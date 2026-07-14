“Resposta fantástica” - Geoff Hurst, o herói do hat-trick da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, achou “engraçada” a piada de Jude Bellingham, que disse “tanto faz” a Thomas Tuchel

Hurst, o herói da conquista da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, compartilhou sua satisfação com a autoconfiança da atual seleção. Em declarações após os Três Leões garantirem uma vaga nas semifinais, o jogador de 84 anos revelou que considerou revigorante a reação de Bellingham às críticas externas e internas, enquanto a equipe se prepara para um confronto decisivo contra a Argentina.

O herói do hat-trick de 1966 considerou “fantástica” a resposta do craque de Birmingham às críticas de Tuchel. Ele disse ao Mirror: “Adorei o fato de Tuchel ter dito que não estávamos no nosso melhor, e isso é empolgante. A resposta de Bellingham, ‘tanto faz’, me fez rir, foi muito engraçada. Adoro essa atitude, foi uma resposta fantástica. Não seria nenhuma surpresa para mim agora se ganhássemos a Copa do Mundo. As quatro semifinalistas são as seleções que a maioria das pessoas previu.”