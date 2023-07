O mundo das apostas esportivas é uma aventura para muitas pessoas e a KTO para iniciantes é um começo perfeito.

Isso acontece, pois as casas de apostas possuem uma grande variedade de opções, além de um excelente suporte ao usuário.

Neste guia, completo, vamos explicar tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada. Simples, prático e objetivo, vamos desvendar o universo KTO passo a passo. Continue a leitura e saiba mais!

KTO para iniciantes

Operando desde 2018 no Brasil, a KTO possui longa história no mercado de apostas online. Com vasta experiência, a casa se consolidou como destino confiável para dar palpites em diversos esportes e jogos de cassino. Porém, o que os jogadores iniciantes mais querem são odds competitivas e, claro, um atrativo bônus de boas vindas.

Nesse contexto, os sites de apostas não decepcionam e atendem a todos esses requisitos com maestria. De fato, chama atenção o código do cupom KTO que a casa disponibiliza para novos cadastros. E para ativá-lo é muito simples: basta se registrar na KTO, fazer o primeiro depósito e apostar. Em seguida, você terá acesso a uma free bet de até R$200.

Assim, caso o palpite não seja bem-sucedido, uma aposta grátis equivalente ao valor apostado é concedida — até o limite da oferta. Por outro lado, importa mencionar que há regras para aproveitar essa vantagem, assim como todo programa de bônus de boas vindas. Basicamente, a aposta grátis deve ter odds mínimas de 1.70 e os ganhos estão sujeitos a um rollover de 1x.

Ainda tem mais. Cada jogador só pode obter uma aposta grátis, sendo que o prazo para utilizá-la é de, no máximo, sete dias. Por fim, o cash out não pode ser usado como aposta grátis e só os ganhos líquidos são creditados. Não deixe de ler nosso artigo sobre código do cupom KTO.

Como se cadastrar na KTO?

Criar um cadastro na KTO para iniciantes é crucial. A boa notícia é que o processo é bem simples e fácil. Antes de tudo, vale lembrar que apenas pessoas maiores de 18 anos podem se registrar.

Dito isso, o passo a passo de cadastro do KTO para iniciantes é o seguinte:

Acesse o site da KTO Brasil e clique no botão “Registrar”, no canto superior direito da tela; Em seguida, preencha o formulário com o seu e-mail. Além disso, crie uma senha segura para acessar sua conta e clique no botão “Próximo”; Na tela seguinte, detalhe as suas informações pessoais, incluindo nome completo, data de nascimento e número de telefone. Depois, clique em “próximo”; Depois, insira todos os detalhes do seu endereço completo, inclua o CPF e aceite os termos e condições da plataforma.

Lembre-se que, para realizar transações seguras, é essencial validar sua conta. Esse é um passo muito importante para poder, por exemplo, fazer um saque. Porém, não há com o que se preocupar, já que o processo é simples e consiste em enviar algumas fotos de documentos. A KTO para iniciantes é inteiramente responsável por guiá-lo nessa etapa.

Por que escolher a KTO?

Com cinco anos de experiência no mercado de apostas para brasileiros, a KTO Brasil é uma das maiores plataformas do Brasil e do mundo. Seus pontos fortes? Odds competitivas, um site com recursos completos e promoções atrativas. Se você é novato nesse universo, saiba que a KTO para iniciantes faz de tudo para tornar a sua jornada mais tranquila.

Veja alguns detalhes relevantes que explicamos passo a passo sobre este operador:

Confiabilidade

Com uma licença de funcionamento emitida em Curaçao e sites de apostas totalmente criptografados, a KTO garante segurança e confidencialidade. Isso, por sua vez, é primordial ao escolher casas de apostas esportivas para fazer previsões.

Vale lembrar que a marca é operada pela Bravalla BV, uma empresa também licenciada em Curaçao. Por sinal, o país é uma das maiores autoridades de jogos de azar do mundo. Outro indicativo da confiabilidade da KTO é a sua popularidade entre os clubes de futebol e basquete nacionais.

Isso porque a casa patrocina clubes como o Cascavel no futebol e o Caxias do Sul no basquete. Ou seja, são vários elementos que demonstram a seriedade com que a empresa trata suas operações no mercado brasileiro.

Ampla cobertura de esportes

A variedade também conta pontos, e a KTO para iniciantes tem muito a oferecer nesse aspecto. A plataforma disponibiliza ampla cobertura de esportes, contando com mais de 20 modalidades em seu portfólio. Você encontrará desde jogos de futebol, basquete, tênis, vôlei, futebol americano, até a até cobertura de lutas de MMA e Boxe.

Mas a KTO não fica apenas no mundo dos esportes tradicionais. Para quem é fã de eSports, esta é uma entre as casas de apostas que oferecem uma gama abrangente de mercados. Jogos como Dota 2, CS Global Offensive têm espaço garantido na plataforma, sem mencionar os mercados de eFutebol, E-Basquete e Futebol VR.

