Com o Stake cadastro, os novos clientes podem aproveitar um bônus de até R$150. Veja dicas e passo a passo.

No Stake cadastro, os usuários podem criar uma conta na casa e utilizar os serviços de apostas, bônus e outros. O registro no operador pode ser feito por todas as pessoas que possuem idade igual ou maior que 18 anos. Com o código Stake, os novos clientes podem aproveitar um bônus de até R$150.

Pegar bônus

Passo a passo: Como abrir uma conta Stake

Para realizar apostas online no operador, basta realizar o Stake cadastro de usuário. Esse procedimento pode ser realizado no site oficial da casa de apostas. Assim, acesse o site e siga o passo a passo abaixo:

Acesse a Stake . E m seguida, informe os dados pessoais solicitados. Informe o código GOALVIP. Leia os termos e condições do serviço e crie sua conta.

O procedimento acima, contém as principais informações para o Stake cadastro de usuário. Para finalizá-lo, resta que o usuário acesse o e-mail informado e realize a confirmação de registro na casa. Aliás, informamos que é importante fornecer dados verdadeiros e autênticos.

Afinal, o e-mail cadastrado deve funcionar para realizar a confirmação. Ademais, destacamos que algumas plataformas de apostas online oferecem código promocional para utilizar ao criar uma conta. Para conhecer as ofertas e promoções da Stake, acesse esse site.

Como fazer login na Stake?

O login na casa de apostas deve ser realizado com os mesmos dados informados no Stake cadastro. Dessa forma, é recomendável que os usuários mantenham os dados da conta seguros, além de não compartilhar com terceiros. Veja abaixo o passo a passo para entrar na conta.

Entre no site oficial Stake ; Escolha “Entrar”, disponível no canto superior direito; Em seguida, informe seus dados de login; T oque no botão “Entrar”; Utilize os serviços da plataforma.

Existe um Stake app?

Esse recurso não está disponível no operador, ou seja, não é possível baixar um aplicativo nativo para smartphones. No entanto, em nossa análise, notamos que existe outra forma de acessar a plataforma de apostas online pelo celular.

Isso é possível devido à disponibilidade do site na versão mobile. Esse recurso pode ser acessado em celulares Android e iPhone. Veja abaixo o passo a passo para tornar o procedimento mais prático.

Em um smartphone, acesse o site oficial Stake ; Vá nos “três pontinhos” para as configurações do navegador; Entre as opções, procure “Adicionar à tela inicial” ou semelhantes a essa; Permita adicionar um atalho na tela inicial; Faça login em sua conta.

Para avaliar o site mobile, realizamos alguns testes, assim, notamos a presença de mecanismos de criptografia. Isso implica que essa versão também é segura. Além disso, ela é adaptada para as telas de celulares, o que pode permitir uma navegação intuitiva.

Ademais, informamos que essa versão pode ser uma alternativa para quem busca realizar apostas esportivas no operador através do celular.

Stake é confiável? Entenda por que você pode se inscrever

Além de apresentarmos como realizar o Stake cadastro, analisamos se a casa de apostas é confiável. Afinal, a segurança e credibilidade é um dos pontos fundamentais para os jogadores. Por isso, elencamos alguns aspectos para nossa avaliação.

A Stake trabalha com base na sua licença para disponibilizar apostas e jogos. O seu certificado foi emitido pelo Governo de Curaçao, o mesmo possui número 8048/JAZ. Isso significa que a casa foi submetida e aprovada na análise do órgão regulador, que avalia a segurança da plataforma.

Outro aspecto que corrobora para a credibilidade da Stake, é a segurança do website. Ele é protegido por protocolo HTTPS, em outras palavras, essa ferramenta atua criptografando informações pessoais dos usuários.

Dito isso, confira nossa página que explica por que a Stake é confiável no Brasil.

Bônus de boas vindas na Stake

Em nossa consulta ao site, notamos que a casa possui um bônus de boas vindas. Ou seja, os novos usuários que realizarem o Stake cadastro e cumprirem os requisitos necessários podem obter a oferta: um bônus de até R$150. Veja alguns termos e condições da oferta.

E xclusiva para a primeira aposta feita, e ela deve ser no pré-jogo;

A aposta elegível deve ser simples e ter odds iguais ou superiores a 1,70;

O usuário deve realizar uma aposta de no mínimo R$50 e, no máximo, R$150;

Para obter o valor promocional, a aposta esportiva deve ser classificada como perdida.

Além dos pontos citados na lista acima, existem outros termos e condições que se aplicam ao bônus de boas vindas. Dito isto, recomendamos que você leia os demais detalhes na nossa página sobre código Stake.

Pegar bônus

Registre-se na Stake pelo celular

Sabemos que muitos usuários de casas de apostas esportivas buscam utilizar os serviços disponíveis por meio de um smartphone. Assim, verificamos que o Stake cadastro de novo usuário pode ser realizado através de celulares android e iOS. Veja o passo a passo abaixo.

Com um smartphone Android ou iOS, acesse o site mobile da Stake no navegador; Ao canto superior da tela do celular, toque no botão “Registrar-se”; Preencha o formulário de Stake cadastro. Use o código Stake GOALVIP. Confira os termos e condições da plataforma; Ao concordar com o regulamento, finalize e crie sua conta.

Esse guia permite a abertura da sua conta. Para concluir todo o processo, basta acessar o e-mail informado no Stake cadastro e fazer a confirmação. Com isso, você já pode realizar apostas esportivas e participar dos serviços da casa.

Além disso, através do celular também é possível participar do bônus de boas vindas. Para obtê-lo basta seguir os termos e condições necessários.

