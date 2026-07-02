スペインvsオーストリアはいつ？何時から？注目ポイント・試合日程・キックオフ時間

優勝候補の一角に挙げられるスペインと、J組を2位通過したオーストリアが対戦する。

本記事では、スペイン対オーストリアの試合日程、注目ポイントについて紹介する。

スペインvsオーストリアはいつ？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスペイン代表対オーストリア代表は、日本時間2026年7月3日(金)4:00にキックオフする。

試合会場は、アメリカ・イングルウッドにあるロサンゼルス・スタジアム(SoFiスタジアム)。ベスト16進出を懸けた決勝トーナメント1回戦として、一発勝負で行われる。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：スペイン代表vsオーストリア代表

試合日：2026年7月3日(金)

キックオフ：4:00（日本時間）

会場：ロサンゼルス・スタジアム（SoFiスタジアム／イングルウッド）

スペインvsオーストリアの注目ポイントは？

最大の焦点は、優勝候補スペインがグループステージで見せた安定感を、決勝トーナメントでも維持できるかだ。スペインはグループHを2勝1分、無失点で首位通過。ラミン・ヤマルを中心とした攻撃や高いボール保持率を生かして試合を支配しながら、守備でも相手に決定機を与えない完成度の高さを示した。

一方のオーストリアは、グループステージ最終戦のアルジェリア戦で3-3の引き分けを演じるなど、激しい展開でも得点を奪える攻撃力とダビド・アラバを軸とした粘り強さを備える。スペインにボールを握られる時間が長くなることが予想される中、素早い攻守の切り替えから少ない好機を得点につなげられるかが鍵となる。

コンディション面では、東部寄りの拠点からロサンゼルスへ移動するスペインに対し、オーストリアは試合会場の近郊を拠点としている。移動距離や環境への適応の差が試合に影響する可能性もあり、スペインの組織力と保持力に対して、オーストリアが運動量と攻撃の爆発力で番狂わせを起こせるか注目だ。

スペインvsオーストリアのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のスペイン代表対オーストリア代表は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、NHK総合が日本時間2026年7月3日(金)3:45から生中継を実施する。試合は同日4:00キックオフ予定のため、開始前から地上波で視聴可能だ。

衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kでも生中継を予定している。視聴には4K放送の受信環境とNHKの衛星契約が必要となる。

インターネットでは、DAZNが4:00からライブ配信を実施。福田正博氏が解説、山田泰三氏が実況を担当する予定だ。試合終了後には見逃し配信も利用できる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 備考 DAZN 7月3日(金)4:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：福田正博

実況：山田泰三 NHK総合 7月3日(金)3:45 地上波生中継 解説：井原正巳

実況：早坂隆信 NHK BSプレミアム4K 7月3日(金)3:45 4K生中継 NHK総合と同内容

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