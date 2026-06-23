ワールドカップ歴代得点王一覧｜過去のゴールデンブーツ受賞者は？

FIFAワールドカップの2026年大会が開幕した。多くのトッププレイヤーが集ったこれまでの大会では、前回大会でキリアン・エンバペが得点王（ゴールデンブーツ）に輝き、これまでにも元ブラジル代表のロナウドや元西ドイツ代表のゲルト・ミュラーなどが同賞を受賞した。

本記事では、過去のワールドカップのゴールデンブーツ賞歴代受賞者を紹介する。

ワールドカップのゴールデンブーツ賞歴代受賞者は？

FIFAワールドカップの得点王（ゴールデンブーツ）は、第1回大会となる1930年大会から記録されており、公式には1982年大会からゴールデンシュー賞の名称で大会期間中に最も得点を挙げた選手に贈られてきた。その後、2010年大会から現行のゴールデンブーツ賞に名称が変更された。

同じ得点数の選手が複数いる場合、1994年以降はアシスト数の多い選手が上位となる。さらにアシスト数も同じ場合、2006年以降はプレー時間によって順位が決定され、より少ない時間でその得点を記録した選手が上位になる。

また、得点ランキングの2位にはシルバーブーツ賞、3位にはブロンズブーツ賞が授与される。

■ゴールデンブーツ賞歴代受賞者一覧

大会 ゴールデンブーツ 得点数 シルバーブーツ 得点数 ブロンズブーツ 得点数 1930

ウルグアイ大会 ギジェルモ・スタービレ

（アルゼンチン） 8 ペドロ・セア

（ウルグアイ） 5 バート・パテナウデ

（アメリカ） 4 1934

イタリア大会 オルドリッヒ・ネイエドリー

（チェコスロバキア） 5 アンジェロ・スキアビオ

（イタリア）

エトムント・コーネン

（ドイツ） 4 - - 1938

フランス大会 レオニダス

（ブラジル） 7 ジェンゲッレール・ジュラ

（ハンガリー）

シルヴィオ・ピオラ

（イタリア）

シャーロシ・ジェルジ

（ハンガリー） 5 - - 1950

ブラジル大会 アデミール

（ブラジル） 8 オスカル・ミゲス

（ウルグアイ） 5 アルシデス・ギジャ

（ウルグアイ）

シッコ

（ブラジル）

テルモ・サラ（スペイン）

エスタニスラオ・バソラ（スペイン） 4 1954

スイス大会 シャーンドル・コチシュ

（ハンガリー） 11 マックス・モーロック

（ドイツ）

エーリッヒ・プロプスト

（オーストリア）

ヨーゼフ・ヒューギ

（スイス） 6 - - 1958

スウェーデン大会 ジュスト・フォンテーヌ

（フランス） 13 ペレ

（ブラジル）

ヘルムート・ラーン

（ドイツ） 6 - - 1962

チリ大会 ガリンシャ

（ブラジル）

ババ

（ブラジル）

レオネル・サンチェス

（チリ）

ドラジャン・イェルコヴィッチ

（ユーゴスラビア）

ワレンチン・イワノフ

（ソ連）

フローリアーン・アルベルト

（ハンガリー） 4 - - - - 1966

イングランド大会 エウゼビオ

（ポルトガル） 9 ヘルムート・ハーラー

（西ドイツ） 6 ジェフ・ハースト

（イングランド）

フランツ・ベッケンバウアー

（西ドイツ）

ワレリー・パルクヤン

（ソ連）

ベネ・フェレンツ

（ハンガリー） 4 1970

メキシコ大会 ゲルト・ミュラー

（西ドイツ） 10 ジャイルジーニョ

（ブラジル） 7 テオフィロ・クビジャス

（ペルー） 5 1974

西ドイツ大会 グジェゴシ・ラトー

（ポーランド） 7 ヨハン・ニースケンス

（オランダ）

アンジェイ・シャルマッフ

（ポーランド） 5 - - 1978

アルゼンチン大会 マリオ・ケンペス

（アルゼンチン） 6 テオフィロ・クビジャス（ペルー） 5 ロブ・レンセンブリンク

（オランダ） 5 1982

スペイン大会 パオロ・ロッシ

（イタリア） 6 カール＝ハインツ・ルンメニゲ

（西ドイツ） 5 ジーコ

（ブラジル） 4 1986

メキシコ大会 ゲーリー・リネカー

（イングランド） 6 ディエゴ・マラドーナ

（アルゼンチン）

カレカ

（ブラジル）

エミリオ・ブトラゲーニョ

（スペイン） 5 - - 1990

イタリア大会 サルヴァトーレ・スキラッチ

（イタリア） 6 トマーシュ・スクラビー

（チェコスロバキア） 5 ゲーリー・リネカー

（イングランド）

ロジェ・ミラ

（カメルーン） 4 1994

アメリカ大会 フリスト・ストイチコフ

（ブルガリア）

オレグ・サレンコ

（ロシア） 6 - - ロマーリオ

（ブラジル）

ケネト・アンデション

（スウェーデン） 5 1998

フランス大会 ダヴォール・シューケル

（クロアチア） 6 ガブリエル・バティストゥータ

（アルゼンチン）

クリスティアン・ヴィエリ

（イタリア） 5 - - 2002

日韓大会 ロナウド

（ブラジル） 8 リバウド

（ブラジル）

ミロスラフ・クローゼ

（ドイツ） 5 - - 2006

ドイツ大会 ミロスラフ・クローゼ

（ドイツ） 5 エルナン・クレスポ

（アルゼンチン） 3 ロナウド

（ブラジル） 3 2010

南アフリカ大会 トーマス・ミュラー

（ドイツ） 5 ダビド・ビジャ

（スペイン） 5 ヴェスレイ・スナイデル

（オランダ） 5 2014

ブラジル大会 ハメス・ロドリゲス

（コロンビア） 6 トーマス・ミュラー

（ドイツ） 5 ネイマール

（ブラジル） 4 2018

ロシア大会 ハリー・ケイン

（イングランド） 6 アントワーヌ・グリーズマン

（フランス） 4 ロメル・ルカク

（ベルギー） 4 2022

カタール大会 キリアン・エムバペ

（フランス） 8 リオネル・メッシ

（アルゼンチン） 7 オリヴィエ・ジルー

（フランス） 4

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