Promoções

Além de uma plataforma completa e um amplo leque de modalidades esportivas, a KTO é conhecida por suas promoções atrativas. Além do bônus de boas vindas destinado aos apostadores esportivos, a casa também oferece um leque de promoções para iniciantes, inclusive para os fãs de jogos de cassino.

Entre essas ofertas, destaca-se o bônus de boas vindas do cassino, que permite aos novos usuários jogar o crash game queridinho do momento: o Aviator. No entanto, é crucial lembrar que todas as promoções e bônus vêm com requisitos específicos de ativação e uso.

Portanto, recomendamos que você consulte os Termos e Condições de cada oferta antes de colocar seus palpites, garantindo assim uma experiência positiva na plataforma. Ademais, vale lembrar que não é necessariamente obrigatório um código do cupom KTO para usar os recursos das casas de apostas.

Como fazer uma aposta na KTO?

Apostar na KTO para iniciantes é uma experiência única. A plataforma oferece uma variedade de mercados, que vão desde eventos esportivos de diversas modalidades até um cassino completo com slots, jogos de mesa e de cartas. Agora que você sabe onde fazer uma aposta, vamos conferir passo a passo como fazer suas previsões na KTO para iniciantes:

Primeiramente, acesse o site da KTO Brasil e faça login utilizando suas credenciais;

Na página inicial, selecione o esporte ou jogo de cassino que preferir;

Nas apostas esportivas, escolha um evento específico dentro da modalidade que quer apostar. (Ex: Brasileirão Série A);

Uma vez selecionado o evento, escolha a partida e confira as opções de apostas disponíveis. Escolha aquela que mais te agrada;

Coloque o valor que quer apostar, confira as odds disponíveis e, se estiver de acordo, clique no botão “Fazer aposta”.

Não se esqueça de usar o código do cupom KTO para ampliar as suas oportunidades de apostas.

Quais os tipos de apostas na KTO?

Na KTO Brasil, você encontrará uma variedade de opções quando se trata de tipos de apostas online. Em geral, essas opções se dividem em duas categorias principais: apostas pré-live e apostas ao vivo (ou live).

A KTO apostas pré-live são aquelas feitas antes do início do evento, seja ele um jogo de futebol, uma partida de basquete, um torneio de tênis ou qualquer outra competição esportiva. Isso significa que você pode fazer suas previsões até a hora do jogo começar.

No entanto, vale ressaltar que as odds nesse tipo de aposta costumam ser menos atrativas, pois são definidas com base em informações gerais sobre o evento. Por outro lado, temos as apostas ao vivo, que, como o próprio nome sugere, são feitas durante o evento.

A principal vantagem desse tipo de aposta é que as odds são dinâmicas e podem variar dependendo do desempenho das equipes ou dos atletas. Ou seja, as cotações podem mudar ao longo do jogo, refletindo o que está acontecendo em tempo real dentro do campo.

Ambos os tipos de apostas esportivas abrangem uma ampla gama de mercados, que são os diferentes mercados em que você pode dar palpites. Alguns dos mais comuns incluem:

Resultado do jogo;

Total de gols;

Dupla chance;

Handicaps;

Empate devolve a aposta, e muito mais…

Futebol e outros esportes na KTO

Uma das maiores vantagens de escolher a KTO para as suas apostas esportivas é a ampla cobertura que a casa oferece. Esta variedade não só enriquece a experiência do apostador, mas também evidencia o compromisso da KTO em fornecer um leque diversificado de opções para os seus usuários.

Em primeiro lugar, destaca-se o futebol, que é sem dúvida a modalidade mais popular entre os apostadores brasileiros. A KTO Brasil cobre uma vasta gama de competições, desde campeonatos nacionais até torneios internacionais. Alguns exemplos incluem:

Brasileirão Série A e B;

Copa do Brasil;

Superliga Argentina, Liga Mexicana e Major League Soccer (EUA);

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana; e

Champions League.

Estes são alguns dos mais prestigiados torneios internacionais de clubes, que reúnem as melhores equipes da América do Sul e da Europa. Porém, não podemos esquecer das opções de apostas online em torneios mundiais. Um grande exemplo é a Copa do Mundo Feminina 2023, que será coberta pela KTO apostas.

Ademais, a casa não limita a experiência dos seus usuários apenas ao famigerado futebol. Afinal, outros esportes se destacam entre as modalidades disponíveis, incluindo basquete, tênis, MMA, eSports e muito mais.

KTO app

Seja para realizar operações financeiras, pedir uma refeição ou, por que não, fazer uma aposta, a comodidade de ter tudo isso na palma da mão é uma conveniência que a tecnologia moderna nos oferece.

Embora muitas casas de apostas estejam alinhadas com essa tendência, é importante destacar que, até o momento, a KTO Brasil ainda não disponibiliza um aplicativo. Isso poderia parecer uma desvantagem em um primeiro momento, mas os sites de apostas da KTO são totalmente responsivos.

