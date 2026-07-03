オーストラリアvsエジプトはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間

FIFAワールドカップ2026のラウンド32で、オーストラリア代表とエジプト代表が対戦する。

アジアを代表するオーストラリアと、アフリカの強豪エジプトがベスト16進出を懸けて激突。ともにグループステージを突破して迎える一発勝負だけに、試合の行方へ注目が集まる。

本記事では、オーストラリアvsエジプトの試合日程を紹介する。

オーストラリアvsエジプトはいつ？何時から？試合日程を紹介

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオーストラリア代表対エジプト代表は、日本時間2026年7月4日(土)3:00にキックオフする。

開催地ダラスの現地時間では、7月3日(金)13:00に試合開始予定。会場は、アメリカ・テキサス州アーリントンにあるダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）。

完全空調を備えた大型スタジアムで、ベスト16進出を懸けた一発勝負が行われる。

項目 試合情報 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 対戦カード オーストラリア代表vsエジプト代表 試合日 2026年7月4日(土) キックオフ 3:00（日本時間） 現地時間 2026年7月3日(金)13:00 会場 ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）

オーストラリアvsエジプトの中継予定は？テレビ放送・ネット配信予定を紹介

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のオーストラリア代表対エジプト代表は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、DAZN、NHK ONEで放送・配信される。

地上波では、NHK総合が日本時間2026年7月4日(土)2:45から生中継を実施する。試合は同日3:00キックオフ予定のため、開始前の情報から視聴可能だ。

インターネットでは、DAZNとNHK ONEがライブ配信を行う。DAZNでは田中裕介氏が解説、小松正英氏が実況を担当する予定だ。衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kでも中継される。

この試合はノックアウトステージの「マッチ88」として開催。グループDを2位で通過したオーストラリアと、史上初の決勝トーナメント進出を果たしたエジプトが、ベスト16入りを懸けて激突する。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 出演者・備考 DAZN 7月4日(土)3:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：田中裕介

実況：小松正英 NHK総合 7月4日(土)2:45 地上波生中継 現地解説：林陵平

現地実況：西阪太志 NHK ONE 7月4日(土)2:45 同時配信・見逃し配信 NHK総合と同内容 NHK BSプレミアム4K 7月4日(土)2:45 衛星放送 NHK総合と同内容

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