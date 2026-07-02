スイスvsアルジェリアはいつ？何時から？試合日程・地上波中継予定まとめ

グループステージを首位で突破したスイスと、攻撃陣に爆発力を備えるアルジェリアが、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で対戦する。

本記事では、スイス対アルジェリアの試合日程について紹介する。

スイスvsアルジェリアはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスイス代表対アルジェリア代表は、日本時間2026年7月3日(金)12:00にキックオフする。

試合会場は、カナダ・バンクーバーのBCプレイス。グループBを2勝1分の首位で通過したスイスと、リヤド・マフレズらの個人技を武器とするアルジェリアが、ベスト16進出を懸けて激突する。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：スイス代表vsアルジェリア代表

試合日：2026年7月3日(金)

キックオフ：12:00（日本時間）

会場：BCプレイス（バンクーバー）

スイスvsアルジェリアの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスイス代表対アルジェリア代表は、NHK Eテレ、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、NHK Eテレが日本時間2026年7月3日(金)11:54から生中継を開始する。試合の途中でNHK総合へ放送チャンネルを切り替え、そのまま中継を継続する予定だ。

NHK BSプレミアム4Kでも同試合を生中継するため、4K放送の受信環境があれば高画質で観戦できる。

インターネットでは、DAZNが12:00からライブ配信を実施。坪井慶介氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当する。試合終了後の見逃し配信にも対応し、スイス対アルジェリアを含む大会全104試合を視聴可能だ。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 備考 DAZN 7月3日(金)12:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：坪井慶介

実況：青嶋達也 NHK Eテレ／NHK総合 7月3日(金)11:54 地上波生中継 解説：福西崇史、前園真聖

実況：野地俊二 NHK BSプレミアム4K 7月3日(金)11:54 4K生中継 NHK総合と同内容

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