888sport é legal? Tire suas dúvidas

Para saber se a 888sport é legal no Brasil, fizemos uma análise do site de apostas, incluindo prós e contras.

Descubra por que a 888sport Saiba como anda a regulamentação e a lei para casas de apostas até o momento no país. Veja também como funciona o 888sport bônus.

Apostar na 888sport é legal no Brasil?

Os sites de apostas esportivas estão legalizados no Brasil desde 2018, quando o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756, que autorizou a atividade no país. A lei previa que uma regulamentação fosse criada no prazo de dois anos, mas isso ainda não aconteceu na prática. O projeto acabou ficando estagnado, mas, em 2023 o tópico voltou a ser debatido pelo governo.

Nesse momento, algumas mudanças já começaram a ser implementadas no setor de apostas. Além disso, é esperado que as empresas de apostas tenham mais fiscalização, prevenindo assim esquemas ilegais e manipulação de jogos. Por isso, podemos garantir que a 888sport é legal e confiável para as suas apostas online.

É permitido fazer apostas online?

O site da 888sport é legal e é permitido fazer apostas online no Brasil desde 2018, com a legalização da atividade. Com a falta de regulamentação após a mudança na lei, as apostas podiam ser feitas somente em sites com domínio em redes internacionais. Este foi um dos pontos debatidos pelo atual governo na criação de uma nova regulamentação, já que era mais difícil fiscalizar as empresas.

Com o conjunto de regras que ainda está sendo trabalhado, os sites de apostas devem se tornar ainda mais seguros. Um dos pontos exigidos é que as empresas de apostas tenham sede no Brasil e sigam a lei do país. Dessa forma, o governo poderá taxá-las e fiscalizá-las, como já vem acontecendo.

A 888sport é confiável? Prós e contras da plataforma

Há algumas informações que ajudam a checar se um site de apostas esportivas é confiável. No rodapé da página da 888sport Brasil, você encontra todos os dados relevantes do site.

As empresas que operam o site de apostas são licenciadas e regulamentadas em seus países de origem. O número da licença e seus endereços podem ser verificados em detalhes no site. Além disso, a 888sport oferece uma conexão segura e criptografada para proteger os dados pessoais dos usuários. Isso significa que as informações dos apostadores deste site não podem ser acessadas por outras pessoas.

Portanto, podemos garantir que o site da 888sport é legal e seguro para fazer apostas online. Agora resta saber se vale a pena criar a sua conta no site. Para isso, separamos algumas vantagens e desvantagens da plataforma de apostas esportivas.

Prós da 888sport

O site da 888sport Brasil está dentro da lei e oferece diversos esportes em sua plataforma, com eventos e mercados de apostas variados. Nesta categoria, os apostadores podem aproveitar diferentes promoções, incluindo bônus de boas-vindas para novos clientes, super odds em apostas esportivas combinadas, freebets, entre outras.

Há também um 888sport app disponível para uso em dispositivos móveis com sistema Android. Saiba mais na nossa página sobre o 888sport app.

Contras da 888sport

Infelizmente o 888sport app só está disponível para aparelhos Android no momento. Portanto, os usuários de iOS só podem usar a plataforma através do navegador.

Outro ponto negativo do site de apostas é o seu atendimento ao cliente, que é feito em inglês ou espanhol. Se você ainda não possui uma conta no site, também não poderá usar o chat ao vivo, já que este serviço só está disponível após o cadastro. A única maneira de entrar em contato então é enviando uma mensagem em “Contate-nos” e aguardando pelo retorno de um atendente pelo seu e-mail.

Quais esportes estão disponíveis na 888sport?

A 888sport Brasil oferece diversos esportes para que você faça as suas apostas online. Separamos alguns deles abaixo:

Futebol

Basquete

Tênis

Vôlei

MMA

E-sports

Beisebol

Boxe

Handball

Golfe, entre outros

Análise da 888sport

Em conclusão, a 888sport é legal. A casa oferece um amplo catálogo de jogos de apostas. Adicionalmente, os novos clientes podem aproveitar um bônus de até R$500 e 20 giros grátis no cassino.

Os recursos podem ser usados também no 888sport app. Porém, este aplicativo não está disponível em aparelhos iOS. Além disso, o atendimento ao cliente da plataforma poderia melhorar em nossa opinião. Ainda assim acreditamos que vale a pena criar uma conta. Para verificar se o site de apostas atende às suas necessidades, recomendamos que você faça a sua própria pesquisa antes de tomar a sua decisão.