Pegar bônus

Termos e Condições

Como informado, no Stake cadastro é necessário aceitar os termos e condições do serviço. Esse aspecto é comum nas plataformas de apostas, pensando nisso, apresentamos alguns dos pontos do regulamento da casa. Veja abaixo.

O Stake cadastro é exclusivo para usuários que chegaram à maioridade, ou seja, com 18 anos ou mais;

Cada usuário pode criar somente uma conta na plataforma;

A função de saque fica disponível somente para contas de usuários que possuem o KYC aprovado;

Durante o Stake cadastro os usuários devem informar dados autênticos e em seu nome;

O operador pode solicitar, quando julgar necessário, que os usuários realizem o processo de verificação de identidade.

Destacamos que além dos termos e condições informados acima, existem outros que regem o serviço da casa. Para entender mais sobre esse serviço, entre no site oficial da Stake e leia o regulamento.

Como apostar na Stake?

Com o Stake cadastro feito, os usuários já podem fazer suas apostas esportivas na casa. Aliás, para isso, é necessário ter saldo em conta. Dessa forma, os apostadores podem navegar no catálogo da casa e conhecer os esportes disponíveis para palpites.

Para encontrar essa opção, basta acessar a plataforma e ir ao botão “Esportes”, onde fica o catálogo de apostas esportivas. Nessa aba, os usuários podem encontrar as modalidades de esportes, como futsal, basquete, futebol, tênis e outras.

Assim, basta escolher entre uma das categorias e, em seguida, escolher o evento ou campeonato para a aposta esportiva. Por fim, resta selecionar o mercado de aposta, ou melhor, o tipo de aposta para o palpite e informar o valor. Com isso, a operação será concluída e ficará no boletim de apostas.

Apostar agora

Como fazer uma aposta única na Stake?

As apostas únicas, também conhecidas como simples, é um tipo de aposta em que o jogador seleciona somente um mercado. Isso significa que ao fim do jogo, o usuário precisa acertar somente um único palpite.

Por exemplo, uma aposta única em futebol pode ser realizada ao escolher um evento e selecionar somente um mercado. Neste cenário, o usuário pode fazer uma aposta esportiva somente na opção “Ambos marcam” e finalizar sua operação.

Desse modo, ao final do jogo os valores podem ser obtidos ao acertar o único mercado escolhido para o bilhete.

Apostar agora

Como fazer uma aposta combinada na Stake?

Como sugere o nome, nessa aposta esportiva os usuários podem combinar vários mercados de apostas. Mais do que isso, também é possível selecionar mais de um evento esportivo para o bilhete. Todavia, o retorno é obtido somente ao acertar todos palpites.

Para realizar uma aposta esportiva combinada, basta ir ao esporte de interesse e escolher o evento. Em seguida, resta selecionar vários mercados de apostas ou eventos para um único bilhete, informar o valor e finalizar.

Apostar agora

Métodos de pagamentos: Como fazer depósitos e saques

Para fazer transferências com a plataforma, ou seja, depósitos e saques, a Stake possui o Pix e VCreditos. No depósito, os usuários podem realizar um pagamento de, no mínimo, R$50. Aliás, para essa função é necessário informar os dados pessoais do usuário.

Os depósitos podem ser feitos ao acessar a carteira, no canto superior da tela, e selecionar a opção depósito. Ao escolher o Pix, por exemplo, os usuários podem escolher o valor e fazer o pagamento pelo código gerado.

Os saques ficam disponíveis somente para contas que têm KYC aprovado e verificado. Além de ser necessário utilizar uma conta do titular. Esse procedimento é comum em plataformas de apostas, isso ocorre como medida de segurança, segundo a Política AML.

Uma retirada por ser feita ao acessar a carteira, no botão “Retirar”. Após isso, os clientes podem escolher o método, o valor a ser sacado e, por fim, informar os dados solicitados.

Visite a Stake

Serviço de Atendimento ao Cliente da Stake

Para entrar em contato com um profissional de suporte, os usuários podem escolher entre o e-mail e o chat ao vivo. Aliás, esses serviços são oferecidos para os brasileiros em português, o que permite um funcionamento adequado.

O serviço de atendimento ao cliente pode ser acessado no canto inferior direito da tela. Nesse espaço, está o ícone de um fone, o qual representa o suporte. Ao acessá-lo, os usuários podem iniciar um bate-papo ao vivo.

Além disso, também notamos a presença de guias e perguntas frequentes que podem auxiliar os apostadores. Entre eles verificamos a presença de assuntos variados, desde apostas esportivas até informações sobre contas, limite de depósitos e outros.

Visite a Stake

Perguntas Frequentes

Suas dúvidas sobre o Stake cadastro continuam? Veja a seção abaixo e saiba mais sobre o funcionamento da casa, bônus de boas vindas e outros aspectos.

Como funciona a Stake?

Ela é uma plataforma de apostas online e tem seu funcionamento autorizado pelo Governo de Curaçao. Dessa forma, entre os serviços disponíveis é possível encontrar esportes para apostas esportivas e jogos de cassino online.

Qual é a melhor forma de apostar na Stake?

Esse aspecto é totalmente subjetivo, ou seja, muda para cada usuário. Em outras palavras, a melhor forma de apostar depende do estilo de jogo de cada apostador. De todo modo, apoiamos o jogo responsável.

Como a Stake paga?

Os valores obtidos na plataforma são definidos com base em dois aspectos: quantia do palpite e odds selecionadas. Além de servir como referências de probabilidades, as odds são as cotações para os mercados de apostas esportivas.

Desse modo, o valor de retorno é calculado ao multiplicar as odds pelo montante da aposta. Isso também ocorre para apostas combinadas.

Pegar bônus na Stake