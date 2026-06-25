【W杯2026】日本対スウェーデンの担当主審・審判は誰？担当レフェリー・審判団まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループF最終節で、日本代表はスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出やグループ順位を左右する重要な一戦では、両チームの戦術や選手のパフォーマンスだけでなく、試合を裁く審判団にも注目が集まる。
本記事では、日本対スウェーデンを担当する主審、審判団を紹介する。
スウェーデン戦の担当主審・審判は誰？
FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表を担当する主審は、エルサルバドル出身のイバン・バルトン氏に決定している。
副審はダビド・モラン氏とアントニオ・プピロ氏、第4審判はモーリタニア出身のダハネ・ベイダ氏が担当。第5審判にはアンゴラ出身のジェルソン・ドス・サントス氏が入る。
|役割
|氏名
|国籍
|主審
|イバン・バルトン
|エルサルバドル
|副審
|ダビド・モラン
|エルサルバドル
|副審
|アントニオ・プピロ
|ニカラグア
|第4審判
|ダハネ・ベイダ
|モーリタニア
|第5審判
|ジェルソン・ドス・サントス
|アンゴラ
バルトン主審は、日本代表にとって過去にも重要な試合を裁いてきた。2022年カタール・ワールドカップでは、日本がドイツ代表に2-1で逆転勝利したグループステージ初戦を担当。東京オリンピックでも、日本がフランス代表を4-0で下した一戦で主審を務めている。
さらに、2025年には審判交流プログラムで来日し、J1リーグの複数試合を担当した経験を持つ。日本代表や国内サッカーとの縁が深いレフェリーとしても知られている。
今大会では、グループステージ第2節のトルコ代表対パラグアイ代表も担当した。同試合では、対立時に口元を手で覆う行為に関する新ルールを適用し、パラグアイ代表のミゲル・アルミロンにレッドカードを提示。時間稼ぎや試合再開の遅延にも厳しい姿勢を見せており、日本対スウェーデンでも判定基準やゲームコントロールが注目される。
日本対スウェーデンはいつ開催？キックオフ時刻と会場
FIFAワールドカップ2026・グループF最終節で、日本代表はスウェーデン代表と激突する。試合は日本時間2026年6月26日(金)8:00に開始される予定だ。
舞台となるのは、アメリカ・ダラスのダラス・スタジアム。現地では6月25日(木)に行われ、ノックアウトステージ進出やグループ内の最終順位を決めるうえで大きな意味を持つ一戦となる。
- 大会：FIFAワールドカップ2026 グループF第3節
- 対戦カード：日本代表 vs スウェーデン代表
- キックオフ：2026年6月26日(金)8:00（日本時間）
- 会場：ダラス・スタジアム（アメリカ・ダラス）
日本対スウェーデンの中継予定・実況・解説は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフする。テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を行い、インターネットでは『DAZN』と『NHK ONE』でライブ視聴できる。
NHK総合は7:30、NHK BSプレミアム4Kは7:45から放送を開始。現地解説は本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が務め、実況は曽根優アナウンサーが担当する。NHK ONEでもNHK総合と同じ中継内容が同時配信され、試合終了後には見逃し配信も実施される。
『DAZN』では日本代表戦を無料ライブ配信する。有料プランへの加入は必要なく、無料アカウントを作成すればスマートフォンやパソコン、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。解説は内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏、実況は野村明弘氏が担当する。
|放送・配信サービス
|開始時刻・配信形式
|実況・解説
|DAZN
|6月26日(金)7:00
無料ライブ配信
見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、
久保裕也
実況：野村明弘
|NHK総合
|6月26日(金)7:30
地上波生中継
|現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
|NHK BSプレミアム4K
|6月26日(金)7:45
4K生中継
|NHK総合と同内容
|NHK ONE
|NHK総合の同時配信
見逃し配信
|NHK総合と同内容
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