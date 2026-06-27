FIFAワールドカップ2026・グループLは、最終節で決勝トーナメント進出チームが決まる。イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマが同組に入り、ラウンド32進出を懸けた最後の一戦に臨む。
本記事では、グループL最終戦の試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介する。
W杯グループL最終戦はいつ？何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループLの最終節は、日本時間6月28日(日)午前6時に2試合同時キックオフで開催される。各チームの順位争いが最終決戦を迎え、決勝トーナメント進出を懸けた重要な90分となる。
グループL最終節では、パナマ代表とイングランド代表がメットライフ・スタジアム(ニューヨーク／ニュージャージー)で対戦。もう1試合はクロアチア代表とガーナ代表がリンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア)で激突する。
|試合
|キックオフ(日本時間)
|会場
|パナマ vs イングランド
|6月28日(日) 6:00
|メットライフ・スタジアム
|クロアチア vs ガーナ
|6月28日(日) 6:00
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド
W杯グループLの順位は？
FIFAワールドカップ2026・グループLは第2節終了時点で、イングランド代表が勝ち点4、得失点差+2で首位に立っている。同じく勝ち点4のガーナ代表が2位につけており、両チームがラウンド32進出に大きく前進している。
3位のクロアチア代表は勝ち点3で、最終節の結果次第では逆転での突破が可能。一方、パナマ代表は開幕2連敗を喫し、最終節を前にグループステージ敗退が決定している。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|分
|敗
|得失点差
|勝ち点
|状況
|1
|イングランド
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|暫定首位
|2
|ガーナ
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|暫定2位
|3
|クロアチア
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|突破の可能性あり
|4
|パナマ
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
|敗退決定
W杯グループL最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループL最終節は、日本時間6月28日(日)午前6時に2試合同時開催される。日本では両試合とも『DAZN』が独占ライブ配信し、『NHK BS4K』では録画放送を予定している。
パナマvsイングランドは『DAZN』で水沼貴史氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。『NHK BS4K』では16時から録画放送され、森岡隆三氏が解説、早坂隆信氏が実況を務める。
クロアチアvsガーナは『DAZN』で川勝良一氏が解説、小林惇希氏が実況を担当。『NHK BS4K』では21時30分から録画放送され、秋葉忠宏氏が解説、中原真吾氏が実況を務める。
|試合
|キックオフ
|ネット配信
|テレビ放送
|実況・解説
|パナマ vs イングランド
|6月28日(日)6:00
|DAZN(ライブ)
|NHK BSプレミアム4K 16:00～録画
|【DAZN】
解説：水沼貴史／実況：下田恒幸
【NHK BSプレミアム4K】
解説：森岡隆三／実況：早坂隆信
|クロアチア vs ガーナ
|6月28日(日)6:00
|DAZN(ライブ)
|NHK BSプレミアム4K 21:30～録画
|【DAZN】
解説：川勝良一／実況：小林惇希
【NHK BSプレミアム4K】
解説：秋葉忠宏／実況：中原真吾
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