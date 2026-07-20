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Mohamed Saeed

Traduzido por

Inaki Williams elogia o irmão Nico após alcançar “o auge do sucesso” com uma participação decisiva como reserva na conquista da Espanha na final da Copa do Mundo

I. Williams
N. Williams
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

Inaki Williams liderou as homenagens ao seu irmão Nico após a vitória histórica da Espanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina. O atacante do Athletic Club recorreu às redes sociais para expressar seu imenso orgulho pela conquista do irmão mais novo no maior palco do mundo.

  • Uma noite histórica para a família Williams

    Em uma demonstração comovente de amor fraternal, Inaki Williams parabenizou seu irmão mais novo, Nico, por ter alcançado o auge do sucesso no futebol. Após a dramática vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, o jogador da seleção de Gana destacou o profundo impacto que a trajetória de Nico teve sobre milhões de pessoas em todo o mundo.

    Além do troféu e das comemorações, Inaki destacou o peso simbólico dessa conquista para aqueles que vêm de origens semelhantes.

    O irmão mais velho dos Williams escreveu uma homenagem comovente nas redes sociais para comemorar a ocasião, depois de ver seu companheiro de equipe do Athletic Club sair do banco para dar a assistência no gol da vitória na partida decisiva no domingo. Ele enfatizou que a vitória não foi apenas um marco esportivo, mas uma vitória para a comunidade de imigrantes.


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    Representação no cenário mundial

    O atacante não hesitou em destacar que o sucesso de Nico serve como um farol de esperança para muitas famílias que enfrentaram desafios semelhantes. Williams achou que havia marcado um gol na primeira parte da prorrogação, mas o gol foi anulado de forma polêmica; no entanto, acabou desviando a bola na direção de Ferran Torres, que marcou o gol da vitória.

    “Mano, você ganhou a Copa do Mundo. Você fez história”, escreveu Inaki no Instagram. “Mas, além do troféu, obrigado por isso: você fez com que milhões de imigrantes, como nossos pais, se orgulhassem de que seus futuros filhos possam um dia viver o que você viveu, e fez com que milhões de espanhóis se identificassem com a nossa história, que não é apenas nossa, mas a história de todos aqueles que deixam tudo para trás em busca de um futuro melhor. Porque você alcançou o auge do sucesso e mostrou que, com trabalho árduo e dedicação, tudo é possível.”

  • A homenagem emocionante na íntegra

    A mensagem compartilhada por Inaki foi repleta de elogios, captando a emoção genuína de ver um membro da família ter sucesso no mais alto nível. O texto completo da mensagem dizia: “Irmão, você ganhou a Copa do Mundo. Você fez história.

    Inaki enfatizou ainda como o mundo agora pôde ver o talento e o caráter que ele testemunhou desde que eram crianças. A mensagem terminou com uma declaração impactante sobre o legado da família: “Hoje, o mundo passou a te conhecer ainda mais, e você gravou nosso nome na história, para sempre. Eu te admiro. Eu te amo. Campeão do mundo.”

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    Um legado que vai além do campo

    O papel de Nico na final foi o ponto alto de um torneio em que ele se mostrou um elemento essencial para a seleção espanhola. Embora Inaki represente Gana em competições internacionais, o orgulho que sentiu pelo sucesso da Espanha por meio do irmão continuou sendo o ponto central de suas comemorações.

    Enquanto a Espanha comemora sua segunda estrela, a contribuição de jogadores como Nico simboliza uma mudança demográfica e um futuro mais inclusivo para a seleção nacional. Para Inaki, ver seu irmão erguer o troféu é a maior recompensa pelos sacrifícios dos pais e pelo trabalho árduo que ambos realizaram em Bilbao.