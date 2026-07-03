オーストラリアvsエジプトはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間

FIFAワールドカップ2026のラウンド32で、オーストラリア代表とエジプト代表が対戦する。
アジアを代表するオーストラリアと、アフリカの強豪エジプトがベスト16進出を懸けて激突。ともにグループステージを突破して迎える一発勝負だけに、試合の行方へ注目が集まる。
本記事では、オーストラリアvsエジプトの試合日程を紹介する。
オーストラリアvsエジプトはいつ？何時から？試合日程を紹介
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオーストラリア代表対エジプト代表は、日本時間2026年7月4日(土)3:00にキックオフする。
開催地ダラスの現地時間では、7月3日(金)13:00に試合開始予定。会場は、アメリカ・テキサス州アーリントンにあるダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）。
完全空調を備えた大型スタジアムで、ベスト16進出を懸けた一発勝負が行われる。
|項目
|試合情報
|大会
|FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
|対戦カード
|オーストラリア代表vsエジプト代表
|試合日
|2026年7月4日(土)
|キックオフ
|3:00（日本時間）
|現地時間
|2026年7月3日(金)13:00
|会場
|ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）
オーストラリアvsエジプトの中継予定は？テレビ放送・ネット配信予定を紹介
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオーストラリア代表対エジプト代表は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZN、NHK ONEで放送・配信される。
地上波では、NHK総合が日本時間2026年7月4日(土)2:45から生中継を実施する。試合は同日3:00キックオフ予定のため、開始前の情報から視聴可能だ。
インターネットでは、DAZNとNHK ONEがライブ配信を行う。DAZNでは田中裕介氏が解説、小松正英氏が実況を担当する予定だ。衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kでも中継される。
この試合はノックアウトステージの「マッチ88」として開催。グループDを2位で通過したオーストラリアと、史上初の決勝トーナメント進出を果たしたエジプトが、ベスト16入りを懸けて激突する。
|放送・配信先
|開始時間
|放送・配信形態
|出演者・備考
|DAZN
|7月4日(土)3:00
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：田中裕介
実況：小松正英
|NHK総合
|7月4日(土)2:45
|地上波生中継
|現地解説：林陵平
現地実況：西阪太志
|NHK ONE
|7月4日(土)2:45
|同時配信・見逃し配信
|NHK総合と同内容
|NHK BSプレミアム4K
|7月4日(土)2:45
|衛星放送
|NHK総合と同内容
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