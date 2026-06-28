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Aoi Fujimiya

W杯グループリーグで敗退した国は？全16チームの勝ち点まとめ

大韓民国
チェコ
カタール
スコットランド
ハイチ
トルコ
キュラソー島
チュニジア
イラン
ニュージーランド
ウルグアイ
サウジアラビア
イラク
ヨルダン
ウズベキスタン
パナマ

W杯(ワールドカップ)グループリーグで敗退した国は？韓国・ウルグアイ・スコットランドなどの予選通過できなかった全16チームを一覧で紹介。

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FIFAワールドカップ2026のグループステージ全日程が終了し、決勝トーナメントへ進出する32チームが出そろった。その一方で、各組の下位に終わった16チームはラウンド32へ進めず、北中米大会から姿を消すこととなった。

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本記事では、FIFAワールドカップ2026のグループリーグで敗退した全チームを紹介する。

W杯グループリーグで敗退したチームは？

FIFAワールドカップ2026のグループステージ全日程が終了し、出場48チームのうち16チームの敗退が決定した。

今大会は各グループの上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームがラウンド32へ進出する方式を採用。グループ3位に入っても突破が保証されないため、勝ち点や得失点差、総得点などのわずかな差が各国の明暗を分けた。

グループAでは、勝ち点3で3位に入った韓国が3位チーム間の成績比較で上位8チームに届かず敗退。グループCではスコットランドが勝ち点3を獲得したものの、同じく決勝トーナメント進出を逃した。

優勝経験を持つウルグアイもグループHで勝ち点2にとどまり、サウジアラビアとともに敗退。大会前から注目を集めていた南米の強豪がグループステージで姿を消す、波乱の結果となった。

アジア勢では韓国、カタール、イラン、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンが敗退。決勝トーナメントへ進んだのは日本とオーストラリアの2チームのみ。

各グループの敗退チームと獲得勝ち点は以下の通り。

グループ敗退チーム勝ち点
グループA韓国
チェコ		3
1
グループBカタール1
グループCスコットランド
ハイチ		3
0
グループDトルコ3
グループEキュラソー1
グループFチュニジア0
グループGイラン
ニュージーランド		2
1
グループHウルグアイ
サウジアラビア		2
2
グループIイラク0
グループJヨルダン0
グループKウズベキスタン0
グループLパナマ0

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決勝トーナメントへ進出した32チームの組み合わせは？

グループステージで16チームの敗退が決まった一方、各組の上位2チームと3位の成績上位8チームはラウンド32へ進出した。ここからは、敗れた時点で大会を去るノックアウト方式の戦いが始まる。

日本代表はグループFを2位で通過し、グループC首位のブラジル代表と対戦。日本時間6月30日(火)2:00にキックオフ予定で、初のベスト16進出を懸けて優勝候補の一角に挑む。

そのほか、ドイツ対パラグアイ、オランダ対モロッコ、フランス対スウェーデン、アルゼンチン対カーボベルデなどのカードが決定。グループリーグで敗退したチームとは対照的に、勝ち残った32チームが世界一を目指して争う。

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の全対戦カードと試合日程は以下の通り。日時はすべて日本時間。

試合日開始時刻組み合わせ
6月29日(月)4:00南アフリカ vs カナダ
6月30日(火)2:00ブラジル vs 日本
6月30日(火)5:30ドイツ vs パラグアイ
6月30日(火)10:00オランダ vs モロッコ
7月1日(水)2:00コートジボワール vs ノルウェー
7月1日(水)6:00フランス vs スウェーデン
7月1日(水)10:00メキシコ vs エクアドル
7月2日(木)1:00イングランド vs DRコンゴ
7月2日(木)5:00ベルギー vs セネガル
7月2日(木)9:00アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
7月3日(金)4:00スペイン vs オーストリア
7月3日(金)8:00ポルトガル vs クロアチア
7月3日(金)12:00スイス vs アルジェリア
7月4日(土)3:00オーストラリア vs エジプト
7月4日(土)7:00アルゼンチン vs カーボベルデ
7月4日(土)10:30コロンビア vs ガーナ

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グループステージを突破した日本はブラジル戦へ

グループリーグで16チームの敗退が決まる中、日本代表はグループFを2位で通過し、ラウンド32進出を果たした。前述のとおり、決勝トーナメント1回戦では、グループCを首位で勝ち上がったブラジル代表と対戦する。

日本対ブラジルは、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフ予定。試合は地上波のフジテレビ系列、衛星放送のNHK BS、インターネット配信のDAZNで生中継・ライブ配信される。

NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送予定。フジテレビ系列は同日0:50、NHK BSは1:10、DAZNは1:00からそれぞれ番組を開始する。

DAZNでは日本代表戦を会員登録不要で無料ライブ配信。試合後にはフルマッチの見逃し配信も利用できる。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態
DAZN6月30日(火)1:00～無料ライブ配信・見逃し配信
フジテレビ系列6月30日(火)0:50～地上波生中継
NHK BS6月30日(火)1:10～BS生中継
NHK BSプレミアム4K6月30日(火)21:00～録画放送

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