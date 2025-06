Flabet é confiável? Veja se é seguro apostar na plataforma

A Flabet, patrocinadora do Flamengo, é uma opção confiável para apostadores brasileiros; saiba por quê.

Com o crescimento das apostas esportivas no Brasil, surgem também novas plataformas. E com elas, a dúvida: será que a Flabet é confiável?

A casa é patrocinadora master do Flamengo e chegou com uma proposta de oferecer um ambiente prático, seguro e competitivo para quem gosta de apostar.

No entanto, se você busca uma plataforma de apostas consolidada no Brasil, indicamos a bet365, Betano ou a Superbet.

Flabet é legal no Brasil?

Sim, a Flabet é um dos sites de apostas legais no Brasil. Com a regulamentação das apostas esportivas em vigor, passou a ser obrigatório que todas as plataformas em atividade no país obtivessem uma licença junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF).

Licença de apostas online

A operação brasileira da marca é feita pela PIXBET Soluções Tecnológicas LTDA, registrada sob o CNPJ 40.633.348/0001‑30.

A autorização oficial foi concedida por meio da Portaria SPA/MF Nº 2.104-18, vinculada ao processo nº 0042/2024, e publicada no Diário Oficial da União.

Isso confirma que a plataforma atua de forma transparente, com base legal e dentro das diretrizes impostas pelo Governo Federal.

O que isso significa?

Na prática, isso significa que a Flabet Brasil cumpre todo o passo a passo definido pela nova legislação:

proteção de dados dos usuários;

política de privacidade transparente;

termos e condições justos;

políticas claras de jogo responsável;

E mecanismos de prevenção a fraudes.

Ou seja, trata-se de uma plataforma segura, regularizada e preparada para oferecer uma experiência confiável ao apostador brasileiro.

Flabet é confiável?

Sim, a Flabet é confiável e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional. Apesar de ser mais nova em comparação a outras casas, a marca já demonstra organização, compromisso com os usuários.

Seu site utiliza criptografia de última geração para proteger os dados dos usuários. Isso inclui todas as etapas do processo, desde o cadastro até os saques, garantindo que nenhuma informação sensível fique exposta.

A casa também demonstra atenção especial ao jogo responsável. Ferramentas como limites de depósito, controle de tempo, pausas programadas e autoexclusão estão disponíveis para quem quiser manter o equilíbrio e apostar de forma consciente.

Qual é a reputação da Flabet no Reclame Aqui?

A FlaBet vem ganhando uma boa reputação no Reclame Aqui, com nota média de 8,3/10 nos últimos seis meses. Entre dezembro de 2024 e junho de 2025, foram registradas 372 reclamações, das quais 99,7 % receberam resposta e 86,8 % foram resolvidas.

Os usuários avaliaram o atendimento da FlaBet com média 7,26/10, e aproximadamente 75,9 % disseram que voltariam a usar os serviços da plataforma. O tempo médio de resposta foi de cerca de 11 dias e 11 horas.

As reclamações mais frequentes envolvem atrasos no crédito de promoções, erros em ofertas de giros grátis e restrições de conta, problemas que aparecem em quase todas as casas de apostas.

O que faz a diferença, porém, é que a casa de apostas costuma responder rapidamente, resolve a maioria dos casos e mantém canais de conversa abertos com os usuários — especialmente via WhatsApp.

O site da Flabet é seguro?

A nossa avaliação é de que a Flabet oferece um ambiente seguro e confiável para quem deseja apostar com tranquilidade, seja no desktop ou direto do celular.

A segurança digital da plataforma é garantida por um certificado SSL emitido pela Google Trust Services, o mesmo padrão utilizado por bancos e grandes sites de e-commerce.

Isso significa que todas as informações trocadas com a casa, como dados pessoais e financeiros, são criptografadas e protegidas contra interceptações ou acessos não autorizados.

Outro ponto que reforça a confiabilidade da Flabet Brasil é o rigor no processo de verificação de identidade.

Assim que o usuário cria uma conta, é solicitado o envio de documentos oficiais e uma selfie, procedimento que segue as diretrizes de combate à fraude e uso indevido da plataforma.

E, para completar, o atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia, em português, tanto via chat ao vivo quanto por e-mail.

Isso faz toda a diferença na hora de tirar dúvidas, resolver problemas com depósitos ou saques, ou simplesmente buscar alguma informação sobre a plataforma.

Flabet apostas: o que mais gostamos na plataforma?

