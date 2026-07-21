Mbappé foi oficialmente anunciado como a principal estrela da capa do próximo grande lançamento da EA Sports, o FC 27. O capitão francês de 27 anos, que recentemente chamou a atenção do mundo inteiro com uma impressionante exibição de 10 gols na Copa do Mundo da FIFA, será o destaque tanto da edição de luxo Ultimate Edition quanto do pacote EA Sports FC Mobile.

No anúncio visual, Mbappé aparece vestindo com orgulho o icônico uniforme branco dos históricos campeões europeus, marcando um importante marco tanto para o jogador quanto para seu clube.

Jeff Sharma, vice-presidente de Estratégia de Franquia e Marketing da EA SPORTS, elogiou a escolha. Ele afirmou: “As conquistas de Kylian, tanto pelo clube quanto pela seleção, o consagraram como um dos jogadores mais marcantes de sua geração.”



