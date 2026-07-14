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Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Mohamed Saeed

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A Roma faz uma oferta de transferência por Alejandro Garnacho no valor potencial de 40 milhões de euros e de olho na contratação de Crysencio Summerville

A. Garnacho
Chelsea
AS Roma
C. Summerville
Mercado da bola
Manchester United
Premier League
Campeonato Italiano

A Roma lançou oficialmente uma ambiciosa iniciativa para contratar o ponta do Chelsea, Alejandro Garnacho, enquanto Gian Piero Gasperini busca reforçar suas opções de ataque para a nova temporada. Os Giallorossi apresentaram uma proposta estruturada para trazer o jogador da seleção argentina ao Estádio Olímpico, após uma difícil temporada de estreia do jogador em Stamford Bridge.

  • Roma tenta contratar jogador que não tem espaço no Chelsea

    A Roma intensificou sua tentativa de contratar Garnacho, apresentando uma oferta que consiste em uma taxa de empréstimo de 5 milhões de euros, com uma opção de compra de 35 milhões de euros (30 milhões de libras/40 milhões de dólares).

    Segundo Gian Luca Di Marzio, essa cláusula poderia se tornar uma obrigação se determinadas condições relacionadas ao desempenho forem cumpridas durante sua passagem pela capital italiana. O pacote total permitiria ao Chelsea recuperar a quantia inicial paga ao Manchester United há apenas 12 meses.

    O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, já admitiu que o futuro do ponta provavelmente está fora de Londres. Ao falar sobre a situação, o espanhol observou: “A situação é a seguinte: conversamos com os diretores esportivos, e há interesse nele por parte de outros clubes. Então, vamos ver como isso se desenvolve, mas espero que termine da melhor maneira possível para todas as partes.”


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Garnacho pressiona por saída de Stamford Bridge

    O desejo do argentino de sair ficou cada vez mais claro depois que ele não compareceu ao início dos treinos de pré-temporada do Chelsea em Cobham. Depois de marcar apenas um gol na Premier League na última temporada, o jogador de 22 anos estaria priorizando uma transferência que lhe garanta vaga no time titular para reconquistar seu lugar na seleção nacional.

    Enquanto a Roma prefere uma estrutura de empréstimo com opção de compra, a diretoria do Chelsea tem historicamente favorecido vendas definitivas neste verão para equilibrar as contas. No entanto, as negociações continuam, já que a Roma busca aproveitar o status de “fracasso” do ponta na Inglaterra para garantir um talento com grande potencial.


  • Summerville está no radar

    Garnacho não é o único nome em discussão na diretoria da Roma, que busca reformular suas laterais. Houve novos contatos em relação ao craque do West Ham, Crysencio Summerville, que é um alvo de alta prioridade para os Giallorossi.

    Além disso, o clube está de olho em Christos Tzolis como uma alternativa em potencial. O foco continua firmemente voltado para proporcionar mais velocidade e finalização precisa pelas laterais, com o clube também tendo acompanhado Diego Moreira, do Strasbourg, nas últimas semanas, enquanto amplia sua busca pelas principais ligas da Europa.

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    Vendas estratégicas para financiar novas contratações

    A disposição do Chelsea em negociar decorre de uma reformulação mais ampla do elenco sob o comando de Alonso. O clube tem se empenhado em se desfazer de jogadores para financiar novas contratações, tendo aprovado recentemente várias saídas. Qualquer acordo envolvendo Garnacho também contará com a participação do Manchester United, que tem direito a uma cláusula de 10% sobre a revenda, conforme o acordo original com o Chelsea.

    Com o Chelsea prestes a partir para sua turnê de pré-temporada na Austrália em 25 de julho, a Roma espera avançar significativamente nas negociações antes que o ponta precise viajar.

    Para os Giallorossi, garantir a contratação de Garnacho ao lado de um talento como Summerville representaria uma importante demonstração de intenções para a próxima temporada da Série A.