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【27日12時キックオフ】グループG最終戦はDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Aoi Fujimiya

ワールドカップ・グループG最終節はいつ開催？ベルギー、エジプトなど全チームが決勝トーナメントの進出可能性を残して最終戦に臨む

ワールドカップ
ニュージーランド
ベルギー
エジプト
ニュージーランド 対 ベルギー
エジプト 対 イラン
イラン

ワールドカップ・グループG最終節はいつ開催？日本時間の何時から？ベルギー・エジプト・イラン・ニュージーランドの決勝トーナメント進出条件・対戦カードを紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループGはいよいよ最終節を迎える。エジプト、イラン、ベルギー、ニュージーランドの4チームが決勝トーナメント進出を懸けて激突する。

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本記事では、FIFAワールドカップ2026・グループG最終戦の日程・中継予定について紹介する。

W杯グループG最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループGの最終節(第3節)は、日本時間2026年6月27日(土)12:00にキックオフを迎える。

最終節では、シアトル・スタジアムで行われるエジプト代表対イラン代表と、BCプレイスで開催されるニュージーランド代表対ベルギー代表の2試合が同時刻にスタートする。

試合日時会場
エジプト vs イラン2026年6月27日(土)12:00シアトル・スタジアム
ニュージーランド vs ベルギー2026年6月27日(土)12:00BCプレイス

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W杯グループGの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループGは、第2節終了時点でエジプト代表が勝ち点4を獲得し、首位に立っている。

2位のイラン代表と3位のベルギー代表は、ともに勝ち点2、得失点差0で並ぶ。両チームの直接対決もスコアレスドローに終わったが、総得点でイランがベルギーを1点上回っているため、2位につけている。

ニュージーランド代表は勝ち点1で最下位となっているものの、首位エジプトとの勝ち点差は3。グループ上位2チームに加え、成績上位の3位チームもノックアウトステージへ進出できるため、最終節を前に全4チームが勝利を条件に突破の可能性を残している。

順位チーム試合数勝ち点得失点差総得点状況
1位エジプト24+24決勝トーナメント進出圏内(現状)
2位イラン2202決勝トーナメント進出圏内(現状)
3位ベルギー2201他グループの結果次第で進出可能
4位ニュージーランド21-23決勝トーナメント進出の可能性あり

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グループG各チームの決勝トーナメント進出条件は？

FIFAワールドカップ2026・グループGは、最終節でニュージーランド代表対ベルギー代表、エジプト代表対イラン代表が行われる。第2節終了時点で全4チームが決勝トーナメント進出の可能性を残しており、最終戦の結果によって順位が大きく変動する。

エジプト代表の突破条件

勝ち点4で首位に立つエジプトは、イラン戦に勝利すればグループ首位通過が決まる。引き分けでも勝ち点を5まで伸ばし、2位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

敗れた場合は勝ち点4のままとなり、ニュージーランド対ベルギーの結果や得失点差によって2位または3位となる可能性がある。

イラン代表の突破条件

勝ち点2で2位につけるイランは、エジプト戦に勝利すれば勝ち点5となり、2位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

引き分けの場合は勝ち点3となり、ベルギーとニュージーランドの試合結果次第で2位または3位に入る可能性がある。敗れた場合は勝ち点2にとどまり、突破は厳しい状況となる。

ベルギー代表の突破条件

勝ち点2で3位のベルギーは、ニュージーランド戦に勝利すれば勝ち点5となり、2位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

引き分けの場合は勝ち点3となり、イランの結果や得失点差、総得点によって順位が決まる。敗れた場合はニュージーランドに順位を抜かれ、グループステージ敗退となる。

ニュージーランド代表の突破条件

勝ち点1で最下位のニュージーランドは、ベルギー戦での勝利が突破に向けた最低条件となる。勝利すれば勝ち点4となり、エジプト対イランが引き分け、またはエジプトが勝利した場合は2位に浮上する。

イランが勝利した場合はエジプトと勝ち点4で並ぶため、得失点差や総得点などの順位決定基準によって2位または3位が決まる。引き分け以下ではグループステージ敗退となる。

チーム勝ち点勝利引き分け敗戦
エジプト4首位通過2位以内で進出他会場の結果次第
イラン22位以内で進出他会場の結果次第他会場の結果/スコア次第
ベルギー22位以内で進出他会場の結果次第敗退
ニュージーランド1他会場の結果次第敗退敗退

※3位となった場合は、全12グループの3位チームによる成績比較で上位8チームに入れば決勝トーナメントへ進出する。

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W杯グループG最終戦の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループG最終節の2試合は、日本時間2026年6月27日(土)12:00に同時キックオフとなる。

ニュージーランド代表対ベルギー代表は、日本テレビ系列が11:40から地上波で生中継する。ネットでは『DAZN』がライブ配信を行い、福田正博氏が解説、原大悟氏が実況を担当。『NHK BSプレミアム4K』では同日17:00から録画放送され、鈴木隆行氏の解説、菊田一樹アナウンサーの実況で届けられる。

エジプト代表対イラン代表は、地上波での生中継予定はなく、『DAZN』がライブ配信を実施する。解説は水沼貴史氏、実況は下田恒幸氏が担当する予定だ。『NHK BSプレミアム4K』では同日23:00から録画放送され、駒野友一氏が解説、内山俊哉アナウンサーが実況を務める。

試合キックオフネット配信テレビ放送実況・解説
ニュージーランド vs ベルギー6月27日(土)12:00DAZN(ライブ)日本テレビ系列 11:40～生中継
NHK BSプレミアム4K 17:00～録画		【DAZN】
解説：福田正博／実況：原大悟
【日本テレビ系列】
解説：坪井慶介／実況：安村直樹
【NHK BSプレミアム4K】
解説：鈴木隆行／実況：菊田一樹 
エジプト vs イラン6月27日(土)12:00DAZN(ライブ)NHK BSプレミアム4K 23:00～録画【DAZN】
解説：水沼貴史／実況：下田恒幸
【NHK BSプレミアム4K】
解説：駒野友一／実況：内山俊哉

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