AFP
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Inaki Williams elogia o irmão Nico após alcançar “o auge do sucesso” com uma participação decisiva como reserva na conquista da Espanha na final da Copa do Mundo
Uma noite histórica para a família Williams
Em uma demonstração comovente de amor fraternal, Inaki Williams parabenizou seu irmão mais novo, Nico, por ter alcançado o auge do sucesso no futebol. Após a dramática vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, o jogador da seleção de Gana destacou o profundo impacto que a trajetória de Nico teve sobre milhões de pessoas em todo o mundo.
Além do troféu e das comemorações, Inaki destacou o peso simbólico dessa conquista para aqueles que vêm de origens semelhantes.
O irmão mais velho dos Williams escreveu uma homenagem comovente nas redes sociais para comemorar a ocasião, depois de ver seu companheiro de equipe do Athletic Club sair do banco para dar a assistência no gol da vitória na partida decisiva no domingo. Ele enfatizou que a vitória não foi apenas um marco esportivo, mas uma vitória para a comunidade de imigrantes.
- Getty Images Sport
Representação no cenário mundial
O atacante não hesitou em destacar que o sucesso de Nico serve como um farol de esperança para muitas famílias que enfrentaram desafios semelhantes. Williams achou que havia marcado um gol na primeira parte da prorrogação, mas o gol foi anulado de forma polêmica; no entanto, acabou desviando a bola na direção de Ferran Torres, que marcou o gol da vitória.
“Mano, você ganhou a Copa do Mundo. Você fez história”, escreveu Inaki no Instagram. “Mas, além do troféu, obrigado por isso: você fez com que milhões de imigrantes, como nossos pais, se orgulhassem de que seus futuros filhos possam um dia viver o que você viveu, e fez com que milhões de espanhóis se identificassem com a nossa história, que não é apenas nossa, mas a história de todos aqueles que deixam tudo para trás em busca de um futuro melhor. Porque você alcançou o auge do sucesso e mostrou que, com trabalho árduo e dedicação, tudo é possível.”
A homenagem emocionante na íntegra
A mensagem compartilhada por Inaki foi repleta de elogios, captando a emoção genuína de ver um membro da família ter sucesso no mais alto nível. O texto completo da mensagem dizia: “Irmão, você ganhou a Copa do Mundo. Você fez história.
Inaki enfatizou ainda como o mundo agora pôde ver o talento e o caráter que ele testemunhou desde que eram crianças. A mensagem terminou com uma declaração impactante sobre o legado da família: “Hoje, o mundo passou a te conhecer ainda mais, e você gravou nosso nome na história, para sempre. Eu te admiro. Eu te amo. Campeão do mundo.”
- Getty
Um legado que vai além do campo
O papel de Nico na final foi o ponto alto de um torneio em que ele se mostrou um elemento essencial para a seleção espanhola. Embora Inaki represente Gana em competições internacionais, o orgulho que sentiu pelo sucesso da Espanha por meio do irmão continuou sendo o ponto central de suas comemorações.
Enquanto a Espanha comemora sua segunda estrela, a contribuição de jogadores como Nico simboliza uma mudança demográfica e um futuro mais inclusivo para a seleção nacional. Para Inaki, ver seu irmão erguer o troféu é a maior recompensa pelos sacrifícios dos pais e pelo trabalho árduo que ambos realizaram em Bilbao.
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