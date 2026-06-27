W杯グループK最終戦はいつ？何時キックオフ？1位通過を懸けたコロンビアとポルトガルの対戦日程は？

FIFAワールドカップ2026・グループKでは、首位のコロンビア代表をはじめ、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表、ウズベキスタン代表が対戦する。

本記事では、グループK最終節の日程について紹介する。

W杯グループK最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループKの最終節は、日本時間2026年6月28日(日)8:30に開催される。コロンビア代表対ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表対ウズベキスタン代表の2試合が同時にキックオフを迎える。

コロンビア対ポルトガルは、アメリカ・マイアミのマイアミ・スタジアムで開催。コンゴ民主共和国対ウズベキスタンは、アメリカ・アトランタにあるアトランタ・スタジアムが舞台となる。

グループステージの最終順位や決勝トーナメント進出チームが決まる重要な2試合となる。両カードが同時開催されるため、各会場の試合経過が順位争いに大きく影響することになりそうだ。

対戦カード 日時(日本時間) 会場 コロンビア vs ポルトガル 2026年6月28日(日)8:30 マイアミ・スタジアム

(アメリカ・マイアミ) コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン 2026年6月28日(日)8:30 アトランタ・スタジアム

(アメリカ・アトランタ)

W杯グループKの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループKは、第2節終了時点でコロンビア代表が2連勝を飾り、勝ち点6で首位に立っている。ウズベキスタン代表に3-1、コンゴ民主共和国代表に1-0で勝利し、最終節を前に決勝トーナメント進出を確定させた。

2位のポルトガル代表は1勝1分けの勝ち点4。第2節ではウズベキスタンに5-0で大勝し、得失点差を+5まで伸ばした。グループ3位以内は確定しているものの、決勝トーナメント進出と最終順位は最終節のコロンビア戦で決まる。

3位のコンゴ民主共和国代表は勝ち点1で、決勝トーナメント進出の可能性を残している。4位のウズベキスタン代表は開幕2連敗で勝ち点0となり、3位以下が確定している。最終節のスコアと他会場の結果によっては、決勝トーナメント進出の可能性も否定できない。

順位 チーム 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 状況 1 コロンビア 2 2 0 0 4 1 +3 6 決勝トーナメント進出確定 2 ポルトガル 2 1 1 0 6 1 +5 4 3位以内確定 3 コンゴ民主共和国 2 0 1 1 1 2 -1 1 進出の可能性あり 4 ウズベキスタン 2 0 0 2 1 8 -7 0 3位以下確定

W杯グループKのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループK最終節は、日本時間2026年6月28日(日)8:30に2試合が同時開催される。コロンビア代表対ポルトガル代表はフジテレビ系列で生中継され、コンゴ民主共和国代表対ウズベキスタン代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。

DAZNでは、明神智和氏と橋本英郎氏がコロンビア対ポルトガルの解説を担当し、実況は青嶋達也アナウンサーが務める。NHK BSプレミアム4Kでは、同日19:30から録画放送され、長谷川健太氏が解説、野地俊二アナウンサーが実況を担当する。

コンゴ民主共和国対ウズベキスタンは、現時点で地上波の放送予定は発表されていない。DAZNがライブ配信を行い、松原良香氏が解説、桑原秀和氏が実況を務める。NHK BSプレミアム4Kでは、同日23:30から録画放送される。

対戦カード 放送・配信サービス 開始時刻・放送形式 出演者・実況解説 コロンビア vs ポルトガル DAZN ライブ配信 解説：明神智和、橋本英郎

実況：青嶋達也 コロンビア vs ポルトガル フジテレビ系列 6月28日(日)7:30

地上波生中継 未発表 コロンビア vs ポルトガル NHK BSプレミアム4K 6月28日(日)19:30

録画放送 解説：長谷川健太

実況：野地俊二 コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン DAZN ライブ配信 解説：松原良香

実況：桑原秀和 コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン NHK BSプレミアム4K 6月28日(日)23:30

録画放送 解説：宮澤ミシェル

実況：深澤健太

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