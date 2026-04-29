武尊が、現役最終戦となるフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦でロッタンとの再戦に臨む。

本記事では、武尊vsロッタン再戦の経緯や試合日時、視聴方法を紹介する。

武尊とロッタンが再戦！因縁の経緯は？

日本格闘技界のスーパースターとしてK-1などで数々のタイトルを獲得してきた武尊は、2025年3月23日に行われた「ONE 172: Takeru vs. Rodtang」でロッタンと対戦。しかし、試合結果は1ラウンドで左フックを浴びてダウンを喫するとそのままKO負け。キャリア始まって以来の衝撃的な敗戦となった。

また、試合後には負傷しながら試合に臨んでいたことが判明。試合の2週間前にスパーリングをした際に肋骨と胸骨を骨折しており、全治7週間と診断されていたことを明かした。元ONEフライ級ムエタイ世界王者として6度の防衛に成功させたロッタンとのビッグマッチで、期待されたパフォーマンスを発揮できない悔しい敗戦となっている。

それでも武尊は2025年11月16日の「ONE 173: Superbon vs. Noiri」で復帰を果たすと、デニス・ピューリックに2ラウンドTKO勝利した。その試合後に次戦限りでの現役引退を電撃発表。ラストマッチはロッタンに雪辱を果たす舞台、それもフライ級キックボクシング暫定世界王座が懸かる試合となっている。

武尊vsロッタン再戦の開催日程・時間

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)14:30から有明アリーナで行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして開催。当日は武尊vsロッタンを含めて15試合が実施予定だ。武尊vsロッタンは20:00～21:00頃の開始が予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

大会：ONE SAMURAI 1

開始日時：2026年4月29日(水)14:30

メインイベント：フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 武尊vsロッタン

会場：有明アリーナ(東京)

武尊vsロッタン再戦のテレビ放送・ネット配信予定

武尊vsロッタンなどが行われる「ONE SAMURAI 1」のテレビは地上波『フジテレビ』がディレイ放送、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。加えて、大会の第1試合・第2試合のみ公式YouTubeチャンネルで無料配信される。

また、『フジテレビ』の放送は「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で2026年4月29日(水)22:00～23:24の時間帯に予定。大会の全試合をライブ配信するのは『U-NEXT』のみとなっている。

チャンネル 中継予定 対象試合 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 4/29(水)13:30-

(13:15配信開始) 全試合生配信予定 YouTube 4/29(水)14:30以降 第1戦・第2戦のみ配信 地上波フジテレビ 4/29(水)22:00-23:24

※ディレイ放送 【メインイベント】ロッタン vs 武尊

【第14試合】若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ

【第13試合】吉成名高 vs ソンチャイノーイ

【第12試合】ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタン再戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-NEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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武尊vsロッタンの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。