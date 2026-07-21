Revelado: O Barcelona considerou uma tentativa surpreendente de contratar Mason Greenwood antes de o Fenerbahçe assinar com o ex-atacante do Manchester United

De acordo com o jornal *Sport*, a diretoria esportiva do Barcelona, liderada pelo diretor Deco, incluiu o nome de Greenwood em sua lista de candidatos durante as primeiras etapas da janela de transferências de verão.

Como o clube buscava reforçar seu ataque sob o comando do técnico Hansi Flick, a equipe de contratações analisou vários perfis para trazer gols e criatividade. Relatos sugerem que Deco e sua equipe trabalharam incansavelmente para encontrar opções viáveis que se encaixassem no perfil.

Nos últimos anos, os blaugranas têm sido forçados a ser criativos no mercado, muitas vezes acompanhando uma ampla variedade de jogadores antes de se comprometerem com uma contratação definitiva. Greenwood era visto como uma opção potencialmente de baixo custo e alto retorno do ponto de vista puramente esportivo, o que levou o clube a acompanhar sua situação de perto.



