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“É difícil curar essa ferida” - Lionel Messi quebra o silêncio sobre a “imensa dor” causada pela decepção na final da Copa do Mundo contra a Espanha
Messi admite sentir uma dor profunda após a derrota na final
Messi expressou o profundo abalo emocional após a Argentina não ter conseguido conquistar dois títulos mundiais consecutivos no MetLife Stadium. Após uma disputa exaustiva, na qual a Espanha saiu vitoriosa na prorrogação, o jogador de 39 anos recorreu ao Instagram para compartilhar suas primeiras reflexões sobre a decepção.
Apesar da amargura do resultado, o craque do Inter Miami manteve-se desafiador e orgulhoso das conquistas de sua equipe nos últimos quatro anos.
- Getty Images
Agradecimento aos torcedores argentinos
O experiente atacante, que disputava sua sexta Copa do Mundo — um recorde —, rapidamente deixou de lado sua tristeza pessoal para agradecer aos torcedores que viajaram para a América do Norte. Ao longo do torneio de 2026, o vínculo entre a seleção e a torcida da Albiceleste continuou sendo um ponto central de sua trajetória.
Messi destacou como essa união permitiu que a equipe competisse no mais alto nível, apesar da imensa pressão de defender o título.
“A dor é imensa, e vai levar tempo para essa ferida sarar”, escreveu ele. “Mas também me agarro a tudo de bom… As partidas que viramos, dando tudo de nós, partidas que ficarão para sempre em nossas memórias, o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho árduo e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo. Hoje é difícil valorizar plenamente o que conquistamos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo.
“Obrigado do fundo do meu coração por cada saudação e cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e estar juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentino.
“Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do título.”
Cenas de grande tristeza no MetLife Stadium
A própria final foi uma noite de pura frustração para o ícone argentino, que ficou inconsolável no MetLife Stadium assim que soou o apito final. A estratégia tática da Espanha se mostrou altamente eficaz para limitar a influência do capitão, já que ele ficou restrito a apenas 54 toques na bola ao longo dos 120 minutos de jogo.
Imagens do oito vezes vencedor da Bola de Ouro chorando abertamente em campo rapidamente circularam pelo mundo, servindo como um lembrete de sua dedicação à seleção nacional, mesmo no crepúsculo de sua carreira. Apesar do cansaço e da mágoa, vários jogadores espanhóis foram vistos se aproximando dele após a partida para prestar suas homenagens.
- AFP
Scaloni elogia o lendário capitão
Embora as perguntas sobre a aposentadoria de Messi da seleção tenham, naturalmente, dominado as discussões pós-jogo, o técnico Lionel Scaloni preferiu se concentrar no legado de seu capitão, em vez de em seu futuro. Scaloni não confirmou se alguma decisão havia sido tomada a respeito da possível saída do veterano da seleção, mas foi inequívoco em seus elogios à contribuição do jogador para a história do futebol argentino durante sua gestão.
O técnico pediu ao público que se concentrasse na alegria que o jogador de 39 anos proporcionou ao longo dos anos, independentemente do resultado em Nova Jersey. Referindo-se ao impacto de seu craque, Scaloni comentou: “Espero que todos se sintam orgulhosos dele, do que ele conquistou, porque ele é o melhor jogador de futebol que já pisou em um campo.”
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