Isso significa que, independentemente do dispositivo que você está usando — seja ele um smartphone, tablet ou computador — a experiência de navegação é otimizada para o formato da sua tela. Portanto, mesmo sem um aplicativo dedicado, você pode fazer sua KTO apostas rapidamente seguindo o passo a passo anteriormente, sem ter que lidar com lentidão ou travamentos.

Apostas ao vivo na KTO

Fazer apostas ao vivo é uma experiência única que aproxima os apostadores da ação do jogo, e na KTO, essa experiência é ainda mais rica e imersiva. Ao escolher essa opção, você tem a oportunidade de dar seus palpites enquanto o jogo está acontecendo, o que pode ser tanto emocionante quanto estratégico.

Vale lembrar que, durante uma partida ao vivo, as cotações podem variar de acordo com o desenrolar do jogo, tornando as odds dinâmicas e potencialmente mais interessantes em comparação com as apostas no pré-jogo.

Mas, o que mais a KTO apostas tem a oferecer ao vivo? Vamos conferir:

Live streaming: muito valioso para quem aposta ao vivo, este recurso permite que o usuário assista aos jogos em tempo real e faça suas previsões. Uma vantagem é que não é necessário ter saldo disponível ou ter feito qualquer aposta antes. A desvantagem é que a ferramenta está disponível em apenas alguns eventos, como eSports;

muito valioso para quem aposta ao vivo, este recurso permite que o usuário assista aos jogos em tempo real e faça suas previsões. Uma vantagem é que não é necessário ter saldo disponível ou ter feito qualquer aposta antes. A desvantagem é que a ferramenta está disponível em apenas alguns eventos, como eSports; Cash out parcial e total: Essa funcionalidade dá ao apostador a chance de encerrar sua aposta antes do término do evento. Ele pode ser total, encerrando a aposta completamente, ou parcial, permitindo que apenas uma parte do valor seja retirada, enquanto o restante segue em jogo. Por outro lado, o cash out também é um recurso limitado. Logo, vale a pena conferir quais eventos ele estará disponível.

KTO para iniciantes - Nossa opinião

Nossa experiência sugere que esta é uma excelente opção para aqueles, sobretudo no caso daqueles que estão dando seus primeiros passos neste universo. Para começar, ao se inscrever na KTO Brasil, um bônus de boas vindas pode ser ativado imediatamente, o que garante uma aposta grátis de até R$200.

Além disso, a variedade de modalidades esportivas e mercados de apostas que a KTO para iniciantes oferece é muito positiva. Futebol, tênis, basquete, eSports — são apenas algumas das modalidades que você pode usar. Esta diversidade significa que, independentemente do seu esporte favorito, é provável que você encontre um mercado que se adapte aos seus interesses e habilidades na KTO apostas.

A oferta de jogos de cassino da KTO para iniciantes também é muito forte. Para os amantes de cassino, você pode se divertir com crash games, vídeo bingo, raspadinhas, slots e muito mais. Os jogos trazem toda a emoção do cassino para a tela do seu computador ou smartphone, com gráficos de alta qualidade e uma jogabilidade suave que cria uma experiência verdadeiramente imersiva.

Acima de tudo, a KTO é regulamentada, garantindo que suas operações sejam seguras e justas. Os métodos de pagamento são variados e eficientes, permitindo fazer um depósito e saque de forma rápida e sem complicações. Por fim, cabe ressaltar que a plataforma é intuitiva e de fácil navegação, mesmo para aqueles que são novos no mundo das apostas online.

Perguntas frequentes

Ainda tem algum questionamento sobre o uso da KTO para iniciantes? Abaixo, você encontra uma série de perguntas frequentes que podem esclarecer as suas dúvidas.

Como iniciar as apostas na KTO?

Começar a apostar na KTO Brasil é uma tarefa simples. O primeiro passo é a criação de uma conta nos sites de apostas, desde que você seja maior de 18 anos e ainda não possua um registro anterior. Em seguida, você deve efetuar um depósito com o valor que pretende utilizar em suas apostas. Uma vez que a conta esteja pronta e a conta abastecida, basta selecionar os palpites de seu interesse.

Como posso fazer apostas usando o aplicativo da KTO?

Atualmente, a KTO para iniciantes não oferece um aplicativo específico para realizar suas apostas online. No entanto, isso não é um empecilho para os usuários. A KTO Brasil se empenha em proporcionar uma experiência de qualidade para usuários de dispositivos móveis.

Para tanto, o design do site é 100% adaptado para smartphones e tablets. Os usuários podem acessar o site diretamente do navegador do seu dispositivo móvel, sem a necessidade de baixar qualquer aplicativo.

Qual é a melhor estratégia para apostar na KTO?

Cada apostador tem um estilo próprio ao utilizar a KTO Brasil. Sendo assim, a melhor estratégia será aquela que melhor se adapta ao seu estilo de jogo. Porém, você pode testar suas previsões no pré-jogo ou durante o evento ao vivo.

Além disso, talvez seja uma boa pensar em utilizar o cash out total ou parcial para maximizar suas chances. Também, não se esqueça de utilizar o código do cupom KTO para uma melhor experiência nestes sites de apostas.

