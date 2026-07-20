“É difícil curar essa ferida” - Lionel Messi quebra o silêncio sobre a “imensa dor” causada pela decepção na final da Copa do Mundo contra a Espanha

O experiente atacante, que disputava sua sexta Copa do Mundo — um recorde —, rapidamente deixou de lado sua tristeza pessoal para agradecer aos torcedores que viajaram para a América do Norte. Ao longo do torneio de 2026, o vínculo entre a seleção e a torcida da Albiceleste continuou sendo um ponto central de sua trajetória.

Messi destacou como essa união permitiu que a equipe competisse no mais alto nível, apesar da imensa pressão de defender o título.

“A dor é imensa, e vai levar tempo para essa ferida sarar”, escreveu ele. “Mas também me agarro a tudo de bom… As partidas que viramos, dando tudo de nós, partidas que ficarão para sempre em nossas memórias, o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho árduo e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo. Hoje é difícil valorizar plenamente o que conquistamos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo.

“Obrigado do fundo do meu coração por cada saudação e cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e estar juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentino.

“Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do título.”