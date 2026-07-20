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Morre Kevin Keegan, vencedor da Bola de Ouro e ex-técnico da seleção da Inglaterra e do Newcastle
O falecimento de um ícone do futebol
Keegan, o lendário ex-atacante e técnico da Inglaterra, faleceu aos 75 anos após uma batalha contra o câncer. Sua família confirmou a notícia na segunda-feira, gerando uma onda de homenagens de todo o mundo esportivo a um homem que marcou uma era do futebol inglês.
Em um comunicado comovente, foi revelado que Keegan havia sido diagnosticado com câncer em estágio quatro no início do ano.
“É com imensa tristeza que anunciamos que Kevin Keegan faleceu aos 75 anos”, dizia um comunicado da família. “Kevin vinha lutando contra o câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus últimos momentos. Duas vezes vencedor da Bola de Ouro, Kevin era um marido, pai e avô muito amado.”
- Getty
Uma era de ouro no Liverpool e no Hamburgo
A carreira de jogador de Keegan foi simplesmente extraordinária, especialmente sua passagem marcante pelo Liverpool sob o comando de Bill Shankly. Contratado por apenas 33.000 libras em 1971, ele se tornou a força motriz de um time que dominou tanto o cenário nacional quanto o europeu.
Durante sua passagem por Anfield, conquistou três títulos da Primeira Divisão, uma FA Cup, duas Copas da UEFA e a Copa dos Campeões de 1977.
Além de Merseyside, Keegan alcançou um nível de sucesso individual raramente visto por jogadores britânicos. Ele continua sendo o único jogador de futebol britânico a ter conquistado a Bola de Ouro duas vezes, recebendo o prestigioso prêmio em anos consecutivos, em 1978 e 1979, enquanto jogava na Alemanha pelo Hamburgo.
Os Artistas e o discurso inflamado “Vou adorar”
Após se aposentar dos gramados, Keegan consolidou seu legado como técnico, principalmente durante suas duas passagens pelo Newcastle United. Ele assumiu o comando de um time dos Magpies em dificuldades em 1992 e o transformou nos “The Entertainers”, uma equipe que conquistou a imaginação da Premier League.
A famosa declaração “I will love it” continua sendo um marco na história da Premier League, ilustrando a paixão genuína e a intensidade que fizeram de Keegan uma figura tão cativante.
O Newcastle United divulgou uma homenagem comovente após a notícia, afirmando: “Kevin foi mais do que um jogador e técnico lendário. Ele foi o coração pulsante do Newcastle United para gerações de torcedores.”
- Hulton Archive
Serviço nacional e um legado duradouro
A trajetória de Keegan como técnico também o levou à seleção da Inglaterra, onde atuou como técnico entre 1999 e 2000. Embora seu mandato tenha incluído uma campanha decepcionante na Euro 2000 e tenha terminado com sua renúncia após uma derrota para a Alemanha na última partida no antigo Wembley, seu compromisso com os Três Leões nunca foi questionado.
Nos últimos anos de sua vida, Keegan continuou sendo uma voz proeminente — embora às vezes controversa — no mundo do futebol, nunca se esquivando de expressar suas opiniões contundentes. Desde seu sucesso comercial como garoto-propaganda do Brut 33 até seus álbuns de sucesso, ele foi um verdadeiro fenômeno da cultura pop da década de 1970.
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