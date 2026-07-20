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Goleiro do Manchester United está pronto para uma transferência no verão e tem grandes pretensões de ser o titular
Vitek confirma seu desejo de ser titular
Vitek, jovem promessa do Manchester United, abriu as portas para uma saída definitiva do clube neste verão, na busca por garantir uma vaga de titular em outro time. O goleiro de 22 anos, que atuou por 45 minutos no primeiro amistoso de pré-temporada do United contra o Wrexham no sábado, foi claro sobre suas ambições profissionais após a derrota por 1 a 0 em Helsinque.
Em declarações à imprensa na zona mista, o jogador da seleção juvenil da República Tcheca explicou que não quer mais se contentar com um papel secundário. “Me sinto ótimo e pronto para seguir em frente para outro lugar onde, espero, seja o titular, então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer”, disse o goleiro.
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Sucesso fora de Old Trafford
A confiança de Vitek é respaldada por um período de grande produtividade fora de Manchester nas duas últimas temporadas. Mais notavelmente, ele recebeu muitos elogios por suas atuações na Championship com o Bristol City durante a temporada 2025-26.
Durante essa temporada, Vitek disputou 41 partidas pelo time principal e provou que era capaz de lidar com as exigências do futebol inglês em alto nível.
O goleiro já havia afirmado anteriormente que seu principal objetivo é jogar regularmente, uma opinião que reiterou nesta semana. “Minha opinião continua a mesma”, disse ele. “Quero jogar toda semana e esse é o objetivo para a próxima temporada.” Tendo também atuado pelo Accrington Stanley e na Bundesliga austríaca, Vitek sente que sua formação está completa.
As mudanças na equipe de goleiros do United
A situação em Old Trafford ficou cada vez mais concorrida neste verão, dificultando o caminho de Vitek para o time titular. O United tem se empenhado em reformular suas opções na posição de goleiro reserva de Lammens, que representou a Bélgica na Copa do Mundo de 2026. O clube renovou recentemente o contrato de Tom Heaton por mais um ano e garantiu a contratação do jogador sem vínculo Karl Darlow.
Essas jogadas táticas da equipe de contratações basicamente tiraram Vitek do cenário imediato do time titular. O goleiro está ciente de que o interesse está crescendo e aguarda que uma proposta concreta se concretize. “No momento, ainda estou aqui, mas vamos ver”, acrescentou ele. “Espero que haja algum interesse. Acho que vocês saberão quando as coisas estiverem mais concretas.”
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Uma saída definitiva está nos planos
Embora o jogador continue aberto a outro empréstimo, uma transferência definitiva parece ser uma opção viável para todas as partes envolvidas. Vitek confirmou que está preparado para qualquer um dos cenários, desde que isso lhe garanta mais tempo de jogo. “Para ser sincero, estou pronto para as duas opções”, disse o goleiro. “Depende do que o clube quiser e também das opções disponíveis. Vamos ver.”
Se o United decidir lucrar com a venda do talentoso goleiro, espera-se que proteja seus interesses com cláusulas específicas.
Relatos sugerem que qualquer acordo definitivo provavelmente incluiria uma cláusula substancial de revenda e uma opção de recompra, garantindo que o United mantenha algum controle sobre o futuro do jogador a longo prazo.
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