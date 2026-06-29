ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？試合日程・地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、ドイツ代表とパラグアイ代表が激突する。優勝候補の一角として決勝トーナメントに進んだドイツが南米の難敵パラグアイを相手に、ベスト16進出を懸けて戦う注目の一戦だ。

本記事では、ドイツ対パラグアイの試合日程、地上波中継予定を紹介する。

ドイツvsパラグアイはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定だ。

試合会場は、アメリカ・ボストンのボストン・スタジアム。グループEを首位で突破したドイツと、グループDを3位で通過したパラグアイが、ベスト16進出を懸けて激突する。

日本では早朝の開催となるため、試合をライブで観戦する場合は、キックオフ時刻や視聴環境を事前に確認しておきたい。

大会 対戦カード 試合日時 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 ドイツ vs パラグアイ 2026年6月30日(火)5:30 ボストン・スタジアム

(アメリカ・ボストン)

ドイツvsパラグアイの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のドイツ代表対パラグアイ代表は、インターネットのDAZNが独占ライブ配信する。試合は日本時間2026年6月30日(火)5:30にキックオフ予定で、配信番組は5:09からスタートする。

DAZNでは細貝萌氏が解説、安井成行氏が実況を担当予定。地上波やBS放送での生中継はないため、試合をリアルタイムで観戦できるのはDAZNのみとなる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが同日19:00から録画放送を実施する。解説はチョン・テセ氏、実況は野地俊二アナウンサーが担当。生中継ではないものの、4K放送を受信できる環境があれば、試合をテレビで視聴できる。

なお、地上波での放送は予定されていない。リアルタイムで視聴したい場合はDAZN、テレビで視聴したい場合はNHK BSプレミアム4Kの録画放送を利用する形となる。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 6月30日(火)5:30 独占ライブ配信 解説：細貝萌

実況：安井成行 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)19:00 録画放送 解説：チョン・テセ

実況：野地俊二 地上波 － 放送なし －

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】