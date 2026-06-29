日本代表とブラジル代表が行われるFIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)は、地上波・ネット配信で中継される。

本記事では、日本対ブラジルのフジテレビ、NHK BS、DAZNにおける実況・解説を紹介する。

日本vsブラジルの対戦日程は？

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FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを迎える。

現地時間では6月29日(月)12:00に試合開始予定。会場は、アメリカ・テキサス州ヒューストンにあるヒューストン・スタジアム(NRGスタジアム)となる。

同スタジアムは約7万2000人を収容する大型会場。日本は世界屈指の強豪ブラジルを相手に、ベスト16進出を懸けた一発勝負に臨む。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 日本代表vsブラジル代表 2026年6月30日(火)

午前2:00 2026年6月29日(月)

12:00 ヒューストン・スタジアム

(NRGスタジアム)

日本vsブラジルの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、地上波のフジテレビ系列、衛星放送のNHK BS、ネット配信のDAZNで視聴できる。試合は日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定。6月29日(月)の深夜26:00にあたるため、日付を間違えないよう注意したい。

フジテレビ系列では、キックオフの1時間10分前となる同日0:50から地上波で生中継を実施する。地上波を受信できるテレビがあれば、追加のチャンネル契約なしで視聴可能だ。

NHK BSでは同日1:10から生中継を行う。視聴にはBS放送の受信環境とNHKの衛星契約が必要となる。また、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送が予定されているため、4K画質で試合を見たい場合の選択肢となる。

ネットではDAZNが日本対ブラジルをライブ配信する。番組は同日1:00からスタートし、試合は2:00にキックオフ。日本代表戦は会員登録不要で無料開放されるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も利用できる。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 視聴条件・備考 DAZN 6月30日(火)1:00 無料ライブ配信・見逃し配信 日本代表戦は会員登録不要で

無料視聴可能 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50 地上波生中継 地上波を受信できるテレビで

視聴可能 NHK BS 6月30日(火)1:10 BS生中継 BS受信環境とNHK衛星契約が必要 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00 録画放送 4K放送の受信環境が必要

日本vsブラジルの実況・解説は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNでそれぞれ異なる実況・解説陣が担当する。試合は日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定だ。

地上波のフジテレビ系列では、小野伸二氏がメイン解説、柿谷曜一朗氏がメインナビゲーターを務める。実況は中村光宏アナウンサー、メインキャスターはジョン カビラ氏が担当する予定だ。

NHK BSでは、本田圭佑氏と林陵平氏が解説を担当し、小宮山晃義アナウンサーが実況を務める。フジテレビとは異なる解説陣となるため、戦術的な視点や試合の見方に合わせて視聴先を選べる。

NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送を実施。実況・解説はNHK BSと同じく、本田圭佑氏と林陵平氏が解説、小宮山晃義アナウンサーが実況を担当する予定だ。

ネット配信のDAZNでは、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏の3名が解説を担当。実況は桑原学氏が務める。番組は同日午前1:00から始まり、日本代表戦は会員登録不要で無料視聴できる。

放送・配信先 放送・配信開始 解説・出演者 実況 DAZN 6月30日(火)2:00 内田篤人、安田理大、久保裕也 桑原学 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50 メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

メインキャスター：ジョン カビラ 中村光宏 NHK BS 6月30日(火)1:10 本田圭佑、林陵平 小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00 本田圭佑、林陵平 小宮山晃義

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