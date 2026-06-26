W杯グループH最終戦はいつ？何時キックオフ？スペインとウルグアイの首位通過を懸けた対戦日程は？

FIFAワールドカップ2026・グループHはいよいよ最終節を迎える。スペイン代表、ウルグアイ代表、サウジアラビア代表、カーボベルデ代表の4チームが決勝トーナメント進出を懸けて対戦し、最後の2試合でグループの最終順位が決まる。

本記事では、グループH最終節の日程、キックオフ時刻、会場を紹介する。

W杯グループH最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループHの最終節は、日本時間2026年6月27日(土)9:00に開催される。カーボベルデ代表対サウジアラビア代表、ウルグアイ代表対スペイン代表の2試合が同時にキックオフを迎える。

カーボベルデ対サウジアラビアは、アメリカ・ヒューストンのNRGスタジアムで開催。ウルグアイ対スペインは、メキシコ・サポパンにあるエスタディオ・アクロンが舞台となる。

対戦カード 日時(日本時間) 会場 カーボベルデ vs サウジアラビア 2026年6月27日(土)9:00 NRGスタジアム

(アメリカ・ヒューストン) ウルグアイ vs スペイン 2026年6月27日(土)9:00 エスタディオ・アクロン

(メキシコ・サポパン)

W杯グループHの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループHは、第2節終了時点でスペイン代表が勝ち点4を獲得し、首位に立っている。スペインは1勝1分け、得失点差+4の成績を残し、上位3位以内を確定させている。

2位のウルグアイ代表と3位のカーボベルデ代表は、ともに勝ち点2、得失点差0で並ぶ。総得点でウルグアイが3得点、カーボベルデが2得点となっているため、現時点ではウルグアイが上位につけている。

サウジアラビア代表は勝ち点1で最下位だが、最終節の結果次第では決勝トーナメント進出の可能性を残す。スペインを除く3チームの順位は確定しておらず、最終戦まで突破争いが続く。

順位 チーム 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 状況 1 スペイン 2 1 1 0 4 0 +4 4 決勝トーナメント進出確定 2 ウルグアイ 2 0 2 0 3 3 0 2 進出未確定 3 カーボベルデ 2 0 2 0 2 2 0 2 進出未確定 4 サウジアラビア 2 0 1 1 1 5 -4 1 進出の可能性あり

フェアプレーポイントは、スペインが-1、ウルグアイが-2、カーボベルデとサウジアラビアが-3となっている。勝ち点や得失点差などで並んだ場合は、カードによる減点も順位決定に影響する可能性がある。

W杯グループH最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループH最終節は、日本時間2026年6月27日(土)9:00に2試合が同時開催される。ウルグアイ代表対スペイン代表は日本テレビ系で生中継され、カーボベルデ代表対サウジアラビア代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。

首位通過を争うウルグアイ対スペインは、日本テレビ系列が8:40から全国生中継を実施。NHK BSプレミアム4Kでは21:00から録画放送され、森岡隆三氏が解説、下境秀幸アナウンサーが実況を担当する。

DAZNではウルグアイ対スペインをライブ配信し、戸田和幸氏とレアル・ソシエダ所属の喜多壱也が解説、山田泰三氏が実況を務める。テレビを利用できない場合でも、スマートフォンやパソコン、タブレットなどからリアルタイムで視聴可能だ。

カーボベルデ対サウジアラビアは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。NHK BSプレミアム4Kが15:00から録画放送を行い、福西崇史氏が解説、向井一弘アナウンサーが実況を担当する。ライブで観戦する場合はDAZNが選択肢となり、解説は南雄太氏、実況は松原稜典氏が務める。

対戦カード 放送・配信サービス 開始時刻・放送形式 実況・解説 ウルグアイ vs スペイン DAZN ライブ配信 解説：戸田和幸、喜多壱也

実況：山田泰三 ウルグアイ vs スペイン 日本テレビ系列 6月27日(土)8:40

地上波生中継 解説：松井大輔

実況：田中毅 ウルグアイ vs スペイン NHK BSプレミアム4K 6月27日(土)21:00

録画放送 解説：森岡隆三

実況：下境秀幸 カーボベルデ vs サウジアラビア DAZN ライブ配信 解説：南雄太

実況：松原稜典 カーボベルデ vs サウジアラビア NHK BSプレミアム4K 6月27日(土)15:00

録画放送 解説：福西崇史

実況：向井一弘

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