Goleiro do Manchester United está pronto para uma transferência no verão e tem grandes pretensões de ser o titular

A confiança de Vitek é respaldada por um período de grande produtividade fora de Manchester nas duas últimas temporadas. Mais notavelmente, ele recebeu muitos elogios por suas atuações na Championship com o Bristol City durante a temporada 2025-26.

Durante essa temporada, Vitek disputou 41 partidas pelo time principal e provou que era capaz de lidar com as exigências do futebol inglês em alto nível.

O goleiro já havia afirmado anteriormente que seu principal objetivo é jogar regularmente, uma opinião que reiterou nesta semana. “Minha opinião continua a mesma”, disse ele. “Quero jogar toda semana e esse é o objetivo para a próxima temporada.” Tendo também atuado pelo Accrington Stanley e na Bundesliga austríaca, Vitek sente que sua formação está completa.