第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、9月25日(金)・26日(土)にスーパーラウンドが行われる。

本記事では、スーパーラウンドのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

アジア大会2026野球 スーパーラウンドの日程・対戦カード

アジア大会2026野球のスーパーラウンドは、9月25日(金)・26日(土)に開催される。

スーパーラウンドには、グループA・Bの上位2チームが進出する。野球日本代表(侍ジャパン)は、グループAからの進出を目指している。

スーパーラウンドの4試合はいずれも18:30開始予定だ。

日程 開始時間 対戦カード 会場 9/25(金) 18:30 グループB1位 vs グループA1位 豊橋市民球場 9/25(金) 18:30 グループB2位 vs グループA2位 岡崎中央総合公園野球場 9/26(土) 18:30 グループB1位 vs グループA2位 豊橋市民球場 9/26(土) 18:30 グループA1位 vs グループB2位 岡崎中央総合公園野球場

アジア大会2026野球 スーパーラウンドはどこで見られる？

アジア大会2026野球のスーパーラウンドは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。

一方、地上波『TBS系列』でのテレビ放送およびネット『TVer』での同時配信は予定されていない。

その他、『DAZN』や『ABEMA』、『スカパー！プロ野球セット』などによる中継も行われない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ○ TVer ネット × TBS系列 地上波テレビ × スカパー！プロ野球セット 衛星放送テレビ × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

※中継有無は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会2026野球 スーパーラウンドのおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。野球競技のスーパーラウンドも見放題での独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。