Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Miguel Almirón Florian Richard Wirtz(C)Getty Images
【6月30日5時30分キックオフ】ドイツvsパラグアイはDAZN独占ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？試合日程・地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

ワールドカップ
ドイツ
パラグアイ
ドイツ 対 パラグアイ

W杯(ワールドカップ)ドイツvsパラグアイはいつ？日本時間の何時からキックオフ？試合日程・地上波中継予定・ネット配信予定を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、ドイツ代表とパラグアイ代表が激突する。優勝候補の一角として決勝トーナメントに進んだドイツが南米の難敵パラグアイを相手に、ベスト16進出を懸けて戦う注目の一戦だ。

ドイツvsパラグアイはDAZNで独占ライブ配信！1カ月だけ加入OKの月額プランが期間限定で割引中今すぐ視聴

本記事では、ドイツ対パラグアイの試合日程、地上波中継予定を紹介する。

ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定だ。

試合会場は、アメリカ・ボストンのボストン・スタジアム。グループEを首位で突破したドイツと、グループDを3位で通過したパラグアイが、ベスト16進出を懸けて激突する。

日本では早朝の開催となるため、試合をライブで観戦する場合は、キックオフ時刻や視聴環境を事前に確認しておきたい。

大会対戦カード試合日時会場
FIFAワールドカップ2026
ラウンド32		ドイツ vs パラグアイ2026年6月30日(火)5:30ボストン・スタジアム
(アメリカ・ボストン)

ドイツvsパラグアイはDAZNで独占ライブ配信！1カ月だけ加入OKの月額プランが期間限定で割引中今すぐ視聴

ドイツvsパラグアイの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、インターネットのDAZNが独占ライブ配信する。試合は日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定で、配信番組は5:09からスタートする。

DAZNでは細貝萌氏が解説、安井成行氏が実況を担当予定。地上波やBS放送での生中継はないため、試合をリアルタイムで観戦できるのはDAZNのみとなる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日19:00から録画放送を実施する。解説はチョン・テセ氏、実況は野地俊二アナウンサーが担当。生中継ではないものの、4K放送を受信できる環境があれば、試合をテレビで視聴できる。

なお、地上波での放送は予定されていない。リアルタイムで視聴したい場合はDAZN、テレビで視聴したい場合はNHK BSプレミアム4Kの録画放送を利用する形となる。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態実況・解説
DAZN6月30日(火)5:30独占ライブ配信解説：細貝萌
実況：安井成行
NHK BSプレミアム4K6月30日(火)19:00録画放送解説：チョン・テセ
実況：野地俊二
地上波放送なし

ドイツvsパラグアイはDAZNで独占ライブ配信！1カ月だけ加入OKの月額プランが期間限定で割引中今すぐ視聴

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録