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Kylian Mbappé é revelado como estrela da capa do EA SPORTS FC 27! O “Galáctico” do Real Madrid e da França, que vem quebrando recordes, retorna como rosto da icônica franquia de videogames após quatro anos de ausência
Mbappé faz um retorno triunfal à capa
Mbappé foi oficialmente anunciado como a principal estrela da capa do próximo grande lançamento da EA Sports, o FC 27. O capitão francês de 27 anos, que recentemente chamou a atenção do mundo inteiro com uma impressionante exibição de 10 gols na Copa do Mundo da FIFA, será o destaque tanto da edição de luxo Ultimate Edition quanto do pacote EA Sports FC Mobile.
No anúncio visual, Mbappé aparece vestindo com orgulho o icônico uniforme branco dos históricos campeões europeus, marcando um importante marco tanto para o jogador quanto para seu clube.
Jeff Sharma, vice-presidente de Estratégia de Franquia e Marketing da EA SPORTS, elogiou a escolha. Ele afirmou: “As conquistas de Kylian, tanto pelo clube quanto pela seleção, o consagraram como um dos jogadores mais marcantes de sua geração.”
- Getty Images
Um momento especial para o atacante do Real Madrid
Embora esta seja a primeira aparição de Mbappé como rosto exclusivo da nova era da EA Sports FC, ela marca um retorno triunfante à boa forma para o ícone global dos videogames. O atacante já havia sido a estrela principal de três edições consecutivas da histórica série enquanto atuava como ponta de lança do Paris Saint-Germain.
Ao comentar sobre o anúncio, Mbappé expressou sua imensa gratidão, destacando que aparecer pela primeira vez na capa de um título da série FC enquanto representa o Real Madrid é uma honra muito especial e marcante para sua carreira. Ele disse: “Aparecer pela primeira vez na capa de um título da série EA Sports FC é um momento muito especial para mim.”
O domínio do Real Madrid continua na arte da capa
A participação de Mbappé dá continuidade a uma relação lendária, que já dura várias décadas, entre a Electronic Arts e a diretoria do Santiago Bernabéu. O atacante francês segue diretamente os passos de seu companheiro de equipe Jude Bellingham, que já havia estrelado as capas da edição padrão da franquia de videogames anteriormente. Desde sua transferência para o Real Madrid em 2024, Mbappé tem se destacado, apresentando um desempenho de alto nível no futebol.
Ao estampar a arte da caixa, Mbappé também se junta a um panteão de elite dos antigos “Galácticos” do Real Madrid que, ao longo da história, moldaram a identidade cultural do jogo. Cristiano Ronaldo liderou as icônicas campanhas globais de marketing do FIFA 18 durante sua passagem recordista por Madri, enquanto Eden Hazard foi o atleta da capa do FIFA 20.
- AFP
Anúncio dá início a uma grande semana para os fãs
A escolha de Mbappé destaca o quanto a gigante dos videogames valoriza a sinergia entre sua marca e as maiores estrelas do futebol mundial. Outro ícone do clube, Kaká, ganhou destaque internacional durante seus anos de auge como principal estrela da capa do FIFA 11, enquanto Roberto Carlos estrelou a edição global do FIFA Football 2003.
A revelação de Kylian Mbappé como estrela da capa dá início a uma semana de anúncios sobre o EA SPORTS FC 27, o que manterá a comunidade de jogos em polvorosa com a expectativa. Os fãs não terão que esperar muito por mais detalhes, já que o trailer de jogabilidade está programado para ser lançado no YouTube às 17h (horário de Londres) na quinta-feira, 23 de julho.
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