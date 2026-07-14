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“Preparando seu truque de mágica” - a jogada de Lionel Messi que a Inglaterra deve temer, segundo ex-jogador do Manchester United e do Arsenal, que orienta os Três Leões sobre como lidar com o maior jogador de todos os tempos da Argentina na semifinal da Copa do Mundo
O plano de Silvestre para deter o GOAT
Enquanto os Três Leões se preparam para o grande confronto em Atlanta, grande parte do debate tático tem se concentrado em como lidar com um Messi que, apesar de estar envelhecendo, continua letal.
Silvestre, que enfrentou a lenda argentina durante sua carreira de jogador na Liga dos Campeões, acredita que a comunicação entre os defensores será o principal fator para determinar o sucesso. Ele alertou que a Inglaterra não pode se dar ao luxo de baixar a guarda, mesmo quando o jogador de 39 anos parecer desinteressado no que está acontecendo.
“A Inglaterra pode vencer se controlar o jogo e controlar Messi. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. Não estou dizendo para marcá-lo individualmente, mas é preciso estar atento a ele mesmo quando ele está caminhando, porque, nesse momento, ele está preparando seu truque de mágica, analisando o que precisa fazer”, explicou Silvestre no podcast“Could It Be Coming Home”.
Ele enfatizou que a zaga deve se comunicar constantemente com o meio-campo para acompanhar os movimentos de Messi entre as linhas, observando que sua “rápida arrancada nos primeiros cinco ou seis jardas” continua sendo uma arma decisiva.
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As estatísticas de caminhada que desafiam a lógica
Embora alguns possam interpretar o fato de um jogador andar como um sinal de declínio físico, os dados sugerem que se trata de uma escolha tática calculada. Estatísticas impressionantes revelaram que Messi percorreu 47% da distância que cobriu durante este torneio caminhando.
Essa economia de energia permite que ele se mantenha descansado para as arrancadas explosivas e os passes criativos que o ajudaram a acompanhar o ritmo de Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro.
Silvestre relembrou suas próprias experiências ao tentar marcar o gênio baixinho, afirmando: “Joguei contra o Messi. Ele simplesmente desaparece em alguns momentos. Ele entra em uma área e você acaba se esquecendo dele. É preciso se comunicar mais do que o normal. Isso é muito importante especialmente para a zaga; é preciso conversar entre si para explicar que ele estará pelo lado direito, pelo lado esquerdo; é fundamental que a zaga se comunique com o meio-campo.”
A seleção argentina, cada vez mais envelhecida, dá esperança à Inglaterra
Apesar do histórico da Argentina como atual campeã e de seu domínio histórico no futebol de torneios, Silvestre acredita que a seleção está em declínio em comparação com o time que conquistou o troféu no Catar. Ele sugere que a aposta de Scaloni em um time titular estável e veterano pode levar à fadiga, especialmente após várias rodadas eliminatórias exaustivas que exigiram prorrogação.
“A Argentina está parecida com a de quatro anos atrás, mas não exatamente, porque é uma equipe que está envelhecendo”, observou o francês. “É uma seleção que a Inglaterra deveria vencer este ano. Não é a mesma equipe de quatro anos atrás. Acho que, especificamente em termos de condicionamento físico, eles jogaram muitas prorrogações e, em algum momento, vão acabar ficando cansados, pois não fazem muitas rodízios. São sempre os mesmos 11 que começam, então é uma tarefa mais fácil do que há quatro anos.”
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O fator amuleto da sorte para a Albiceleste
Enquanto Silvestre se concentra nos aspectos físicos e táticos, a Inglaterra também precisa lidar com os presságios históricos em torno dos árbitros da partida. A FIFA confirmou que o árbitro americano Ismail Elfath apitará a semifinal, uma escolha que causou espanto, dado o histórico perfeito de vitórias de Messi em jogos apitados pelo árbitro da MLS. Elfath também foi o quarto árbitro durante a final da Copa do Mundo de 2022, o que o vincula ainda mais aos recentes triunfos da Argentina.
Mesmo assim, Silvestre aposta que a Inglaterra chegará a uma final dos sonhos contra sua terra natal, a França. Ele concluiu que a Argentina “sabe acelerar o jogo quando precisa e também desacelerá-lo”, mas afirmou que a atual seleção dos Três Leões tem as ferramentas necessárias para quebrar o domínio sul-americano sobre o troféu. “França x Inglaterra seria uma bela final, porque estamos cansados de enfrentar a Argentina – a Inglaterra precisa vencê-la primeiro!”
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