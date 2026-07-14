A Roma faz uma oferta de transferência por Alejandro Garnacho no valor potencial de 40 milhões de euros e de olho na contratação de Crysencio Summerville

A Roma intensificou sua tentativa de contratar Garnacho, apresentando uma oferta que consiste em uma taxa de empréstimo de 5 milhões de euros, com uma opção de compra de 35 milhões de euros (30 milhões de libras/40 milhões de dólares).

Segundo Gian Luca Di Marzio, essa cláusula poderia se tornar uma obrigação se determinadas condições relacionadas ao desempenho forem cumpridas durante sua passagem pela capital italiana. O pacote total permitiria ao Chelsea recuperar a quantia inicial paga ao Manchester United há apenas 12 meses.

O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, já admitiu que o futuro do ponta provavelmente está fora de Londres. Ao falar sobre a situação, o espanhol observou: “A situação é a seguinte: conversamos com os diretores esportivos, e há interesse nele por parte de outros clubes. Então, vamos ver como isso se desenvolve, mas espero que termine da melhor maneira possível para todas as partes.”



