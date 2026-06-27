FIFAワールドカップ2026・グループJでは、アルゼンチン代表、オーストリア代表、アルジェリア代表、ヨルダン代表の4チームが、決勝トーナメント進出やグループ内の最終順位を懸けて最後の一戦に臨む。

本記事では、グループJ最終節の日程、キックオフ時刻、中継予定を紹介する。

W杯グループJ最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループJの最終節は、日本時間2026年6月28日(日)11:00に開催される。アルジェリア代表対オーストリア代表、ヨルダン代表対アルゼンチン代表の2試合が同時にキックオフを迎える。

アルジェリア対オーストリアは、アメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアムで開催。ヨルダン対アルゼンチンは、アメリカ・アーリントンにあるダラス・スタジアムが舞台となる。

グループステージの最終順位や決勝トーナメント進出チームを決める重要な2試合となる。両カードが同時開催されるため、各会場の試合経過が順位争いに大きな影響を与えることになりそうだ。

対戦カード 日時(日本時間) 会場 アルジェリア vs オーストリア 2026年6月28日(日)11:00 カンザスシティ・スタジアム

(アメリカ・カンザスシティ) ヨルダン vs アルゼンチン 2026年6月28日(日)11:00 ダラス・スタジアム

(アメリカ・アーリントン)

W杯グループJの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループJは、第2節終了時点でアルゼンチン代表が2連勝を飾り、勝ち点6で首位に立っている。2試合で5得点、無失点と安定した戦いを見せ、最終節を前に首位通過で決勝トーナメント進出を確定させた。

2位のオーストリア代表と3位のアルジェリア代表は、ともに1勝1敗の勝ち点3。得失点差でオーストリアが0、アルジェリアが-2となっているため、オーストリアが上位につけている。両チームは最終節で直接対決を迎え、決勝トーナメント進出を懸けて争う。

ヨルダン代表は開幕2連敗で勝ち点0。すでにグループステージ敗退が確定しており、最終節では首位アルゼンチンと対戦する。

順位 チーム 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 状況 1 アルゼンチン 2 2 0 0 5 0 +5 6 決勝トーナメント進出確定 2 オーストリア 2 1 0 1 3 3 0 3 進出未確定 3 アルジェリア 2 1 0 1 2 4 -2 3 進出未確定 4 ヨルダン 2 0 0 2 2 5 -3 0 敗退確定

W杯グループJのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループJ最終節は、日本時間2026年6月28日(日)11:00に2試合が同時開催される。ヨルダン代表対アルゼンチン代表はNHK総合で生中継され、アルジェリア代表対オーストリア代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。

ヨルダン対アルゼンチンは、NHK総合が10:39から放送を開始。現地解説は林陵平氏、現地実況は田中秀樹アナウンサーが担当し、スタジオでは鈴木隆行氏が解説、北野剛寛アナウンサーと吉岡真央アナウンサーが進行を務める。NHK BSプレミアム4Kでも放送される予定だ。

DAZNではヨルダン対アルゼンチンをライブ配信し、福田正博氏が解説、西岡明彦氏が実況を担当する。テレビを視聴できない環境でも、スマートフォンやパソコン、タブレット、対応テレビなどからリアルタイムで観戦可能だ。

決勝トーナメント進出を争うアルジェリア対オーストリアは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。DAZNがライブ配信を行い、安永聡太郎氏が解説、永田実氏が実況を務める。NHK BSプレミアム4Kでは、6月29日(月)1:30から録画放送される。

対戦カード 放送・配信サービス 開始時刻・放送形式 実況・解説 ヨルダン v アルゼンチン DAZN ライブ配信 解説：福田正博

実況：西岡明彦 ヨルダン vs アルゼンチン NHK総合 6月28日(日)10:39

地上波生中継 現地解説：林陵平

現地実況：田中秀樹

スタジオ解説：鈴木隆行

スタジオアナウンサー：北野剛寛、吉岡真央 ヨルダン vs アルゼンチン NHK BSプレミアム4K 生中継または録画放送 未発表 アルジェリア vs オーストリア DAZN ライブ配信 解説：安永聡太郎

実況：永田実 アルジェリア vs オーストリア NHK BSプレミアム4K 6月29日(月)1:30

録画放送 解説：佐藤寿人

アナウンサー：稲垣秀人

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