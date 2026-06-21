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Yuta Tokuma

ワールドカップ ラウンド32とは？これまでとの違いは？

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【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026から導入されるラウンド32について解説する。

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カナダ、メキシコ、アメリカの史上初となる3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕した。今大会は史上最多となる48カ国が出場しており、それに伴い前回大会から大会フォーマットが変更され、ラウンド32が新たに導入された。

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本記事では、ワールドカップ2026のラウンド32について解説する。

ワールドカップ2026のラウンド32とは？

FIFAワールドカップ2026には、史上最多となる48カ国が出場する。1998年大会から2022年大会の32カ国よりも16カ国出場国数が増加した。それに伴い、グループステージも従来の8グループ（グループA～グループH）から12グループ（グループA～グループL）に増加。これを受け、グループステージ突破＆決勝トーナメント進出国数も増加された。

従来の決勝トーナメント1回戦とされていたラウンド16は、今大会からラウンド32になり、計16試合が開催されて決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）進出国が決定する。ラウンド16以降は、前回大会と同様となり、ラウンド16、準々決勝（ベスト8）、準決勝（ベスト4）、決勝（＆3位決定戦）が開催される。

なお、決勝トーナメントからは、グループステージとは異なり、引き分けでの決着はなく、30分（前後半15分）の延長戦、さらにPK戦が実施されて次ラウンドに進出するチームを決定する。

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ワールドカップ2026 ラウンド32進出国は？

ラウンド32（決勝トーナメント1回戦）に進出できる国数は、文字通り32カ国。従来大会同様に、各グループの上位2カ国（計24カ国）は自動的に決勝トーナメントに進出。残り8カ国は、各グループの3位国の中で成績の良い上位8カ国がラウンド32に進むことができ、下位4カ国は大会敗退となる。

グループ3位の上位8カ国の決定方法は以下の通り。

  1. 勝ち点
  2. 得失点差
  3. 総得点数
  4. フェアプレーポイント
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  6. 過去のFIFAランキング

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ワールドカップ2026 ラウンド32組み合わせは？

ラウンド32（決勝トーナメント1回戦）では、グループ首位国同士の対戦はなく、グループ2位国、もしくはグループ3位国との対戦となる。

ラウンド32に進むことのできるグループ3位上位8カ国は、ラウンド32でグループA、B、D、E、G、I、K、Lの首位通過チームと対戦する。どのグループの3位チームが上位8カ国に入るかによって組み合わせが決定するため、グループステージの全日程が終了するまで対戦カードは未定のままだ。なお、ラウンド32に進む3位チームの組み合わせは計495通りあり、それによって決勝トーナメント1回戦の組み合わせが決定する（例えば、グループAからグループHの3位チームの決勝トーナメント進出が決まった場合、グループA1位vsグループH3位、グループB1位vsグループG3位…となる）。

■ラウンド32の試合日程

日時対戦カード会場
2026/6/29(月)
4:00		グループA 2位 vs グループB 2位ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
2:00		グループC 1位 vs グループF 2位ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
5:30		グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
10:00		グループF 1位 vs グループC 2位モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/7/1(水)
2:00		グループE 2位 vs グループI 2位ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
6:00		グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
10:00		グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
2026/7/2(木)
1:00		グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
5:00		グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
9:00		グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
4:00		グループH 1位 vs グループJ 2位ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
8:00		グループK 2位 vs グループL 2位トロントスタジアム
(カナダ)
2026/7/3(金)
12:00		グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/7/4(土)
3:00		グループD 2位 vs グループG 2位ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
7:00		グループJ 1位 vs グループH 2位マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
10:30		グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位カンザスシティスタジアム
(アメリカ)

※日本時間表記

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