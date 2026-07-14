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Youri Tielemans concretiza transferência de 35 milhões de libras para o Manchester United, enquanto o meio-campista belga expressa seu orgulho por realizar um sonho de infância
Red Devils contratam estrela do Villa com contrato de longo prazo
O United reforçou suas opções no meio-campo com a contratação de Tielemans, que assina com o clube um contrato válido até junho de 2031. O jogador de 29 anos chega ao Teatro dos Sonhos após uma passagem impressionante pelo Aston Villa, onde recentemente atuou como capitão da Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
A contratação ocorre após um período de grande movimentação no meio-campo do United, à medida que o clube busca se reconstruir sob nova liderança.
De acordo com reportagens recentes, os Red Devils haviam considerado várias opções neste verão, chegando até a desistir da contratação de Ederson para se concentrar em outros alvos de destaque que apoiassem sua reformulação tática.
Sonhos de infância e ambições de conquistar troféus
Tielemans, que marcou o famoso primeiro gol na vitória do Aston Villa sobre o Freiburg na final da Liga Europa da UEFA na última temporada, expressou seu imenso orgulho por se juntar ao clube 20 vezes campeão inglês.
O meio-campista é há muito considerado um dos jogadores com maior habilidade técnica para avançar com a bola na Premier League, tendo se destacado na última temporada por ter rompido o maior número de linhas defensivas por 100 passes na divisão.
“É difícil descrever o quanto estou orgulhoso por me juntar ao Man Utd. Assinar com um clube tão especial é uma sensação incrível; é o ápice de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol”, disse Tielemans.
“Tive o privilégio de vivenciar o sucesso no esporte, e isso só aumentou minha determinação de conquistar ainda mais. A ambição de todos no clube é extremamente clara; estamos todos determinados a lutar pelos maiores troféus nos próximos anos.”
Wilcox elogia o motor belga como “excelente”
A equipe de contratações do United tem trabalhado arduamente para trazer jogadores com experiência comprovada para o elenco, e o diretor de futebol Jason Wilcox acredita que Tielemans representa o perfil perfeito para a trajetória atual do clube. A capacidade do belga de manter a compostura sob pressão — ele ocupa o segundo lugar na liga em passes que rompem as linhas defensivas sob pressão — foi um fator-chave na negociação.
“Youri tem sido consistentemente um dos meio-campistas mais destacados da Premier League nos últimos sete anos. Ele possui todas as qualidades técnicas, bem como a ambição e a mentalidade necessárias para se destacar no Manchester United”, explicou Wilcox.
“A consistência de Youri é excepcional, e ele trará ainda mais serenidade, criatividade e liderança ao nosso elenco. Estamos muito felizes em receber um jogador com sua influência e experiência, tanto em campo quanto no vestiário, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para disputar os maiores títulos.”
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Parte de uma reformulação mais ampla do meio-campo
A chegada de Tielemans é vista como um passo crucial para repor os jogadores que estão saindo. O elenco passou por mudanças significativas nas últimas semanas, incluindo a saída do veterano Casemiro, que estava no clube há muito tempo, e a lesão de longa duração de Manuel Ugarte. Isso exigiu uma ação rápida no mercado de transferências para garantir que o elenco esteja competitivo antes do início da nova temporada.
Tielemans se junta a outros recém-contratados em Manchester, enquanto os Red Devils continuam a investir pesadamente para diminuir a diferença na liderança da tabela. As negociações do clube continuam sendo um dos principais assuntos desta janela de transferências, especialmente após a recente confirmação de um acordo de 50 milhões de libras (67 milhões de dólares) com o Chelsea pela contratação de Andrey Santos, sinalizando um investimento maciço no futuro do meio-campo do United.
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