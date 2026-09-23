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20260923 asian games baseball(C)Getty images
【アジア大会】野球競技はU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

アジア大会2026野球スーパーラウンドは地上波TBS中継なし！侍ジャパンの試合はどこで見られる？

アジア大会2026 野球競技はどこで見られる？地上波TBS以外のテレビ放送・ネット配信局を紹介。侍ジャパン(野球日本代表)戦の中継局は？

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、9月25日(金)・26日(土)にスーパーラウンドが行われる。

【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、スーパーラウンドのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

アジア大会2026野球 スーパーラウンドの日程・対戦カード

アジア大会2026野球のスーパーラウンドは、9月25日(金)・26日(土)に開催される。

スーパーラウンドには、グループA・Bの上位2チームが進出する。野球日本代表(侍ジャパン)は、グループAからの進出を目指している。

スーパーラウンドの4試合はいずれも18:30開始予定だ。

日程

開始時間

対戦カード

会場

9/25(金)

18:30

グループB1位 vs グループA1位

豊橋市民球場

9/25(金)

18:30

グループB2位 vs グループA2位

岡崎中央総合公園野球場

9/26(土)

18:30

グループB1位 vs グループA2位

豊橋市民球場

9/26(土)

18:30

グループA1位 vs グループB2位

岡崎中央総合公園野球場

【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

アジア大会2026野球 スーパーラウンドはどこで見られる？

アジア大会2026野球のスーパーラウンドは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。

一方、地上波『TBS系列』でのテレビ放送およびネット『TVer』での同時配信は予定されていない。

その他、『DAZN』や『ABEMA』、『スカパー！プロ野球セット』などによる中継も行われない。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

TVer

ネット

×

TBS系列

地上波テレビ

×

スカパー！プロ野球セット

衛星放送テレビ

×

DAZN

ネット

×

ABEMA

ネット

×

※中継有無は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026野球 スーパーラウンドのおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。野球競技のスーパーラウンドも見放題での独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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