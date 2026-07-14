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“A palavra ‘Messi’ pode assustar alguns jogadores de futebol” - Como o técnico do Egito evitou um discurso motivacional assustador antes do confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o maior jogador de todos os tempos da Argentina
Evitando mencionar o nome do GOAT
Em uma visão fascinante sobre a gestão moderna de jogadores, Hassan explicou que se referia ao astro do Inter Miami apenas pelo número da camisa durante os preparativos táticos. O objetivo era eliminar qualquer “respeito excessivo” que pudesse se manifestar como medo em campo ao enfrentar os atuais campeões mundiais.
“A palavra ‘Messi’ pode assustar alguns jogadores”, disse Hassan àONTV em uma entrevista após o retorno de sua equipe ao Cairo. “Quando dou um exemplo tático nas conversas, se Messi faz uma jogada, eu mesmo evito dizer o nome dele. Prefiro dizer ‘o jogador número 10’ ou ‘o número tal e tal’, para tirar o respeito excessivo ou o medo da cabeça deles.”
- AFP
A identidade acima dos indivíduos
Hassan enfatizou que seu objetivo principal era garantir que o Egito mantivesse sua própria identidade tática, em vez de ficar obcecado em neutralizar um adversário específico. Ao minimizar a importância da maior ameaça do time adversário, ele esperava fomentar uma convicção coletiva de que os Faraós estavam à altura do desafio em Atlanta.
O técnico afirmou: “Eu estava tentando garantir que os jogadores tivessem uma identidade técnica e tática com a qual pudessem trabalhar, para que não dependessem de um único jogador. Além disso, no aspecto psicológico, não quero saber o nome do time adversário nem os nomes dos seus jogadores. Queria que eles jogassem sem se importar com a cor da camisa, para evitar criar um sentimento de inferioridade.”
Um colapso no final de jogo que partiu o coração
A estratégia parecia estar funcionando perfeitamente por mais de uma hora, quando o Egito abriu uma vantagem surpreendente de 2 a 0 com gols de Yasser Ibrahim e Mostafa Zico. No entanto, a barreira psicológica acabou se desmoronando nos últimos dez minutos, quando a Argentina protagonizou uma virada característica para vencer por 3 a 2 — resultado que deixou a delegação egípcia abalada por uma sensação de traição por parte da arbitragem.
Apesar da vitória, foi uma noite de emoções contraditórias para o capitão argentino. Antes do início da virada, o goleiro egípcio Mostafa Shobeir ganhou as manchetes ao defender um pênalti de Messi, silenciando momentaneamente a torcida pró-Albiceleste. No entanto, o “número 10” acabou encontrando seu ritmo, contribuindo para a arrancada no final da partida que partiu o coração dos egípcios nos últimos instantes.
- AFP
Reclamações sobre parcialidade da arbitragem
Hassan manteve-se desafiador em relação ao desempenho de sua equipe, mas não poupou críticas aos árbitros da partida. O técnico do Egito sugeriu que a pressão do momento e a reputação dos adversários influenciaram as decisões que prejudicaram sua equipe, incluindo um gol anulado e um pedido de pênalti rejeitado.
Refletindo sobre a garra demonstrada pelos atuais campeões, alguns observadores notaram que a capacidade da Argentina de se salvar por um fio era uma característica dos campeões. Hassan, no entanto, considerou que os fatores externos foram grandes demais para serem superados, afirmando que o árbitro “gerou tensão” e distraiu seus jogadores de sua execução técnica durante a partida eliminatória de alto risco.
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