オランダvsモロッコはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、オランダ代表とモロッコ代表が対戦する。オランダはグループFで日本代表と同組となり首位通過をし、モロッコ代表はブラジルと同組で2位通過を果たした。
本記事では、オランダ対モロッコの試合日程・視聴方法を紹介する。
オランダvsモロッコはいつ？何時から？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオランダ代表対モロッコ代表は、日本時間2026年6月30日(火)10:00にキックオフする。試合会場は、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイだ。
FIFAランキング7位のオランダと同6位のモロッコによる、世界トップ10同士の対戦が決勝トーナメント初戦で実現する。オランダはコーディ・ガクポやフレンキー・デ・ヨング、モロッコはアクラフ・ハキミらを擁しており、ラウンド32屈指の好カードとして注目を集めそうだ。
|項目
|内容
|大会
|FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
|対戦カード
|オランダ代表vsモロッコ代表
|試合日
|2026年6月30日(火)
|キックオフ
|10:00(日本時間)
|会場
|エスタディオ・モンテレイ(メキシコ・モンテレイ)
※FIFAランキングは6月29日時点。
オランダvsモロッコのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオランダ代表対モロッコ代表は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZN、NHK ONEで放送・配信される。
地上波では、NHK総合が日本時間2026年6月30日(火)9:45から生中継を実施する。解説はラモス瑠偉氏と前園真聖氏、実況は中村泰人アナウンサーが担当する予定だ。
インターネットでは、DAZNが同日10:00からライブ配信を開始し、10:00のキックオフから試合を届ける。解説は太田宏介氏、実況は下田恒幸氏が務める。また、NHK ONEではNHK総合の放送を同時配信するほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する。
NHK BSプレミアム4Kでも同日9:45から生中継を予定。地上波やネット配信に加え、4K対応の視聴環境があれば高精細な映像で試合を楽しめる。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|実況・解説
|DAZN
|6月30日(火)10:00
|ライブ配信
|解説：太田宏介
実況：下田恒幸
|NHK総合
|6月30日(火)9:45～
|地上波生中継
|解説：ラモス瑠偉、前園真聖
実況：中村泰人
|NHK ONE
|6月30日(火)9:45～
|同時配信・見逃し配信
|NHK総合と同内容
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)9:45～
|4K生中継
|NHK総合と同内容
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