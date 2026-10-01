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Yuta Tokuma

【10月2日】なでしこジャパン 北朝鮮戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定｜アジア大会サッカー女子決勝

Asian Games
日本
朝鮮民主主義人民共和国

【サッカー女子日本代表】第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)女子サッカーの決勝で日本女子代表(なでしこジャパン)は朝鮮民主主義人民共和国女子代表と対戦する。キックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

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第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)女子サッカーに出場している日本女子代表（なでしこジャパン）は、準決勝で韓国女子代表に2-0で勝利して決勝進出を決めた。3連覇を懸けて朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）女子代表と対戦する。

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本記事では、北朝鮮女子代表vsなでしこジャパンのキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。