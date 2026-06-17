FIFAワールドカップ2026の優勝賞金は？

カナダ、メキシコ、アメリカの史上初となる3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。出場国数が48カ国に増加した今大会では、史上最高の賞金総額が用意されている。

本記事では、ワールドカップ2026の賞金を紹介する。

ワールドカップ2026の賞金総額は？

FIFAワールドカップ2026には、史上最高の賞金額と出場国への資金援助が大会を主催する国際サッカー連盟（FIFA）により準備されている。

FIFAの昨年12月の発表によると、賞金総額は6億5500万ドル（約1052億円）に上る。また、出場国すべてに大会出場の準備金として150万ドル（約2億4100万円）が支払われる。そのため、FIFAは総額7億2700万ドル（約1167億円）を出場国に支払うこととなる。

ワールドカップ2026の賞金額内訳は？

FIFAワールドカップ2026には、史上最高の賞金額が準備されている。総額6億5500万ドルは、前回の2022年大会（賞金総額4億4000万ドル）と比較して50％の増額となる。

優勝国は、優勝賞金として5000万ドル（約80億円）を獲得する。この額は前回大会よりも800万ドルの増額となる。準優勝国も3300万ドル（約53億円）、で前回大会より300万ドル増額された。また、グループステージで敗退した場合にも900万ドル（約14億円）が支払われる。

ワールドカップ出場国には準備金として150万ドルが支払われるため、今大会に出場することで最低でも1050万ドル（約17億円）を受け取れる。

■賞金額の内訳

順位 賞金額 優勝 5000万ドル 準優勝 3300万ドル 3位 2900万ドル 4位 2700万ドル 5-8位

（準々決勝） 1900万ドル 9-16位

（ラウンド16） 1500万ドル 17-32位

（ラウンド32） 1100万ドル 9-16位

（グループステージ） 900万ドル

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