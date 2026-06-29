日本代表とブラジル代表が行われるFIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)は、地上波・ネット配信で中継される。
本記事では、日本対ブラジルのフジテレビ、NHK BS、DAZNにおける実況・解説を紹介する。
日本vsブラジルの対戦日程は？
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FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを迎える。
現地時間では6月29日(月)12:00に試合開始予定。会場は、アメリカ・テキサス州ヒューストンにあるヒューストン・スタジアム(NRGスタジアム)となる。
同スタジアムは約7万2000人を収容する大型会場。日本は世界屈指の強豪ブラジルを相手に、ベスト16進出を懸けた一発勝負に臨む。
|大会
|対戦カード
|日本時間
|現地時間
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド32
|日本代表vsブラジル代表
|2026年6月30日(火)
午前2:00
|2026年6月29日(月)
12:00
|ヒューストン・スタジアム
(NRGスタジアム)
日本vsブラジルの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、地上波のフジテレビ系列、衛星放送のNHK BS、ネット配信のDAZNで視聴できる。試合は日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定。6月29日(月)の深夜26:00にあたるため、日付を間違えないよう注意したい。
フジテレビ系列では、キックオフの1時間10分前となる同日0:50から地上波で生中継を実施する。地上波を受信できるテレビがあれば、追加のチャンネル契約なしで視聴可能だ。
NHK BSでは同日1:10から生中継を行う。視聴にはBS放送の受信環境とNHKの衛星契約が必要となる。また、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送が予定されているため、4K画質で試合を見たい場合の選択肢となる。
ネットではDAZNが日本対ブラジルをライブ配信する。番組は同日1:00からスタートし、試合は2:00にキックオフ。日本代表戦は会員登録不要で無料開放されるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も利用できる。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|視聴条件・備考
|DAZN
|6月30日(火)1:00
|無料ライブ配信・見逃し配信
|日本代表戦は会員登録不要で
無料視聴可能
|フジテレビ系列
|6月30日(火)0:50
|地上波生中継
|地上波を受信できるテレビで
視聴可能
|NHK BS
|6月30日(火)1:10
|BS生中継
|BS受信環境とNHK衛星契約が必要
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00
|録画放送
|4K放送の受信環境が必要
日本vsブラジルの実況・解説は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNでそれぞれ異なる実況・解説陣が担当する。試合は日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定だ。
地上波のフジテレビ系列では、小野伸二氏がメイン解説、柿谷曜一朗氏がメインナビゲーターを務める。実況は中村光宏アナウンサー、メインキャスターはジョン カビラ氏が担当する予定だ。
NHK BSでは、本田圭佑氏と林陵平氏が解説を担当し、小宮山晃義アナウンサーが実況を務める。フジテレビとは異なる解説陣となるため、戦術的な視点や試合の見方に合わせて視聴先を選べる。
NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送を実施。実況・解説はNHK BSと同じく、本田圭佑氏と林陵平氏が解説、小宮山晃義アナウンサーが実況を担当する予定だ。
ネット配信のDAZNでは、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏の3名が解説を担当。実況は桑原学氏が務める。番組は同日午前1:00から始まり、日本代表戦は会員登録不要で無料視聴できる。
|放送・配信先
|放送・配信開始
|解説・出演者
|実況
|DAZN
|6月30日(火)2:00
|内田篤人、安田理大、久保裕也
|桑原学
|フジテレビ系列
|6月30日(火)0:50
|メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
メインキャスター：ジョン カビラ
|中村光宏
|NHK BS
|6月30日(火)1:10
|本田圭佑、林陵平
|小宮山晃義
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00
|本田圭佑、林陵平
|小宮山晃義
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