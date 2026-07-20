Revelado: a punição que Leandro Paredes enfrenta após o final agitado da derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

A vitória da Espanha por 1 a 0, que garantiu a Copa do Mundo de 2026, foi rapidamente ofuscada por uma série de confrontos desagradáveis entre os dois grupos de jogadores. A tensão teria atingido o auge quando Nahuel Molina agrediu Rodri Hernández enquanto o astro do Manchester City comemorava o título em campo.

Esse ato desencadeou uma grande confusão envolvendo vários membros da seleção albiceleste e seus colegas espanhóis, com Lionel Scaloni sendo forçado a intervir na tentativa de acalmar seus jogadores.

Paredes tornou-se o centro das atenções durante a confusão, dando um soco na garganta de Eric Garcia antes de direcionar sua agressividade para Gavi. O meio-campista de 32 anos foi visto derrubando o jovem jogador do Barcelona no chão e empurrando-o, o que acabou levando à sua expulsão pelo árbitro Slavko Vincic assim que a partida terminou.

Conforme noticiado pelas principais redes esportivas globais, como a ESPN e a TyC Sports, a Comissão Disciplinar da FIFA está analisando minuciosamente o relatório do árbitro e as imagens de vídeo em alta definição. Se a conduta de Paredes for considerada agressão violenta premeditada, a punição poderá ser significativamente ampliada, abrangendo várias partidas internacionais.