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“Resposta fantástica” - Geoff Hurst, o herói do hat-trick da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, achou “engraçada” a piada de Jude Bellingham, que disse “tanto faz” a Thomas Tuchel
Apoio de lendas à atitude de Bellingham
Hurst, o herói da conquista da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, compartilhou sua satisfação com a autoconfiança da atual seleção. Em declarações após os Três Leões garantirem uma vaga nas semifinais, o jogador de 84 anos revelou que considerou revigorante a reação de Bellingham às críticas externas e internas, enquanto a equipe se prepara para um confronto decisivo contra a Argentina.
O herói do hat-trick de 1966 considerou “fantástica” a resposta do craque de Birmingham às críticas de Tuchel. Ele disse ao Mirror: “Adorei o fato de Tuchel ter dito que não estávamos no nosso melhor, e isso é empolgante. A resposta de Bellingham, ‘tanto faz’, me fez rir, foi muito engraçada. Adoro essa atitude, foi uma resposta fantástica. Não seria nenhuma surpresa para mim agora se ganhássemos a Copa do Mundo. As quatro semifinalistas são as seleções que a maioria das pessoas previu.”
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Os altos padrões e as metas históricas de Tuchel
Apesar da atuação heróica de Bellingham contra a Noruega, que garantiu a vitória, Tuchel continuou crítico em relação ao desempenho geral da equipe, o que gerou rumores de tensão no elenco. No entanto, Hurst acredita que o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique é o homem certo para levar a Inglaterra à glória, mesmo que ele venha a ser o primeiro estrangeiro a conquistar o troféu para os Três Leões.
Hurst observou que nenhuma seleção nacional jamais venceu uma Copa do Mundo com um técnico estrangeiro, mas está confiante na preparação de Tuchel. Ele acrescentou: “Mas tenho certeza de que a Inglaterra e Tuchel fizeram o dever de casa e analisaram as partidas anteriores da Argentina. Se ganharmos com um técnico alemão, vamos aclamá-lo como o maior desde Sir Alf Ramsey, há 60 anos.”
O espírito de 1966 continua vivo na atual geração
Ao comparar o elenco atual com os lendários campeões do passado, Hurst destacou a união dentro do grupo como um fator decisivo. Ele acredita que o ambiente atual sob o comando de Tuchel reflete a coesão que ele vivenciou durante o verão esportivo mais famoso da Inglaterra, há mais de meio século.
Refletindo sobre a harmonia entre os jogadores, Hurst disse: “Acho que eles têm um bom espírito de equipe. Tuchel fala sobre a equipe e isso, sem dúvida, é o aspecto mais importante para conquistar qualquer coisa em qualquer área da vida, mas principalmente no futebol. Eles têm isso e acho que esse é o aspecto mais fundamental do que tínhamos em 1966.”
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Confiança cresce antes do confronto com a Argentina
A semifinal apresenta um confronto repleto de história contra a Argentina, uma rivalidade que Hurst conhece bem. Ele relembrou a tensa partida das quartas de final de 1966, quando Antonio Rattin foi expulso, reconhecendo a “rivalidade acirrada” que define esse confronto há décadas.
Quando questionado se o futebol poderia finalmente estar voltando para casa, ele disse ao Mirror: “Eu realmente acho que está voltando para casa. Como jogador, você precisa ser positivo; é preciso ter isso para alcançar o que eu alcancei no esporte. Portanto, a resposta para ‘Será que conseguimos?’ é sim. É um sim categórico. Venho dizendo isso há algum tempo.”
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