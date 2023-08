As SuperOdds Betano são uma oferta cuja proposta pode despertar o interesse de apostadores iniciantes e profissionais.

Isso porque, as SuperOdds "turbinam" as odds no mercado de resultado final. Assim, ao apostar nele, você pode ter um potencial de retorno ainda maior.

Ficou interessado nas cotações especiais? Neste guia rápido, vamos analisar a promoção da Betano e explicar como a oferta funciona. Confira!

Aprenda a usar código promocional Betano

Veja o guia da Betano para iniciantes

Confira o que são as Missões Betano

Pegar bônus

O que são as SuperOdds Betano?

Também conhecida como SO Betano, a SuperOdds Betano trata-se de uma função em que a cota de alguns eventos esportivos é aumentada. Em outras palavras, são cotações potencializadas que, quando aplicadas a uma aposta bem-sucedida, trazem um retorno maior para o apostador.

Ficou confuso? Então, imagine que você faça um palpite sobre o resultado final com a vitória do Time A. Com uma odd simples de 1.70, se você colocar R$10 em sua aposta, o retorno máximo será de R$17.

Por outro lado, com a SO Betano, a cotação pode ir, por exemplo, a 1.93. Assim, na mesma previsão, o retorno máximo possível sobe para R$19,30 — sem aumentar o risco do palpite inicial.

Aposte agora

O que significa resultado final SO Betano?

Basicamente, o SO Betano é uma abreviação para "SuperOdds Betano" que, como vimos, é uma oferta exclusiva desta operadora. Ou seja, com a ativação da funcionalidade, você pode aumentar as cotações disponíveis para apostar no resultado final de um determinado evento esportivo.

O detalhe é que esse tipo de aposta pode ser utilizada em um palpite simples — que é fácil de ser utilizado, até mesmo para quem nunca apostou antes. Isso porque, basta escolher um time que você acredita que irá vencer a partida.

Apostar agora

Até quando as Betano Super odds ficam disponíveis?

Via de regra, a SuperOdds Betano só está disponível no mercado de resultado final. Além disso, a oferta é válida somente durante o pré-jogo. Isso significa que a opção de utilizar as odds elevadas permanece ativas até o início do evento esportivo que você deseja apostar.

Aposte agora

Termos e condições das SuperOdds Betano

Tal como ocorre em outras ofertas, ou com promoções de outros sites ou casa de apostas, a SuperOdds Betano requer atenção a certos requisitos. Listamos, abaixo, seus principais termos e condições:

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos;

A SuperOdds Betano só está disponível antes do início do jogo;

A SO Betano se aplica apenas ao mercado 1x2;

Não é permitido fazer um palpite combinado com a Betano Super Odds.

Termos e condições gerais de uso da casa de apostas e da oferta podem ser encontrados no site da Betano Brasil.

Como abrir uma conta na Betano?

Primeiramente, para utilizar a SuperOdds Betano, é preciso ter uma conta no site. Se você é novato e não sabe como se registrar, listamos, abaixo, um guia rápido para aproveitar este bônus:

Acesse o site da Betano e clique em “Registrar”. Em seguida, insira todas as suas informações de cadastro solicitadas. Use o código promocional Betano VIPGOAL ao se cadastrar. Depois de criar uma senha, preencha o formulário com seus dados pessoais. Por fim, confira os termos e condições da plataforma e, se estiver de acordo, clique em “Registrar”.

Bônus de boas vindas e outras ofertas

Além da Betano Super Odds, a empresa também oferece outras promoções interessantes. Novos clientes podem aproveitar a oferta exclusiva: use o código promocional Betano VIPGOAL para garantir bônus de até R$500 mais R$50 em apostas grátis. Você pode ver todos os detalhes no nosso artigo sobre o código promocional Betano.

A Betano conta ainda com outras promoções regulares, como as Missões Betano. Para conhecer todas elas, bem como suas respectivas regras, recomendamos que você visite o site da operadora para ficar por dentro de todos os bônus à disposição.

Ativar ofertas

SuperOdds Betano - Nossa opinião

A SuperOdds Betano é um recurso que, em nossa opinião, agrega valor à sua experiência na casa de apostas. Em nossa análise, observamos que as cotações realmente aumentam para jogos com SuperOdds, o que pode ser verificado pelos usuários ao comparar as cotações no site da Betano.

Vale lembrar que a Betano Super Odds estão disponíveis apenas para apostas na vitória, derrota ou empate. Assim, a SO Betano é acessível a todos os apostadores, incluindo os iniciantes, pois se aplicam a um mercado de apostas simples. Logo, o recurso pode ser muito útil a um grande número de apostadores.

Apostar na Betano

Perguntas Frequentes - Betano Super Odds

Abaixo, trouxemos alguns pontos importantes para esclarecer dúvidas comuns sobre a SuperOdds Betano.

O que é super odds na Betano?

A SuperOdds Betano são cotações aumentadas, em forma de bônus, disponibilizadas em apostas esportivas no mercado 1x2 de jogos selecionados.

O que significa SuperOdds?

A SuperOdds Betano nada mais é do que cotações aumentadas nesta casa de apostas.

O que significa chance dupla 2x na Betano?

Diferente da Betano Super Odds, a Chance dupla 2x é um tipo de aposta onde você ganha se a equipe escolhida vencer ou empatar o jogo. Ou seja, é uma alternativa que oferece mais possibilidades de acerto sobre a previsão, reduzindo o risco do palpite.

Como funciona a apostas dupla Betano?

A aposta dupla na Betano permite que você aposte em dois dos três possíveis resultados de um jogo. Vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante. Porém, embora as chances de ganhar sejam elevadas, o retorno normalmente é menor — já que as probabilidades são mais altas.

Apostar na Betano