キックオフ：2026年6月20日(土)4:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026グループD第2節で開催国アメリカ代表とオーストラリア代表が激突する。

今大会の開催国の1つであるアメリカは、最高のスタートを切った。パラグアイ相手にバログンの2得点などで4-1で勝利し、大きな自信を手にした。名将ポチェッティーノの下で着実にチーム力の向上が見られたチームは、豊富な運動量と強度の高いプレッシングを武器にオーストラリア戦でもしっかりと主導権を握りたいところだ。地元サポーターの大声援を背に連勝し、グループステージ突破に前進できるか。

一方のオーストラリアも上々のスタートに。イランクンダの得点などでリードを奪い、守ってはGKビーチが抜群の安定感を見せて難敵トルコを完封して2-0で勝利した。伝統的なフィジカルの強さだけではなく、組織力も高いチームは、開催国アメリカ相手にどのようなパフォーマンスを見せられるか。完全アウェーの難しい戦いになることが予想される中、再び下馬評を覆す戦いを見せたいところだ。

この一戦の見どころは、アメリカの速さを活かした攻撃とフィジカルを武器にしたオーストラリアの守備の対決だ。アメリカはプリシッチやウェアらを中心にサイドからの仕掛けを武器とし、素早い攻守の切り替えからチャンスを作り出したい。一方のオーストラリアは、堅固な守備ブロックと球際の強さを生かしながら対抗し、ボール奪取後のイランクンダを使ったカウンターでゴールを狙うことになる。グループ首位通過へ向けて重要な意味を持つ一戦だけに、激しい攻防が期待される。