Enquanto os Três Leões se preparam para o grande confronto em Atlanta, grande parte do debate tático tem se concentrado em como lidar com um Messi que, apesar de estar envelhecendo, continua letal.

Silvestre, que enfrentou a lenda argentina durante sua carreira de jogador na Liga dos Campeões, acredita que a comunicação entre os defensores será o principal fator para determinar o sucesso. Ele alertou que a Inglaterra não pode se dar ao luxo de baixar a guarda, mesmo quando o jogador de 39 anos parecer desinteressado no que está acontecendo.

“A Inglaterra pode vencer se controlar o jogo e controlar Messi. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. Não estou dizendo para marcá-lo individualmente, mas é preciso estar atento a ele mesmo quando ele está caminhando, porque, nesse momento, ele está preparando seu truque de mágica, analisando o que precisa fazer”, explicou Silvestre no podcast“Could It Be Coming Home”.

Ele enfatizou que a zaga deve se comunicar constantemente com o meio-campo para acompanhar os movimentos de Messi entre as linhas, observando que sua “rápida arrancada nos primeiros cinco ou seis jardas” continua sendo uma arma decisiva.