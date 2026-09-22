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20250927 rion ichihara(C)Getty images
男子サッカー・タイ戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

サッカー男子アジア競技大会2026 日本代表の第3戦はいつ？タイ代表戦の日程・放送予定

Asian Games
日本U23
タイ王国 U23
日本U23 対 タイ王国 U23
日本U21

サッカーU-21日本代表のアジア競技大会2026グループステージ第3戦(最終節)、タイ代表戦はいつ開催？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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サッカー男子U-21日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の第3戦でタイ代表と対戦する。

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本記事では、タイ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦はいつ開催？

U-21日本代表は、第20回アジア競技大会のグループステージ第3戦でタイ代表と対戦する。

2026年9月23日(水・祝)に豊田スタジアムで行われ、試合開始は19:30を予定している。

項目

内容

日程

2026年9月23日(水・祝)

対戦カード

日本 vs タイ

キックオフ

19:30

会場

豊田スタジアム(愛知県)

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サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

U-21日本代表のアジア大会第3戦、タイ戦は『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

また、地上波『TBS系列』では19:00から生中継を予定。『TVer』でも同日のアジア大会番組が配信予定となっている。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

19:20よりライブ配信

TBS系列

地上波テレビ

19:00より生中継

TVer

ネット

TBS同時配信

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サッカー男子日本代表 アジア大会第3戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。第3戦のタイ戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾

名古屋グランパス

12

GK

小林 将天

松本山雅FC

23

GK

荒木 琉偉

ガンバ大阪

2

DF

梅木 怜

FC今治

3

DF

小杉 啓太

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

4

DF

土屋 櫂大

福島ユナイテッドFC

5

DF

市原 吏音

AZアルクマール（オランダ）

6

DF

永野 修都

FC東京

15

DF

森 壮一朗

ファジアーノ岡山

21

DF

佐藤 海宏

アルビレックス新潟

22

DF

岡部 タリクカナイ颯斗

東洋大

7

MF

石渡 ネルソン

シントトロイデンVV（ベルギー）

8

MF

保田 堅心

V・ファーレン長崎

10

MF

石井 久継

湘南ベルマーレ

14

MF

大関 友翔

川崎フロンターレ

17

MF

中島 洋太朗

サンフレッチェ広島

18

MF

嶋本 悠大

清水エスパルス

9

FW

道脇 豊

いわきFC

11

FW

横山 夢樹

セレッソ大阪

13

FW

古谷 柊介

東京国際大

16

FW

福永 裕也

京都産業大

19

FW

ンワディケ ウチェブライアン世雄

オールボーBK（デンマーク）

20

FW

石橋 瀬凪

湘南ベルマーレ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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