第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンが決勝に進出した。

本記事では、野球決勝の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン アジア大会決勝はいつ？試合日程・対戦カード

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技・決勝は、2026年9月27日(日)に行われる。

侍ジャパンはスーパーラウンドで1位となり、決勝へと進出。決勝戦ではスーパーラウンド2位の韓国代表と対戦する。

試合は18:30にプレイボール予定で、愛知県豊橋市の豊橋市民球場で行われる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 野球競技 決勝 開始日時 2026年9月27日(日)18:30 対戦カード 侍ジャパン vs 韓国代表 会場 豊橋市民球場(愛知県豊橋市)

侍ジャパン アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026の男子野球は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。試合終了後は見逃し配信にも対応する。

一方、地上波『TBS系列』では野球決勝のテレビ放送は予定されていない。『TVer』でも同時配信は予定されていない。

チャンネル 放送・配信予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 なし TVer なし

侍ジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。