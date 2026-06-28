W杯グループリーグで敗退した国は？全16チームの勝ち点まとめ

FIFAワールドカップ2026のグループステージ全日程が終了し、決勝トーナメントへ進出する32チームが出そろった。その一方で、各組の下位に終わった16チームはラウンド32へ進めず、北中米大会から姿を消すこととなった。
本記事では、FIFAワールドカップ2026のグループリーグで敗退した全チームを紹介する。
W杯グループリーグで敗退したチームは？
FIFAワールドカップ2026のグループステージ全日程が終了し、出場48チームのうち16チームの敗退が決定した。
今大会は各グループの上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームがラウンド32へ進出する方式を採用。グループ3位に入っても突破が保証されないため、勝ち点や得失点差、総得点などのわずかな差が各国の明暗を分けた。
グループAでは、勝ち点3で3位に入った韓国が3位チーム間の成績比較で上位8チームに届かず敗退。グループCではスコットランドが勝ち点3を獲得したものの、同じく決勝トーナメント進出を逃した。
優勝経験を持つウルグアイもグループHで勝ち点2にとどまり、サウジアラビアとともに敗退。大会前から注目を集めていた南米の強豪がグループステージで姿を消す、波乱の結果となった。
アジア勢では韓国、カタール、イラン、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンが敗退。決勝トーナメントへ進んだのは日本とオーストラリアの2チームのみ。
各グループの敗退チームと獲得勝ち点は以下の通り。
|グループ
|敗退チーム
|勝ち点
|グループA
|韓国
チェコ
|3
1
|グループB
|カタール
|1
|グループC
|スコットランド
ハイチ
|3
0
|グループD
|トルコ
|3
|グループE
|キュラソー
|1
|グループF
|チュニジア
|0
|グループG
|イラン
ニュージーランド
|2
1
|グループH
|ウルグアイ
サウジアラビア
|2
2
|グループI
|イラク
|0
|グループJ
|ヨルダン
|0
|グループK
|ウズベキスタン
|0
|グループL
|パナマ
|0
決勝トーナメントへ進出した32チームの組み合わせは？
グループステージで16チームの敗退が決まった一方、各組の上位2チームと3位の成績上位8チームはラウンド32へ進出した。ここからは、敗れた時点で大会を去るノックアウト方式の戦いが始まる。
日本代表はグループFを2位で通過し、グループC首位のブラジル代表と対戦。日本時間6月30日(火)2:00にキックオフ予定で、初のベスト16進出を懸けて優勝候補の一角に挑む。
そのほか、ドイツ対パラグアイ、オランダ対モロッコ、フランス対スウェーデン、アルゼンチン対カーボベルデなどのカードが決定。グループリーグで敗退したチームとは対照的に、勝ち残った32チームが世界一を目指して争う。
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の全対戦カードと試合日程は以下の通り。日時はすべて日本時間。
|試合日
|開始時刻
|組み合わせ
|6月29日(月)
|4:00
|南アフリカ vs カナダ
|6月30日(火)
|2:00
|ブラジル vs 日本
|6月30日(火)
|5:30
|ドイツ vs パラグアイ
|6月30日(火)
|10:00
|オランダ vs モロッコ
|7月1日(水)
|2:00
|コートジボワール vs ノルウェー
|7月1日(水)
|6:00
|フランス vs スウェーデン
|7月1日(水)
|10:00
|メキシコ vs エクアドル
|7月2日(木)
|1:00
|イングランド vs DRコンゴ
|7月2日(木)
|5:00
|ベルギー vs セネガル
|7月2日(木)
|9:00
|アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|7月3日(金)
|4:00
|スペイン vs オーストリア
|7月3日(金)
|8:00
|ポルトガル vs クロアチア
|7月3日(金)
|12:00
|スイス vs アルジェリア
|7月4日(土)
|3:00
|オーストラリア vs エジプト
|7月4日(土)
|7:00
|アルゼンチン vs カーボベルデ
|7月4日(土)
|10:30
|コロンビア vs ガーナ
グループステージを突破した日本はブラジル戦へ
グループリーグで16チームの敗退が決まる中、日本代表はグループFを2位で通過し、ラウンド32進出を果たした。前述のとおり、決勝トーナメント1回戦では、グループCを首位で勝ち上がったブラジル代表と対戦する。
日本対ブラジルは、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフ予定。試合は地上波のフジテレビ系列、衛星放送のNHK BS、インターネット配信のDAZNで生中継・ライブ配信される。
NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送予定。フジテレビ系列は同日0:50、NHK BSは1:10、DAZNは1:00からそれぞれ番組を開始する。
DAZNでは日本代表戦を会員登録不要で無料ライブ配信。試合後にはフルマッチの見逃し配信も利用できる。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|DAZN
|6月30日(火)1:00～
|無料ライブ配信・見逃し配信
|フジテレビ系列
|6月30日(火)0:50～
|地上波生中継
|NHK BS
|6月30日(火)1:10～
|BS生中継
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00～
|録画放送
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