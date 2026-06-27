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【28日6時キックオフ】グループL最終戦はDAZN独占ライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Aoi Fujimiya

W杯グループL最終戦はいつ？何時キックオフ？イングランド、ガーナ、クロアチアらが所属

ワールドカップ
イングランド
クロアチア
パナマ
ガーナ
パナマ 対 イングランド
クロアチア 対 ガーナ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループL第3節(最終節)はいつ？キックオフ時刻は何時？予選通過を狙うイングランド、ガーナ、クロアチアと初勝利を目指すパナマの試合日程を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループLは、最終節で決勝トーナメント進出チームが決まる。イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマが同組に入り、ラウンド32進出を懸けた最後の一戦に臨む。

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本記事では、グループL最終戦の試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介する。

W杯グループL最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループLの最終節は、日本時間6月28日(日)午前6時に2試合同時キックオフで開催される。各チームの順位争いが最終決戦を迎え、決勝トーナメント進出を懸けた重要な90分となる。

グループL最終節では、パナマ代表とイングランド代表がメットライフ・スタジアム(ニューヨーク／ニュージャージー)で対戦。もう1試合はクロアチア代表とガーナ代表がリンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア)で激突する。

試合キックオフ(日本時間)会場
パナマ vs イングランド6月28日(日) 6:00メットライフ・スタジアム
クロアチア vs ガーナ6月28日(日) 6:00リンカーン・フィナンシャル・フィールド

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W杯グループLの順位は？

FIFAワールドカップ2026・グループLは第2節終了時点で、イングランド代表が勝ち点4、得失点差+2で首位に立っている。同じく勝ち点4のガーナ代表が2位につけており、両チームがラウンド32進出に大きく前進している。

3位のクロアチア代表は勝ち点3で、最終節の結果次第では逆転での突破が可能。一方、パナマ代表は開幕2連敗を喫し、最終節を前にグループステージ敗退が決定している。

順位チーム試合得失点差勝ち点状況
1イングランド2110+24暫定首位
2ガーナ2110+14暫定2位
3クロアチア2101-13突破の可能性あり
4パナマ2002-20敗退決定

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W杯グループL最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループL最終節は、日本時間6月28日(日)午前6時に2試合同時開催される。日本では両試合とも『DAZN』が独占ライブ配信し、『NHK BS4K』では録画放送を予定している。

パナマvsイングランドは『DAZN』で水沼貴史氏が解説、下田恒幸氏が実況を担当。『NHK BS4K』では16時から録画放送され、森岡隆三氏が解説、早坂隆信氏が実況を務める。

クロアチアvsガーナは『DAZN』で川勝良一氏が解説、小林惇希氏が実況を担当。『NHK BS4K』では21時30分から録画放送され、秋葉忠宏氏が解説、中原真吾氏が実況を務める。

試合キックオフネット配信テレビ放送実況・解説
パナマ vs イングランド6月28日(日)6:00DAZN(ライブ)NHK BSプレミアム4K 16:00～録画【DAZN】
解説：水沼貴史／実況：下田恒幸
【NHK BSプレミアム4K】
解説：森岡隆三／実況：早坂隆信
クロアチア vs ガーナ6月28日(日)6:00DAZN(ライブ)NHK BSプレミアム4K 21:30～録画【DAZN】
解説：川勝良一／実況：小林惇希
【NHK BSプレミアム4K】
解説：秋葉忠宏／実況：中原真吾

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