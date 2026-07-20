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Unai Emery deve se reunir com ex-jogador do Villarreal no Aston Villa, enquanto as negociações com o AC Milan se intensificam
Emery busca o reencontro com Estupinan
O técnico do Villa, Emery, está empenhado em trazer Estupinan para o Villa Park, à medida que continua a reformular seu elenco para a próxima temporada. O técnico espanhol já trabalhou com o lateral-esquerdo equatoriano durante a passagem bem-sucedida que tiveram juntos no Villarreal, eo Tuttosportsugere que um reencontro está agora bem provável.
Para o AC Milan, a venda representa uma jogada estratégica para recuperar recursos após sua campanha agressiva de contratações, que envolveu um gasto de mais de € 100 milhões com Gonçalo Ramos e Mario Gila. Os Rossoneri devem arrecadar entre € 15 milhões e € 18 milhões com a transferência.
Negociar com o Milan tornou-se uma prioridade para o Villa, que busca repor a qualidade perdida em seu elenco após a saída de Morgan Rogers por 117 milhões de libras.
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O reinvestimento estratégico da Villa
A tentativa do Emery de contratar Estupinan se encaixa em uma estratégia mais ampla do Villa Park para se manter competitivo na Liga dos Campeões. O clube já demonstrou ambição ao fechar uma negociação recorde pelo astro suíço Johan Manzambi, do Freiburg, garantindo que o meio-campo continue forte. Enquanto reforços experientes chegam, o Milan também está focado em suas jovens promessas, Christian Comotto e Francesco Camarda.
Os Rossoneri também estão lidando com jogadores que não são titulares, como Filippo Terracciano, que é alvo do Monza em uma negociação de empréstimo com opção de compra. Isso ocorre após um acordo fracassado com o Cremonese, que teria rendido ao clube 4 milhões de euros caso o time tivesse evitado o rebaixamento.
A liquidação do Milan continua com Musah e Bondo
Estupinan não é o único jogador que deve deixar o San Siro, à medida que o novo técnico, Ruben Amorim, otimiza seu elenco. O jogador da seleção dos Estados Unidos, Yunus Musah, está despertando grande interesse da Premier League, com o Leeds United tendo feito um contato inicial sobre uma possível transferência de € 20 milhões.
Além disso, Warren Bondo está sendo fortemente acompanhado pela Udinese e pelo Stuttgart, com o Milan esperando desencadear uma guerra de lances para elevar seu valor de mercado para a marca de € 10 milhões.
A diretoria do Rossoneri está empenhada em gerar recursos por meio dessas vendas para fornecer a Amorim os recursos necessários para concretizar suas próprias contratações.
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Dificuldades para Giménez e Loftus-Cheek
Embora algumas saídas estejam ocorrendo rapidamente, as situações de Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek continuam complicadas. Giménez, que não conseguiu marcar nenhum gol no campeonato na última temporada e teve uma Copa do Mundo decepcionante, tem um valor de mercado entre 25 e 30 milhões de euros, o que está se mostrando um obstáculo para possíveis interessados. Encontrar um clube disposto a arriscar uma quantia tão alta por um atacante em baixa de rendimento é o maior desafio que a diretoria do Milan enfrenta atualmente.
O inglês tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma que lhe rendeu a transferência para a Itália, e seu alto salário é um fator significativo na decisão do Milan de encontrar um novo destino para ele. Youssouf Fofana também entrou para a lista de jogadores que estão efetivamente de fora do projeto de Amorim, embora seu futuro ainda esteja indefinido.
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