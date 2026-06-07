DAZNが登録できない原因は？新規登録できない理由とエラー別の対処法まとめ

DAZNはJリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1など多彩なスポーツコンテンツを配信している人気サービスだが、利用環境や契約状況によっては正常に登録できないケースもある。

本記事では、DAZNに登録できない主な原因、対処法について紹介する。

DAZNが登録できない原因は？

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『DAZN』へ新規登録しようとした際に、「メールアドレスが登録できない」「決済エラーが表示される」「登録画面から先へ進めない」といったトラブルが発生することがある。

登録できない原因はさまざまだが、多くの場合は登録情報の入力ミスや支払い方法の問題、通信環境の不具合などが関係している。エラー内容によって対処法も異なるため、まずは原因を特定することが重要だ。

メールアドレスやパスワードに問題がある

DAZNへの登録時に最も多いのが、メールアドレスやパスワードに関するトラブルだ。過去に同じメールアドレスでアカウントを作成している場合、新規登録はできない。また、パスワードは英字と数字を含む5文字以上で設定する必要があり、条件を満たしていない場合はエラーとなる。

なお、「51-00-500」が表示される場合は、入力したメールアドレスがすでに登録済みである可能性が高い。

支払い方法に問題がある

クレジットカード情報の入力ミスや有効期限切れ、利用限度額の超過なども登録できない原因の一つとなる。また、口座残高不足によって決済が正常に完了しないケースもある。

さらに、DAZNプリペイドカードやギフトコードを利用する場合、DMM×DAZNホーダイなど他サービス経由で契約中だと利用できないことがあるため注意が必要だ。

Apple IDやGoogle Playとの重複登録

iPhoneやAndroid端末から登録する場合、Apple ID決済やGoogle Play決済との重複によってエラーが発生するケースがある。

過去に同じアカウントで契約したことがある場合は、現在の契約状況を確認してから再登録を試したい。

通信環境やネットワークに問題がある

登録時の通信環境が不安定な場合、DAZN側で正常に処理できずエラーが発生することがある。Wi-Fi接続を切り替えたり、モバイル回線を利用したりすることで改善する場合もある。

また、「51-00-200」が表示される場合は、一時的な通信エラーであるケースが多く、別のブラウザやネットワーク環境で再度試すことが推奨されている。

VPNを利用している

DAZNはVPN経由でのアクセスをサポートしていない。

VPNが有効になっている状態では登録やログインが制限される場合があるため、登録時はVPNをオフにして利用するのがおすすめだ。

原因 主な内容 登録済みメールアドレス 過去に同じメールアドレスで登録済み パスワード設定エラー 条件を満たしていない クレジットカードエラー 入力ミス・有効期限切れ・残高不足 プリペイドコード利用不可 他プラン契約中など アプリ内課金の重複 Apple IDやGoogle Playとの重複 通信エラー ネットワークが不安定 VPN利用 VPN接続が検知されている

DAZNが登録できないときの対処法は？

DAZNへの登録時にエラーが発生した場合でも、多くは入力情報や通信環境、支払い方法の見直しによって解決できる。表示されるエラーコードや状況に応じて適切な対処を行うことが重要だ。

特にメールアドレスの重複登録やパスワード設定ミス、通信環境の不具合などは比較的多いトラブルとして知られている。まずは基本的な項目から順番に確認していこう。

メールアドレスやパスワードを確認する

登録情報に誤りがないか確認することが最初のステップだ。パスワードは英字と数字をそれぞれ1文字以上含む5文字以上で設定する必要がある。また、自身の氏名やメールアドレスと同じ文字列を含んでいる場合、登録できないケースもある。

「51-00-500」が表示される場合は、入力したメールアドレスがすでに登録済みの可能性が高い。過去に利用したことがある場合は、ログインやパスワード再設定を試してみよう。

別のメールアドレスで登録を試す

「51-00-200」などのエラーが表示される場合、一時的なシステムエラーやメールアドレスの問題が発生している可能性がある。別のメールアドレスを利用することで解決するケースもあるため、一度試してみる価値はある。

ブラウザや通信環境を変更する

登録画面が正常に動作しない場合は、利用しているブラウザを変更してみよう。SafariやMicrosoft Edgeで問題が発生している場合でも、Google ChromeやFirefoxでは正常に登録できることがある。

また、Wi-Fi接続が不安定な場合はモバイル回線へ切り替える、あるいは別のネットワーク環境を利用することで改善する場合もある。端末の再起動も有効な対処法の一つだ。

支払い方法を見直す

クレジットカード決済で登録できない場合は、カード番号や有効期限、セキュリティコードの入力内容を確認したい。利用限度額や口座残高不足が原因となることもある。

また、「53-009-000」などの決済エラーが表示される場合は、別のブラウザや端末から再度登録を試すことで解消するケースもある。

プリペイドカードやギフトコードはブラウザから利用する

DAZNプリペイドカードやギフトコードを利用する場合、アプリからではなくWebブラウザでコードを入力する必要がある。また、DAZN for docomoやDMM×DAZNホーダイなど他社サービス経由で契約している場合は利用できないことがあるため注意したい。

DAZN for docomoは専用サイトから申し込む

DAZN for docomoを契約する場合、DAZNアプリから直接登録することはできない。ドコモが提供する専用の申込みページから手続きを行う必要がある。

サポートへ問い合わせる

上記の方法を試しても解決しない場合は、DAZNカスタマーサポートへ問い合わせるのがおすすめだ。ライブチャットやメール、SNSサポートを利用することで対応を受けられる。

特にライブチャットは比較的早く回答を得られるため、急ぎの場合は優先的に利用したい。

対処法 内容 登録情報を確認 メールアドレスやパスワードの入力内容を見直す 別のメールアドレスを利用 51-00-200などのエラー時に有効 ブラウザを変更 ChromeやFirefoxで再登録を試す 通信環境を変更 Wi-Fiとモバイル回線を切り替える 端末を再起動 一時的な不具合を解消できる場合がある 支払い方法を確認 カード情報や残高、有効期限を確認する コード入力方法を確認 プリペイドカードはブラウザから利用する 専用サイトから申し込む DAZN for docomoは専用ページが必要 サポートへ問い合わせ ライブチャット・メール・SNSを利用する

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