mundial no Catar 2022. Embora continue sendo um herói na La Bombonera após seu retorno emocionante ao Boca Juniors, seu “temperamento explosivo” mais uma vez custou caro à seleção nacional.
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