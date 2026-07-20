Inaki Williams elogia o irmão Nico após alcançar “o auge do sucesso” com uma participação decisiva como reserva na conquista da Espanha na final da Copa do Mundo

Em uma demonstração comovente de amor fraternal, Inaki Williams parabenizou seu irmão mais novo, Nico, por ter alcançado o auge do sucesso no futebol. Após a dramática vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, o jogador da seleção de Gana destacou o profundo impacto que a trajetória de Nico teve sobre milhões de pessoas em todo o mundo.

Além do troféu e das comemorações, Inaki destacou o peso simbólico dessa conquista para aqueles que vêm de origens semelhantes.

O irmão mais velho dos Williams escreveu uma homenagem comovente nas redes sociais para comemorar a ocasião, depois de ver seu companheiro de equipe do Athletic Club sair do banco para dar a assistência no gol da vitória na partida decisiva no domingo. Ele enfatizou que a vitória não foi apenas um marco esportivo, mas uma vitória para a comunidade de imigrantes.



