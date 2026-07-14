Em uma visão fascinante sobre a gestão moderna de jogadores, Hassan explicou que se referia ao astro do Inter Miami apenas pelo número da camisa durante os preparativos táticos. O objetivo era eliminar qualquer “respeito excessivo” que pudesse se manifestar como medo em campo ao enfrentar os atuais campeões mundiais.

“A palavra ‘Messi’ pode assustar alguns jogadores”, disse Hassan àONTV em uma entrevista após o retorno de sua equipe ao Cairo. “Quando dou um exemplo tático nas conversas, se Messi faz uma jogada, eu mesmo evito dizer o nome dele. Prefiro dizer ‘o jogador número 10’ ou ‘o número tal e tal’, para tirar o respeito excessivo ou o medo da cabeça deles.”