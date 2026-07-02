スイスvsアルジェリアはいつ？何時から？試合日程・地上波中継予定まとめ

グループステージを首位で突破したスイスと、攻撃陣に爆発力を備えるアルジェリアが、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で対戦する。
本記事では、スイス対アルジェリアの試合日程について紹介する。
スイスvsアルジェリアはいつ？何時から？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスイス代表対アルジェリア代表は、日本時間2026年7月3日(金)12:00にキックオフする。
試合会場は、カナダ・バンクーバーのBCプレイス。グループBを2勝1分の首位で通過したスイスと、リヤド・マフレズらの個人技を武器とするアルジェリアが、ベスト16進出を懸けて激突する。
- 大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
- 対戦カード：スイス代表vsアルジェリア代表
- 試合日：2026年7月3日(金)
- キックオフ：12:00（日本時間）
- 会場：BCプレイス（バンクーバー）
スイスvsアルジェリアの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスイス代表対アルジェリア代表は、NHK Eテレ、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。
地上波では、NHK Eテレが日本時間2026年7月3日(金)11:54から生中継を開始する。試合の途中でNHK総合へ放送チャンネルを切り替え、そのまま中継を継続する予定だ。
NHK BSプレミアム4Kでも同試合を生中継するため、4K放送の受信環境があれば高画質で観戦できる。
インターネットでは、DAZNが12:00からライブ配信を実施。坪井慶介氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当する。試合終了後の見逃し配信にも対応し、スイス対アルジェリアを含む大会全104試合を視聴可能だ。
|放送・配信先
|開始時間
|放送・配信形態
|備考
|DAZN
|7月3日(金)12:00
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：坪井慶介
実況：青嶋達也
|NHK Eテレ／NHK総合
|7月3日(金)11:54
|地上波生中継
|解説：福西崇史、前園真聖
実況：野地俊二
|NHK BSプレミアム4K
|7月3日(金)11:54
|4K生中継
|NHK総合と同内容
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