サッカー男子U-21日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の第3戦でタイ代表と対戦する。

本記事では、タイ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦はいつ開催？

U-21日本代表は、第20回アジア競技大会のグループステージ第3戦でタイ代表と対戦する。

2026年9月23日(水・祝)に豊田スタジアムで行われ、試合開始は19:30を予定している。

項目 内容 日程 2026年9月23日(水・祝) 対戦カード 日本 vs タイ キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県)

サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

U-21日本代表のアジア大会第3戦、タイ戦は『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

また、地上波『TBS系列』では19:00から生中継を予定。『TVer』でも同日のアジア大会番組が配信予定となっている。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 19:20よりライブ配信 TBS系列 地上波テレビ 19:00より生中継 TVer ネット TBS同時配信

サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。第3戦のタイ戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。