A Flabet vem se consolidando como uma opção interessante para quem aposta no Brasil. A plataforma oferece uma experiência completa e moderna, com boa variedade de mercados de apostas, funcionalidades úteis e um ambiente seguro.

Modalidades esportivas e mercados

Na Flabet, você encontra um cardápio esportivo amplo. Além do futebol, que é o carro-chefe, há opções como tênis, basquete, vôlei, esportes americanos, MMA, automobilismo e muito mais.

Dentro dessas modalidades, é possível apostar em mercados como resultado final, total de gols, escanteios, ambos marcam, handicaps e outras opções mais específicas, como quem marca o primeiro gol ou estatísticas individuais por jogador.

Odds e desempenho do site

A casa trabalha com odds compatíveis com as grandes plataformas do setor, garantindo boas oportunidades e competitividade para quem busca valor nas cotações.

A performance do site também agrada: as páginas carregam rápido, os menus são bem distribuídos e a navegação é intuitiva, facilitando a vida de quem aposta com frequência.

Flabet app

Apesar de ainda não oferecer um aplicativo próprio para download, a Flabet não deixa a desejar quando o assunto é apostar pelo celular.

A casa desenvolveu uma versão mobile totalmente responsiva, que se adapta bem a diferentes tipos de tela — seja em smartphones ou tablets — garantindo uma experiência fluida, intuitiva e completa.

Ao acessar o site da Flabet pelo navegador do celular, o apostador encontra tudo o que está disponível na versão para computador: apostas esportivas ao vivo e pré-jogo, suporte via chat, métodos de pagamento, área de cadastro e login.

Mas, se um aplicativo é importante para você, confira o nosso ranking de melhores apps de apostas online.

Estatísticas e live stream

Durante os eventos ao vivo, a Flabet disponibiliza um painel completo com estatísticas em tempo real. É possível acompanhar dados como finalizações, posse de bola, cartões e escanteios.

Alguns eventos também podem contar com transmissão ao vivo integrada, o que eleva ainda mais a experiência de quem gosta de apostar acompanhando o jogo.

Cash Out na Flabet

A Flabet também disponibiliza o recurso de Cash Out, que permite ao apostador encerrar sua aposta antes do fim da partida.

Em termos simples, se o seu palpite estiver ganhando, mas você preferir não arriscar até o apito final, dá para garantir parte do retorno antecipadamente.

É uma ferramenta que oferece mais controle ao apostador e deixa a experiência muito mais estratégica.

Criar Aposta na Flabet

Com ela, o apostador pode combinar diferentes mercados dentro de um mesmo evento — como vencedor da partida, total de gols e número de escanteios — em um único bilhete com odds combinadas.

É uma ferramenta interessante para quem gosta de montar apostas personalizadas e explorar diversos cenários de um mesmo jogo.

Flabet é confiável? Perguntas frequentes

Ainda tem dúvidas se a Flabet é confiável? Abaixo, respondemos às perguntas mais comuns feitas por quem está conhecendo a plataforma agora.

Posso confiar na Flabet?

Sim. A Flabet é confiável e está autorizada a operar no Brasil. A empresa possui registro ativo no sistema SIGAP, do Ministério da Fazenda. Além disso, segue padrões internacionais de segurança, transparência e responsabilidade, garantindo um ambiente seguro para os usuários.

É seguro apostar na Flabet?

A Flabet possui medidas avançadas de proteção digital, como criptografia SSL e protocolos atualizados para proteger os dados pessoais e financeiros dos usuários. Além disso, no primeiro acesso, o jogador precisa preencher um código enviado para o celular além de colocar a senha criada.

Quanto tempo a Flabet demora para pagar?

Para quem utiliza Pix, os valores normalmente caem em até 24 horas após a aprovação. Outros métodos, como transferência bancária, podem levar um pouco mais de tempo.

Como funciona a Flabet?

A Flabet oferece uma experiência completa de apostas online, com esportes, cassino, cassino ao vivo e jogos virtuais. Depois de criar sua conta e fazer um depósito, o usuário pode escolher entre diversos mercados para apostar antes ou durante os eventos.

A Flabet aceita Pix?

Sim, a Flabet aceita Pix como método de pagamento, tanto para depósitos quanto para saques. O sistema desenvolvido pelo Banco Central do Brasil é rápido e seguro.

A Flabet é a casa de apostas do Flamengo?

Não. A FlaBet é uma marca licenciada pelo Flamengo, e a operação e gerenciamento da plataforma são de responsabilidade da PixBet, que também é a patrocinadora máster do clube.