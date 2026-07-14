Youri Tielemans concretiza transferência de 35 milhões de libras para o Manchester United, enquanto o meio-campista belga expressa seu orgulho por realizar um sonho de infância

O United reforçou suas opções no meio-campo com a contratação de Tielemans, que assina com o clube um contrato válido até junho de 2031. O jogador de 29 anos chega ao Teatro dos Sonhos após uma passagem impressionante pelo Aston Villa, onde recentemente atuou como capitão da Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A contratação ocorre após um período de grande movimentação no meio-campo do United, à medida que o clube busca se reconstruir sob nova liderança.

De acordo com reportagens recentes, os Red Devils haviam considerado várias opções neste verão, chegando até a desistir da contratação de Ederson para se concentrar em outros alvos de destaque que apoiassem sua reformulação tática.



