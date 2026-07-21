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Revelado: O Barcelona considerou uma tentativa surpreendente de contratar Mason Greenwood antes de o Fenerbahçe assinar com o ex-atacante do Manchester United
Discussões internas realizadas pela Deco
De acordo com o jornal *Sport*, a diretoria esportiva do Barcelona, liderada pelo diretor Deco, incluiu o nome de Greenwood em sua lista de candidatos durante as primeiras etapas da janela de transferências de verão.
Como o clube buscava reforçar seu ataque sob o comando do técnico Hansi Flick, a equipe de contratações analisou vários perfis para trazer gols e criatividade. Relatos sugerem que Deco e sua equipe trabalharam incansavelmente para encontrar opções viáveis que se encaixassem no perfil.
Nos últimos anos, os blaugranas têm sido forçados a ser criativos no mercado, muitas vezes acompanhando uma ampla variedade de jogadores antes de se comprometerem com uma contratação definitiva. Greenwood era visto como uma opção potencialmente de baixo custo e alto retorno do ponto de vista puramente esportivo, o que levou o clube a acompanhar sua situação de perto.
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Passagem produtiva pelo Marselha
A inclusão de Greenwood na lista de indicados ocorreu após um período de grande sucesso na França, onde ele conseguiu reconstruir sua reputação profissional em campo.
O jogador de 24 anos se mostrou particularmente eficaz durante sua passagem pelo Stade Vélodrome, onde marcou 48 gols em 81 partidas em todas as competições.
Durante sua mais recente temporada completa na Ligue 1, o atacante terminou com um impressionante total de 26 gols e 11 assistências. Sua flexibilidade tática foi considerada um trunfo significativo para o sistema preferido de Flick, que exige atacantes capazes de se deslocar para dentro a partir das laterais ou atuar como ponta de lança central.
Uma possível contratação polêmica
A possibilidade de Greenwood vestir a camisa blaugrana teria, sem dúvida, gerado um debate significativo entre os torcedores do clube e a comunidade futebolística em geral. O Barcelona opera sob o famoso lema “Mais do que um clube”, que enfatiza a responsabilidade social e os padrões éticos, além do sucesso esportivo.
Em vez de buscar o inglês, o Barcelona voltou todo o seu foco para alvos europeus mais tradicionais, que se encaixam na visão de longo prazo do clube. O clube conseguiu contratar Anthony Gordon, do Newcastle United, e fechou acordo com o jogador da seleção alemã Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund.
Essas contratações proporcionaram a velocidade e a eficiência na finalização que Flick precisava, sem o peso de questões externas associadas a Greenwood.
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Transferência definitiva para o Fenerbahçe
Com a transferência para o Camp Nou fora de questão, o ex-jogador formado na base do Manchester United acabou conseguindo uma transferência definitiva para a Turquia. O Fenerbahçe concluiu a contratação do atacante em julho, trazendo-o para Istambul para atuar sob o comando de [nome do técnico]. O gigante turco teria pago uma quantia na casa dos 40 milhões de euros ao Marselha para garantir seus serviços em um contrato de quatro anos.
A transferência para o Fenerbahçe representa mais um capítulo na tentativa do atacante de se distanciar dos acontecimentos que levaram ao fim de sua carreira em Old Trafford. Embora o interesse do Barcelona tenha sido genuíno durante a fase de observação, o clube agora está satisfeito com suas contratações alternativas para o ataque. A decisão de não contratar Greenwood é vista por muitos na Catalunha como a escolha certa para a identidade do clube.
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