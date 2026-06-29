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netherlands morocco(C)Getty Images
【6月30日10時キックオフ】オランダvsモロッコはDAZNでもライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

オランダvsモロッコはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間まとめ

ワールドカップ
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モロッコ
オランダ 対 モロッコ

オランダvsモロッコの試合日程は？日本時間のキックオフ・地上波テレビ放送・ネット配信情報│W杯(ワールドカップ)2026決勝トーナメント1回戦

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FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、オランダ代表とモロッコ代表が対戦する。オランダはグループFで日本代表と同組となり首位通過をし、モロッコ代表はブラジルと同組で2位通過を果たした。

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本記事では、オランダ対モロッコの試合日程・視聴方法を紹介する。

オランダvsモロッコはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオランダ代表対モロッコ代表は、日本時間2026年6月30日(火)10:00にキックオフする。試合会場は、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイだ。

FIFAランキング7位のオランダと同6位のモロッコによる、世界トップ10同士の対戦が決勝トーナメント初戦で実現する。オランダはコーディ・ガクポやフレンキー・デ・ヨング、モロッコはアクラフ・ハキミらを擁しており、ラウンド32屈指の好カードとして注目を集めそうだ。

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
対戦カードオランダ代表vsモロッコ代表
試合日2026年6月30日(火)
キックオフ10:00(日本時間)
会場エスタディオ・モンテレイ(メキシコ・モンテレイ)

※FIFAランキングは6月29日時点。

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オランダvsモロッコのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオランダ代表対モロッコ代表は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZN、NHK ONEで放送・配信される。

地上波では、NHK総合が日本時間2026年6月30日(火)9:45から生中継を実施する。解説はラモス瑠偉氏と前園真聖氏、実況は中村泰人アナウンサーが担当する予定だ。

インターネットでは、DAZNが同日10:00からライブ配信を開始し、10:00のキックオフから試合を届ける。解説は太田宏介氏、実況は下田恒幸氏が務める。また、NHK ONEではNHK総合の放送を同時配信するほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

NHK BSプレミアム4Kでも同日9:45から生中継を予定。地上波やネット配信に加え、4K対応の視聴環境があれば高精細な映像で試合を楽しめる。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態実況・解説
DAZN6月30日(火)10:00ライブ配信解説：太田宏介
実況：下田恒幸
NHK総合6月30日(火)9:45～地上波生中継解説：ラモス瑠偉、前園真聖
実況：中村泰人
NHK ONE6月30日(火)9:45～同時配信・見逃し配信NHK総合と同内容
NHK BSプレミアム4K6月30日(火)9:45～4K生中継NHK総合と同内容

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