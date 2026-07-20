Unai Emery deve se reunir com ex-jogador do Villarreal no Aston Villa, enquanto as negociações com o AC Milan se intensificam

O técnico do Villa, Emery, está empenhado em trazer Estupinan para o Villa Park, à medida que continua a reformular seu elenco para a próxima temporada. O técnico espanhol já trabalhou com o lateral-esquerdo equatoriano durante a passagem bem-sucedida que tiveram juntos no Villarreal, eo Tuttosportsugere que um reencontro está agora bem provável.

Para o AC Milan, a venda representa uma jogada estratégica para recuperar recursos após sua campanha agressiva de contratações, que envolveu um gasto de mais de € 100 milhões com Gonçalo Ramos e Mario Gila. Os Rossoneri devem arrecadar entre € 15 milhões e € 18 milhões com a transferência.

Negociar com o Milan tornou-se uma prioridade para o Villa, que busca repor a qualidade perdida em seu elenco após a saída de Morgan Rogers por 117 milhões de libras.



