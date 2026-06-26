W杯グループH最終戦はいつ？何時キックオフ？スペインとウルグアイの首位通過を懸けた対戦日程は？

FIFAワールドカップ2026・グループHはいよいよ最終節を迎える。スペイン代表、ウルグアイ代表、サウジアラビア代表、カーボベルデ代表の4チームが決勝トーナメント進出を懸けて対戦し、最後の2試合でグループの最終順位が決まる。
本記事では、グループH最終節の日程、キックオフ時刻、会場を紹介する。
W杯グループH最終戦はいつ？何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループHの最終節は、日本時間2026年6月27日(土)9:00に開催される。カーボベルデ代表対サウジアラビア代表、ウルグアイ代表対スペイン代表の2試合が同時にキックオフを迎える。
カーボベルデ対サウジアラビアは、アメリカ・ヒューストンのNRGスタジアムで開催。ウルグアイ対スペインは、メキシコ・サポパンにあるエスタディオ・アクロンが舞台となる。
|対戦カード
|日時(日本時間)
|会場
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|2026年6月27日(土)9:00
|NRGスタジアム
(アメリカ・ヒューストン)
|ウルグアイ vs スペイン
|2026年6月27日(土)9:00
|エスタディオ・アクロン
(メキシコ・サポパン)
W杯グループHの順位は？(第2節終了時点)
FIFAワールドカップ2026・グループHは、第2節終了時点でスペイン代表が勝ち点4を獲得し、首位に立っている。スペインは1勝1分け、得失点差+4の成績を残し、上位3位以内を確定させている。
2位のウルグアイ代表と3位のカーボベルデ代表は、ともに勝ち点2、得失点差0で並ぶ。総得点でウルグアイが3得点、カーボベルデが2得点となっているため、現時点ではウルグアイが上位につけている。
サウジアラビア代表は勝ち点1で最下位だが、最終節の結果次第では決勝トーナメント進出の可能性を残す。スペインを除く3チームの順位は確定しておらず、最終戦まで突破争いが続く。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|分
|敗
|得点
|失点
|得失点差
|勝ち点
|状況
|1
|スペイン
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|決勝トーナメント進出確定
|2
|ウルグアイ
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|進出未確定
|3
|カーボベルデ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|進出未確定
|4
|サウジアラビア
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|進出の可能性あり
フェアプレーポイントは、スペインが-1、ウルグアイが-2、カーボベルデとサウジアラビアが-3となっている。勝ち点や得失点差などで並んだ場合は、カードによる減点も順位決定に影響する可能性がある。
W杯グループH最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループH最終節は、日本時間2026年6月27日(土)9:00に2試合が同時開催される。ウルグアイ代表対スペイン代表は日本テレビ系で生中継され、カーボベルデ代表対サウジアラビア代表を含む両カードは『DAZN』でライブ配信される。
首位通過を争うウルグアイ対スペインは、日本テレビ系列が8:40から全国生中継を実施。NHK BSプレミアム4Kでは21:00から録画放送され、森岡隆三氏が解説、下境秀幸アナウンサーが実況を担当する。
DAZNではウルグアイ対スペインをライブ配信し、戸田和幸氏とレアル・ソシエダ所属の喜多壱也が解説、山田泰三氏が実況を務める。テレビを利用できない場合でも、スマートフォンやパソコン、タブレットなどからリアルタイムで視聴可能だ。
カーボベルデ対サウジアラビアは、現時点で地上波の生中継予定は発表されていない。NHK BSプレミアム4Kが15:00から録画放送を行い、福西崇史氏が解説、向井一弘アナウンサーが実況を担当する。ライブで観戦する場合はDAZNが選択肢となり、解説は南雄太氏、実況は松原稜典氏が務める。
|対戦カード
|放送・配信サービス
|開始時刻・放送形式
|実況・解説
|ウルグアイ vs スペイン
|DAZN
|ライブ配信
|解説：戸田和幸、喜多壱也
実況：山田泰三
|ウルグアイ vs スペイン
|日本テレビ系列
|6月27日(土)8:40
地上波生中継
|解説：松井大輔
実況：田中毅
|ウルグアイ vs スペイン
|NHK BSプレミアム4K
|6月27日(土)21:00
録画放送
|解説：森岡隆三
実況：下境秀幸
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|DAZN
|ライブ配信
|解説：南雄太
実況：松原稜典
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|NHK BSプレミアム4K
|6月27日(土)15:00
録画放送
|解説：福西崇史
実況：向井一弘
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
- 日本代表の最新市場価値ランキング 1位は70億円超え｜2026年最新
- 日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ
- 日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