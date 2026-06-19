6月20日のサッカーワールドカップ見どころ｜ブラジル戦やアメリカ戦など4試合
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アメリカvsオーストラリア｜グループD第2節
キックオフ：2026年6月20日(土)4:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループD第2節で開催国アメリカ代表とオーストラリア代表が激突する。
今大会の開催国の1つであるアメリカは、最高のスタートを切った。パラグアイ相手にバログンの2得点などで4-1で勝利し、大きな自信を手にした。名将ポチェッティーノの下で着実にチーム力の向上が見られたチームは、豊富な運動量と強度の高いプレッシングを武器にオーストラリア戦でもしっかりと主導権を握りたいところだ。地元サポーターの大声援を背に連勝し、グループステージ突破に前進できるか。
一方のオーストラリアも上々のスタートに。イランクンダの得点などでリードを奪い、守ってはGKビーチが抜群の安定感を見せて難敵トルコを完封して2-0で勝利した。伝統的なフィジカルの強さだけではなく、組織力も高いチームは、開催国アメリカ相手にどのようなパフォーマンスを見せられるか。完全アウェーの難しい戦いになることが予想される中、再び下馬評を覆す戦いを見せたいところだ。
この一戦の見どころは、アメリカの速さを活かした攻撃とフィジカルを武器にしたオーストラリアの守備の対決だ。アメリカはプリシッチやウェアらを中心にサイドからの仕掛けを武器とし、素早い攻守の切り替えからチャンスを作り出したい。一方のオーストラリアは、堅固な守備ブロックと球際の強さを生かしながら対抗し、ボール奪取後のイランクンダを使ったカウンターでゴールを狙うことになる。グループ首位通過へ向けて重要な意味を持つ一戦だけに、激しい攻防が期待される。
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スコットランドvsモロッコ｜グループC第2節
キックオフ：2026年6月20日(土)7:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループC第2節でグループ首位のスコットランド代表とアフリカの強豪モロッコ代表が対戦する。
1998年大会以来となるワールドカップに出場するスコットランドは、初戦でハイチに1-0で勝利して白星スタートを切った。マッギンの得点を最後まで守り切って1-0で勝利し、36年ぶりのワールドカップ勝利を手にした。このまま勢いに乗りたいスコットランドは今節でモロッコと対戦。強豪相手に持ち前のハードワークと組織力を武器にして金星を目指す。最終戦のブラジル戦を前に何としても勝ち点を積み重ねたい。
対するモロッコは、前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を決め、今大会でも上位進出が期待されている。初戦となったブラジル戦では、カウンターからサイバリが先制点を奪うも、その後失点して引き分けで終わった。それでも、ブラジル相手に最少失点は今後を戦う上で自信になることは間違いない。難敵スコットランド戦では試合の主導権を握ることが予想される中、今大会初勝利を目指したい。
この試合の見どころは、スコットランドの組織的な守備とモロッコの攻撃陣の対決だ。スコットランドはハードワークを武器に組織で相手を封じ込め、セットプレーを中心にチャンスを作り出したいところ。対するモロッコは、ディアスやサイバリ、そしてハキミの攻撃参加から相手ゴールをどこまで脅かせるか。久々のワールドカップ出場となるスコットランド相手に、前回大会のベスト4を知る選手を多数擁するモロッコが経験値の差を見せつけられるか注目だ。
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ブラジルvsハイチ｜グループC第2節
キックオフ：2026年6月20日(土)9:30
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
優勝候補の1つブラジル代表がFIFAワールドカップ2026グループC第2節でハイチ代表と対戦する。
24年ぶりの優勝を目指すブラジルだが、初戦をドローで終えた。強豪モロッコとの注目の一戦は先制を許すも、ヴィニシウスの得点で追いつくが、これ以上得点を奪うには至らず、悔しい結果に終わった。2戦目の相手はハイチ。格下とされる相手に勝ち点を落とすことは許されないブラジルは、名将アンチェロッティの下でヴィニシウスやハフィーニャといったこのタレントが輝きを放ち、何としても勝利を手にしたい。
対するハイチは、半世紀ぶりに帰ってきたワールドカップの舞台でスコットランドに善戦するも、前半の失点が決勝点となり、0-1で惜敗した。それでも、守備一辺倒になるのではなく、豊富な運動量を持ち味に最後まで相手を苦しめるなど手ごたえをつかめたはずだ。ブラジルとの一戦では、実力差があるものの、チームとしてブラジルの個を抑え込みたいところだ。劣勢が予想される中、大会史上最大のサプライズを起こせるか。
この試合の見どころは、ブラジルの圧倒的な攻撃力に対してハイチがどこまで食い下がれるか。ブラジルはヴィニシウスとハフィーニャを中心にサイドから積極的に仕掛け、個の力で相手守備陣を崩したいところ。一方のハイチは自陣でコンパクトなブロックを形成し、ボール奪取後の素早いカウンターからのチャンスを見据える。仮に攻めあぐねて無得点の状態が長く続き、ブラジルが焦りだしたらハイチにとって理想の展開だ。
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トルコvsパラグアイ｜グループD第2節
キックオフ：2026年6月20日(土)12:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026のグループD第2節で黒星スタート同士のトルコ代表とパラグアイ代表が激突する。
24年ぶりにワールドカップの舞台に立ったトルコだが、オーストラリアに0-2で敗れて敗戦。ギュレルやユルディズの自慢のタレントも最後まで相手ゴールを割ることができず、厳しいスタートとなった。第2節ではパラグアイと対戦。初戦で大量失点した不安定な相手守備陣に対してを攻撃陣が期待された通の実力を破棄できれば、初戦を払しょくする結果を手にすることも不可能ではない。
対するパラグアイは、4大会ぶりに出場したワールドカップ初戦で開催国アメリカに完敗。オウンゴールから先制を許す展開となり、前半だけで3失点。マウリシオが1点を返すも、終わってみれば1-4での敗戦となった。グループステージ突破につなげるためにも、トルコ戦での勝利が必要なパラグアイはまずは守備陣の立て直しが必須。トルコ攻撃陣を苦しめ、結果を残せるか。
グループステージ突破に向けて後のないチーム同士の対決では、トルコの若き攻撃陣とパラグアイの守備陣の攻防に注目だ。初戦で無得点に終わったトルコはギュレルを中心に攻撃を組み立てまずは最初の得点を目指したい。一方のパラグアイもアメリカ戦で露呈した守備面の課題を修正し、持ち前の球際の強さとカウンターで反撃を狙うことになる。この試合の勝者がグループ突破へ望みをつなぐ一方、敗者は厳しい立場に追い込まれるだけに、激しい戦いが予想される。
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