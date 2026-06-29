ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？試合日程・地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、ドイツ代表とパラグアイ代表が激突する。優勝候補の一角として決勝トーナメントに進んだドイツが南米の難敵パラグアイを相手に、ベスト16進出を懸けて戦う注目の一戦だ。
本記事では、ドイツ対パラグアイの試合日程、地上波中継予定を紹介する。
ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定だ。
試合会場は、アメリカ・ボストンのボストン・スタジアム。グループEを首位で突破したドイツと、グループDを3位で通過したパラグアイが、ベスト16進出を懸けて激突する。
日本では早朝の開催となるため、試合をライブで観戦する場合は、キックオフ時刻や視聴環境を事前に確認しておきたい。
|大会
|対戦カード
|試合日時
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド32
|ドイツ vs パラグアイ
|2026年6月30日(火)5:30
|ボストン・スタジアム
(アメリカ・ボストン)
ドイツvsパラグアイの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、インターネットのDAZNが独占ライブ配信する。試合は日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定で、配信番組は5:09からスタートする。
DAZNでは細貝萌氏が解説、安井成行氏が実況を担当予定。地上波やBS放送での生中継はないため、試合をリアルタイムで観戦できるのはDAZNのみとなる。
テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日19:00から録画放送を実施する。解説はチョン・テセ氏、実況は野地俊二アナウンサーが担当。生中継ではないものの、4K放送を受信できる環境があれば、試合をテレビで視聴できる。
なお、地上波での放送は予定されていない。リアルタイムで視聴したい場合はDAZN、テレビで視聴したい場合はNHK BSプレミアム4Kの録画放送を利用する形となる。
|放送・配信先
|開始時刻
|放送・配信形態
|実況・解説
|DAZN
|6月30日(火)5:30
|独占ライブ配信
|解説：細貝萌
実況：安井成行
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)19:00
|録画放送
|解説：チョン・テセ
実況：野地俊二
|地上波
|－
|放送なし
|－
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